Veilingnieuws; Scottsdale 2021, ruim 760 duizend dollar voor RUF Turbo R

Scottsdale, Arizona, pronkt altijd vooraan op de kalender waar het de grote veilinghuizen betreft. En dat is ook dit jaar het geval. Maar het werd wel een deels live en deels online gebeuren. De boeken waren ook minder gevuld en daardoor waren het voor RM Sotheby’s en Gooding & Company geen tweedaagse evenementen meer.

RM Sotheby’s

RM Sotheby’s kijkt terug op een geslaagde veiling. 90 procent van het gebodene vond een nieuwe eigenaar en dat leverde een opbrengst op van ruim 35 miljoen dollar. Duurste auto werd een Jaguar D-Type uit 1955 die voor 6 miljoen dollar verkocht werd. Een Bugatti Type 57SC Tourer by Corsica uit 1937 ging voor ruim 4,7 miljoen dollar naar een nieuwe eigenaar. De derde duurste auto op de veiling was een moderne supercar, een 2020 McLaren Speedtail die een slordige 3,2 miljoen dollar vergaarde. Vijf Porsches passeerden de veilinghamer. Een RUF creatie pakte de hoofdprijs met 764 duizend dollar. Een RUF Turbo R uit 1998, een van slechts veertien exemplaren uit Pfaffenhausen.

De Porsches bij RM Sotheby’s;

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring est. $500,000 – 575,000 HB $450,000

1953 Porsche 356 Coupe est. $150,000 – 180,000 $159,600

1992 Porsche 911 964 Carrera RS N/GT est. $200,000 – 250,000 HB $175,000

1988 Porsche 944 Turbo Rothmans Cup est. $60,000 – 80,000 $89,600

1998 RUF Turbo R est. $525,000 – 575,000 $764,000

Bonhams

De totale opbrengst bij veilinghuis Bonhams is onbekend, maar het verkooppercentage van 78 procent was solide. Duurste auto werd een BMW 507 Series II Roadster uit 1959, goed voor 1,8 miljoen dollar. Ook bij Bonhams geen groot aanbod aan Porsches. Duurste werd een 911 GT3 Touring uit 2018 die voor 184 duizend dollar van eigenaar wisselde.

De Porsches bij Bonhams;

2008 Porsche 911 997 Carrera 4S est. $55,000 – 75,000 $49,280

1958 Porsche 356 A 1600 Speedster est. $475,000 – 550,000 HB $380,000

2018 Porsche 911 991 GT3 Touring est. $175,000 – 200,000 $184,800

1988 Porsche 911 Carrera Targa Custom est. $85,000 – 115,000 $100,800

Gooding & Company

De totale opbrengst bij Gooding & Company was ruim 7 miljoen dollar. Ook dat hebben we weleens hoger gezien. Het verkooppercentage kwam op een mooie 80 procent. Een Ferrari 275 GTB Long Nose uit 1966 ging met de hoogste opbrengst de boeken in deze veiling. Ruim 1,9 miljoen dollar werd er neergeteld voor de Italiaanse klassieker. Ook bij het Amerikaanse veilinghuis niet veel Porsches in de catalogus. Hoogste opbrengst onder de Porsches was voor een 997 GT2 RS, 374 duizend dollar.

De Porsches bij Gooding & Company;

1973 Porsche 911 E Sportomatic est. $70,000 – 90,000 $69,300

1974 Porsche 914 2.0 est. $50,000 – 70,000 $41,800

1957 Porsche 356 A 1600 Speedster est. $275,000 – 350,000 $313,500

2011 Porsche 911 997 GT2 RS est. $300,000 – 350,000 $374,000

1969 Porsche 911 E Targa est. $85,000 – 95,000 HB $48,000

Prijzen zijn inclusief toeslagen. HB is hoogste bod, auto niet verkocht.