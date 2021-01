Nederlands team opnieuw in Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Vandaag zaterdag, 9 januari, start het seizoen 2021 in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, algemeen beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap simracen op het populaire platform iRacing. Net als vorig jaar is de Nederlandse Porsche-importeur met een eigen team in de serie vertegenwoordigd. Onder de vlag van Porsche24 driven by Redline komt opnieuw de Duitser Max Benecke in actie. Hij geldt als een van de beste simracers in deze discipline.

Het afgelopen jaar is de populariteit van het simracen wereldwijd enorm toegenomen, zeker ook mdat de virtuele competitie een uitstekend alternatief bleek voor de situatie waarin er geen fysieke races konden plaatsvinden. Porsche onderkende het potentieel van het simracen al in een veel eerder stadium en is al een aantal jaren in de virtuele autosport actief. Zo gaat de Porsche TAG Heuer Esports Supercup inmiddels zijn derde seizoen in.

40 startplaatsen snel bezet, Ayhancan Güven als prominente nieuwkomer

Als altijd waren de 40 startplaatsen voor de virtuele Porsche-merkencup snel bezet. De 20 best geklasseerde rijders van het afgelopen seizoen, aangevoerd door de Britse titelverdediger Sebastian Job, die rijdt voor Red Bull Racing Esports, waren automatisch zeker van deelname. Voor de overige 20 plaatsen konden kandidaten zich via een reeks van vijf wedstrijden tussen eind oktober en eind november kwalificeren. Tot de beste 20 simracers die via dit systeem een deelnemersplaats voor de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verdienden, behoort ook de 23-jarige Turkse rijder Ayhancan Güven, die de afgelopen jaren ook al succesvol was in de fysieke Porsche-merkencupraces. Zo won hij in 2018 de kampioenstitel in de Benelux-competitie met de Porsche 911 GT3 Cup en kwam hij de afgelopen twee seizoenen uit in de Porsche Mobil 1 Supercup.

Max Benecke verdedigt de kleuren van Porsche24 driven by Redline

Evenals in 2020 komt simracer Max Benecke in actie voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline. De 26-jarige Duitser is de beste rijder op het platform iRacing, waarin hij vorig jaar als eerste en tot nu toe enige de recordscore van 11.000 iRating-punten behaalde. Benecke kijkt uit naar het komende seizoen: “Het wordt wel heel intensief, omdat alle races in de eerste vier maanden van het jaar worden verreden. Met het oog daarop hebben we de structuur van het team enigszins veranderd, zodat we efficiënter kunnen werken en betere resultaten kunnen behalen.”

Over zijn ambities en doelstellingen laat Benecke geen twijfel bestaan: “Ik ben ervan overtuigd dat we sterk zijn en het doel is om voor de kampioenstitel te strijden. We hebben het afgelopen jaar veel geleerd, nu is het tijd om de overwinningen binnen te halen!”

Tien evenementen op virtuele circuits in negen landen

Voor het seizoen 2021 in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup staan er wederom tien evenementen op het programma, elk bestaande uit een sprintrace van een kwartier en een hoofdrace van een halfuur. Nieuw is dat er een van tevoren vastgesteld aantal ronden verreden wordt, in plaats van een maximale tijdsduur, wat vorig jaar soms voor wat verwarring zorgde. Ook nieuw is de modus voor het bepalen van de startopstelling: de uitslag van de kwalificatie, waarin ook kampioenschapspunten te verdienen zijn, is bepalend voor de startopstelling van de sprintrace, met de pole-position voor de snelste rijder. Tot dusver startten de snelste acht rijders uit de kwalificatie in omgekeerde volgorde voor de sprintrace, de zogeheten ‘reversed grid’. Die is nu van toepassing in de hoofdwedstrijd: de eerste acht geklasseerde rijders uit de sprintrace starten in omgekeerde volgorde tijdens de hoofdrace, dus de winnaar vertrekt als achtste en de achtste rijder als eerste. “Voor degenen die goed zijn in de kwalificatie is dat beter, omdat je verder vooraan start in de sprint, terwijl je met de omgekeerde volgorde in de hoofdrace meer ronden ter beschikking hebt om plaatsen goed te maken”, zegt Max Benecke. “Daardoor wordt de kwalificatie dit jaar nog belangrijker voor degenen die willen meestrijden om de titel.”

Er wordt gereden op virtuele circuits in negen landen, grotendeels de digitale versies van Grand Prix-circuits waarop vaak ook de fysieke Porsche Mobil 1 Supercup in actie komt. Naast het circuit van Interlagos in Brazilië, waarop zaterdag de eerste wedstrijden verreden worden, zijn dat de circuits van Barcelona, Imola, Silverstone, Montreal, Spa-Francorchamps en Monza. Daarnaast zijn er digitale wedstrijden op het circuit van Road Atlanta in de Verenigde Staten, de Nürburgring-Nordschleife en het circuit van Le Mans.

Alle wedstrijden op zaterdagavond en live online te volgen

Alle wedstrijden worden verreden op zaterdagavond tussen 20.15 en 21.15 uur Nederlandse tijd, voorafgegaan door een vrije training en de kwalificatie. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor zogeheten ‘all-stars’, waarbij bekende ‘influencers’ uit de esports-wereld in actie komen. Bekende namen zijn hier onder anderen Dan Suzuki en Jardier, Jimmy Broadbent, Maxime MXM, Emree en Heikki360ES. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube (https://youtu.be/_wr9pe6Atow) en Twitch (www.twitch.tv/porsche). Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide platforms. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub (motorsports.porsche.com), de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

zaterdag 9 januari

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup



Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

9 januari 2021: Interlagos, Brazilië (10/20 ronden)

16 januari 2021: Barcelona, Spanje (9/18 ronden)

30 januari 2021: Imola, Italië (9/18 ronden)

6 februari 2021: Silverstone GP-circuit, Groot-Brittannië (7/14 ronden)

20 februari 2021: Road Atlanta, Verenigde Staten (10/20 ronden)

27 februari 2021: Montreal, Canada (10/20 ronden)

13 maart 2021: Spa-Francorchamps, België (6/12 ronden)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)

Foto’s iRacing.com