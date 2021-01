Porsche behaalt stabiele verkoopcijfers in 2020

Porsche heeft vorig jaar wereldwijd 272.162 nieuwe auto’s afgeleverd. Dat is maar drie % minder dan in 2019, en dat was een recordjaar. Porsche profiteert van zijn sterke positie in de wereld.

Detlev von Platen

“De coronacrisis was vanaf het voorjaar van 2020 een grote uitdaging. Toch waren we in staat om de leveringen over het hele jaar relatief stabiel te houden ”, zegt Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur voor Verkoop en Marketing bij Porsche AG. “Onze frisse, aantrekkelijke modellen, de succesvolle start van de Taycan als eerste volledig elektrische Porsche en de uitstraling van ons merk hebben bijgedragen aan dit positieve resultaat, ondanks de zware tijden.”

Meer dan 20.000 Taycans afgeleverd

Taycan

Ondanks een productiestop van zes weken en uitgestelde introducties, zijn er 20.015 nieuwe Taycans afgeleverd.

Cayenne aan kop met dik 92.000 auto’s

Cayenne

De Cayenne behoudt zijn koppositie met 92.860 nieuwe exemplaren. Een groei van een % ten opzichte van 2019.

De sportwagens zijn ook gewild.

718 Boxster GTS en718 Cayman GTS

De iconische 911

Van de 718 zijn er 21.784 nieuwe auto’s geleverd, maar liefst zes procent meer dan 2019. De iconische 911 is goed voor 34.328 exemplaren.

De Macan en Panamera worden niet specifiek genoemd

Macan

Panamera



In het persbericht van Porsche Newsroom worden de aantallen van de Macan en Panamera niet specifiek genoemd. Een woordvoerder van Pon Porsche Import kon ook niet aangeven wat daarvan de reden is maar wist ook te melden dat ook deze modellen populair zijn, vooral de Macan. Een simpel rekensommetje leert ons dat van beide genoemde modellen 103.175 exemplaren zijn geleverd. Het merendeel hiervan zal de Macan voor zijn rekening nemen.

Groei voor Asia-Pacific en China

In 2020 leverde Porsche 88.968 nieuwe auto’s in China, drie procent meer dan 2019. Asia-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten scoorden qua aantallen sowieso goed in 2020 hoor. Een groei van vier procent met in totaal 121.641 nieuwe Porsches. In Europa waren dat er 80.892 en in Amerika 69.629.

Na het behoorlijke resultaat in 2020 is Porsche optimistisch over verdere positieve ontwikkelingen in 2021. “We zetten ons product offensief voort – onze klanten kunnen er naar uitkijken. Het zal onder meer modellen die afgeleid zijn van de volledig elektrische Taycan en de 911 bevatten. We zijn vol optimisme en kijken uit naar 2021, een jaar dat ook zal worden gekenmerkt door unieke ervaringen met het merk Porsche ”, aldus Detlev von Platen.

Bron Porsche Newsroom, foto’s Porsche newsroom en 64 Porsche lifestyle blog