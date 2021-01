Exclusieve Porsche Carrera GT in circuitversie te koop

Wie nog ergens achtenhalve ton in Euro’s heeft liggen en op zoek is naar een bijzondere Porsche, kan terecht bij de Duitse onderneming Mechatronik. Daar is een wel heel exclusieve Carrera GT in de verkoop, de enige Carrera GT die volledig is aangepast voor circuitgebruik.

Volgens experts is de Porsche Carrera GT, waarvan het prototype eind september 2000 voor het eerst getoond werd tijdens de Autosalon van Parijs en waarvan de serieproductie in 2003 begon, nog steeds enigszins ondergewaardeerd. Niettemin neemt de belangstelling voor de zeer krachtige auto de laatste jaren toe en daarmee stijgen ook de prijzen. “De laatste analoge supercar”, noemde Porsche-fabrieksrijder André Lotterer de auto onlangs in een interview met RS Porsche Magazine. Lotterer kan het weten: hij bezit zijn tweede Carrera GT, nadat hij de eerste enkele jaren geleden afschreef bij een crash op de Raidillon op het circuit van Spa-Francorchamps, omdat een andere auto een oliespoor op het asfalt gelegd had.

Competitie-elementen

De Carrera GT beschikt ontegenzeglijk over competitie-elementen. Zo is de motor de V10-krachtbron die oorspronkelijk was bedoeld voor de LMP 2000, het open sportprototype dat Porsche ontwikkelde voor de lange-afstandsracerij, dat echter na een ‘nee’ van de toenmalige bestuursvoorzitter dr. Wendelin Wiedeking nooit in actie kwam, omdat de beschikbare middelen moesten worden aangewend voor de Cayenne. Met Roland Kussmaul en Walter Röhrl waren bovendien twee Porsche-persoonlijkheden met zeer rijke autosportervaring nauw bij de ontwikkeling van de Carrera GT betrokken.

Niettemin werd de Carrera GT nooit in de autosport ingezet, en daar was het concept ook niet echt voor bedoeld. Met de Carrera GT wilde Porsche voral een antwoord hebben op supercars als de McLaren F1, de geplande Mercedes SLR McLaren en Bugatti Veyron en ook Volkswagen, dat ideeën had om de Nardo in productie te nemen. De bedoeling was om duidelijk te maken dat ook Porsche in dit niet alleen financieel, maar vooral ook imagotechnisch interessante topsegment een serieuze speler kon zijn. Na de presentatie van het studiemodel op de Salon van Parijs in het najaar van 2000 duurde het nog tot 2003 voordat de serieproductie van de Carrera GT op gang kwam.

Serieuze autosportplannen

Een Belgische eigenaar had wel serieuze autosportplannen met zijn in 2005 gebouwde Carrera GT. Hij verstrekte aan Pino Sperlinga van GPR Racing, een ervaren en succesvol raceteam met vestigingen in Brussel en Charleroi, de opdracht om de snelste Carrera GT voor het circuit ter wereld te bouwen. Kosten noch moeite werden gespaard, onder andere in de vorm van een Motec-ECU als computer voor het motormanagement, nieuwe, op maat gemaakte wieldraagarmen en spoorstangen en een AP Racing-remsysteem. Ook de pedalen werden aangepast en een systeem met ingebouwde hydraulische kriks als in de racerij en een speciale high-performance-koppeling werden ingebouwd. Voor meer veiligheid en stevigheid kwam er een op maat gemaakte rolkooi van Thiebaut. Magnesium wielen van BBS, een automatische brandblusinstallatie en een brandstofsysteem naar competitie-specificaties rondden de aanpassingen af, die naar verluidt zo’n 220.000 Euro kostten, bovenop de toch al behoorlijke koopprijs van de auto.

Demonstratie op Spa-Francorchamps

De eigenaar, de Belgische ondernemer Guido Dumarey, had plannen om de Carrera GT in te zetten voor wedstrijddoeleinden, maar dat kon niet gerealiseerd worden, omdat er geen mogelijkheid was om de auto in te schalen volgens de ‘balance of performance’. Daarmee bleef de auto nagenoeg ongebruikt: er staat slechts 2.000 kilometer op de teller. Marc Duez reed in 2005 met de auto, destijds nagenoeg direct uit de fabriek en nog voorzien van sponsoropschriften van Body Coach, tijdens het Racing Festival op het circuit van Spa-Francorchamps. Twee jaar later waren de aanpassingen voor circuitgebruik voltooid en werd de auto getoond op de Euro Racing Show in Brussel en later dat jaar op de stand van BBS tijdens de IAA in Frankfurt. Daarna werd er weinig meer van het project vernomen, totdat de auto, in maagdelijk zilvergrijs, in februari 2018 te koop werd aangeboden tijdens Rétromobile in Parijs. Klaarblijkelijk zonder resultaat, zodat de Carrera GT nu bij Mechatronik in Pleidelsheim bij Stuttgart te koop staat, voor een bedrag van 849.000 Euro.

Ondertussen is de Carrera GT voorzien van de fabriekskleuren van Porsche en Mobil 1, zoals die in 1998 de Le Mans-winnende 911 GT1 sierden. Een ‘livery’ die de auto bepaald niet misstaat. “De auto is inmiddels gereserveerd op verzoek van een goede klant van ons, dus het kan zijn dat hij de komende dagen inderdaad verkocht wordt”, meldt Pascal Stephan van Mechatronik desgevraagd.

Foto’s gebruikt met vriendelijke toestemming van Mechatronik GmbH

Verwendung der Fotos mit freundlicher Genehmigung der Mechatronik GmbH