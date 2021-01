Reuzendoder onder de hamer in Parijs

De bijnaam giant killer of in gewoon Nederlands reuzendoder is onlosmakelijk verbonden aan de Porsche 550 Spyder. De kleine geweldenaar wist deze bijnaam te verwerven door de sterker geachte competitie met regelmaat achter zich te laten. En een van die reuzendoders passeert binnenkort de veilinghamer.

Motorsportsuccessen

Tussen 1953 en 1965 werd de 550 Spyder een actieve deelnemer aan de Europese en Amerikaanse kampioenschappen. Hij verscheen aan de start in meer dan 370 races en wist maar liefst 95 overall zeges binnen te slepen en 75 klasse overwinningen, waarbij de Spyder zelfs sterkere concurrenten die niet eens in dezelfde klasse uitkwamen de baas was. De bijnaam ‘Giant Killer’ kwam dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. En zo plaveide de 550 Spyder daarmee de weg voor de vele motorsportsuccessen die ons geliefde merk wist te vergaren.

550A-0118

In Parijs gaat een 550A Spyder onder de hamer. De 550A is een doorontwikkelde versie van de 550, met een lichter en stijver spaceframe en een beter uitgekiende gewichtsverdeling. Chassis 550A-0118 wordt nu geveild en deze werd in maart 1957 nieuw geleverd aan een klant van Brumos Porsche in Florida. En aldaar gearriveerd stonden ook voor deze 550 races op de kalender.

Overwinningen

Ernie Erickson uit Chicago was de eerste eigenaar. Erickson had reeds ervaring opgedaan met Jaguar, maar zag steeds vaker Porsches in zijn raceklasse de zeges opeisen. De coureur besloot ook over te stappen naar Porsche. Niet zonder succes. In december 1957 maakte hij zijn debuut met de 550 en wist zich in zes races het stuurgedrag van de Porsche eigen te maken. Dat leverde in 1958 meerdere overwinningen op. Aan het einde van het seizoen in 1958 verscheen de Porsche 718 RSK op het toneel en maakt Erickson de overstap naar de 718. Daarmee ging 550A-0118 in de verkoop en de nieuwe eigenaar racete met de Porsche naar diverse podiumplaatsen in de jaren daarna. 550A-0118 vertoefde zo nog enkele jaren op de circuits alvorens verzamelaars in beeld kwamen. Halverwege de jaren ’80 verhuisde de Porsche naar Duitsland waar een verzamelaar de auto zorgvuldig restaureerde. In 2001 werd de auto in Monaco geveild en kwam in handen van de huidige Spaanse verzamelaar. In 2004 is er nog mee deelgenomen aan de Mille Miglia. De Porsche is in 2017 grondig geïnspecteerd door Elevenparts eigenaar en Porsche connaisseur Marco Marinello en die kwam tot de conclusie dat motor, chassis en al de Porsche en Wendler constructieplaatjes origineel zijn. Matching numbers in technische termen. Voor een model met racehistorie tamelijk zeldzaam.

Parijs

Wil je nou ook met een unieke Porsche deelnemen aan de Mille Miglia of bijv. Le Mans Classic, dan maakt deze 550A Spyder een uitstekend kandidaat. Moet je wel even diep in de buidel tasten want de richtprijs is 3,8 tot 4,4 miljoen euro. De Porsche wordt geveild door veilinghuis Artcurial en de veiling is op 5 februari in Parijs.