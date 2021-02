Synthetische brandstof Porsches net zo schoon als elektrische Porsches

In september 2020 wijdden we al een artikel aan alternatieve brandstoffen, waaronder synthetische. Na de presentatie van de nieuwe 992 GT3 ging Porsche verder in op de ontwikkelingen van synthetische brandstof, of eFuel, aangezien dit een mogelijke toekomst voor de autosport zou kunnen betekenen. Porsche beweert dat een auto die op eFuel rijdt dezelfde CO2-footprint zal hebben als een elektrisch aangedreven voertuig.

Porsche’s Vice President Motorsport, Dr Frank Walliser, gelooft in de toekomst van synthetische brandstof en daarmee zal de toekomstige sportauto met brandstofmotor zo schoon zijn als een elektrisch alternatief. Bij de lancering van de nieuwe 911 GT3 legde Dr Walliser uit dat Porsche’s ontwikkeling van synthetische brandstoffen op koers ligt om proeven in 2022 te starten en dat deze brandstof kan worden gebruikt in alle huidige Euro 6 verbrandingsmotoren van Porsche zonder dat er aanpassingen nodig zijn.

“Synthetische brandstoffen zijn erg belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Emissies zijn veel beter dan de huidige fossiele brandstof, met minder fijnstofdeeltjes en NOx uitstoot. Synthetische brandstoffen hebben tussen de acht tot tien chemische componenten, terwijl benzine vandaag de dag er 30 tot 40 heeft waarvan een aantal een slechte invloed op gezondheid en milieu heeft” legt Walliser uit.

“Synthetische brandstof is schoner en er is geen bijproduct. Voor de productie van traditionele benzine krijg je vele al dan niet gewilde bijproducten zoals nafta, stookolie en restresidu. Productie van synthetische brandstof levert enkel ‘benzine’ op. Wanneer we met volledige productie beginnen verwachten we een CO2-reductie van 85 procent. Hierbij wordt gerekend vanuit een ‘bron tot wiel’ perspectief. Het productieproces en transport van de eFuel en auto zelf is dus meegenomen in deze calculatie en niet alleen de reductie bij verbranding door het voertuig zelf. Daarmee zal dit hetzelfde niveau van CO2 zijn dat wordt geproduceerd bij de productie en het gebruik van een elektrisch voertuig. Een belangrijk ander aspect is dat een aantal cruciale mineralen niet noodzakelijk zijn. Zo wordt kobalt bijvoorbeeld niet alleen bij de productie van accu’s voor elektrische voertuigen gebruikt maar ook bij de productie van benzine. Bij eFuels zijn deze mineralen niet nodig.” vervolgt Walliser zijn betoog.

Audi is sinds 2009 ook met de ontwikkeling van verschillende eFuels bezig met zijn eigen partners. Ook merken van performance auto’s zoals McLaren en Aston Martin hebben aangegeven deze nieuwe technologie te ondersteunen in de verdere ontwikkeling. Maar in de industrie zijn het vooral leveranciers zoals Bosch die de grootste voorstanders zijn van de technologie. Onder aanvoering van de strenge doelstellingen die aan de auto-industrie worden opgelegd, en het feit dat een meerderheid van de huidige Euro 6 auto’s in 2030 nog steeds op de weg zal rijden aangedreven door fossiele brandstoffen, zetten ze hoog in op dit alternatief. Men weet heel goed dat het hele wagenpark niet in een big bang kan worden vervangen en het rijdend kunnen houden van de huidige Euro 6 motoren is een goede business case voor vooral de onderhoudstak in de auto-industrie.

Terwijl de ontwikkeling van synthetische brandstoffen nog in de kinderschoenen staat en het productieproces grootschalige investeringen vereist voor relatief kleine volumes in de toekomst, hebben fabrikanten en leveranciers de verbrandingsmotor nog niet opgegeven en blijven ze investeren in eFuels om een alternatief te kunnen bieden voor de markt. Die-hard petrol fans in Duitsland echter zijn ook hier niet blij mee en zijn inmiddels diverse protesten begonnen tegen de ontwikkeling van eFuels en Euro 7 motoren. Alle inzet van deze protesten ten spijt, de Duitse auto-industrie heeft al een kleine tien jaar geleden de handen ineengeslagen om in de periode tussen 2025 en 2030 een nieuwe schonere aandrijflijn op de markt te brengen die aan de gestelde eisen van overheden kan voldoen.

De eFuels zullen vooral een meer duurzaam alternatief voor de autosport gaan bieden in de toekomst (momenteel is Porsche alleen van plan om synthetische brandstof te gebruiken voor motorsportprogramma’s). Maar zoals hierboven gesteld zouden synthetische brandstoffen oudere auto’s met Euro 6 motor in staat stellen om op de weg te blijven binnen de strenge emissie eisen zonder dat er wijzigingen aan motoren nodig zijn. Naast de auto-industrie zijn ook 40 olieproducenten wereldwijd betrokken bij de projecten om eFuels zo efficiënt mogelijk te kunnen produceren.

Met de overheden die wereldwijd al hebben aangekondigd benzine-en dieselmotorauto’s te verbieden tegen het einde van het decennium, zou je kunnen stellen dat de ontwikkeling van synthetische brandstoffen een kansloze missie is. Maar de auto-industrie is slim genoeg om met overheden in gesprek te blijven en te kunnen overtuigen dat eFuels een alternatief zijn voor sectoren waar elektrische voertuigen geen uitkomst bieden. Eén van de belangrijkste aanjagers van deze ontwikkelingen is de “China’s Association for Science and Technology” die in 2019 al een lijst met 20 alternatieve brandstof mogelijkheden voor de auto-industrie oplegde aan de markt. Voor de Europese en Aziatische auto-industrie is China de grootste afzetmarkt en de regel ‘hij die betaalt bepaalt’ gaat ook hier op.



Vierenzestig blijft de ontwikkelingen van Porsche hierin op de voet volgen. Het belooft in ieder geval een goed alternatief te zijn om de autosport met brandstofmotoren een nieuwe toekomst te bieden.