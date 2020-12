Porsche Sprint Trophy Benelux: eerste stap op de Porsche Motorsport-piramide

In de Sprint Trophy kan zowel met de 911 GT3 Cup (991.1 en 991.2) als met de 718 Cayman GT4 Clubsport gereden worden. (Foto: PR)

Het afgelopen seizoen beleefde de Porsche Sprint Challenge Benelux als instapklasse voor gentlemen drivers en jonge talenten een geslaagde première. Volgend jaar gaat de klasse, georganiseerd door The Driving Force, verder onder de benaming Porsche Sprint Trophy Benelux. Vandaag maakte de organisatie de kalender bekend, die vijf weekeinden omvat. Er wordt eenmaal gereden op Circuit Zolder en elk tweemaal op CM.com Circuit Zandvoort en het Circuit de Spa-Francorchamps.

Evenals in het afgelopen seizoen bestaat het startveld uit de Clubsport Division, waarin gereden wordt met de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport van de eerste en tweede generatie, en de Cup Division, die is voorbehouden aan rijders met de Porsche 911 GT3 Cup 991.1 en 991.2. Dat betekent dat ook de auto’s die tot dusver uitkwamen in de Carrera Cup Benelux hier voortaan onderdak vinden, want zoals bekend wordt er in de Carrera Cup Benelux vanaf 2021 gereden met de nieuwe Cup-Porsche op basis van de actuele modelgeneratie 992.

Het afgelopen seizoen won het jonge Nederlandse talent Jaxon Verhoeven de algemene sprint-titel. Met zijn 911, ingezet door het Speedlover-team van André van Hoof, eindigde Verhoeven ook bovenaan in de Cup-klasse. Ook in de Clubsport-divisie was een Nederlander succesvol: hier ging de titel naar Thierry Vermeulen, uitkomend voor het team GP Elite.

Het afgelopen seizoen won het jonge Nederlandse talent Jaxon Verhoeven de algemene sprint-titel. Rechts seriemanager Olivier Aerts. (Foto: PR)

Seriemanager Olivier Aerts legt uit: “Voor jongeren of rookies in de autosport is deze categorie een uitstekende leerschool om de knepen van het racevak onder de knie te krijgen. Vervolgens kunnen ze verder de treden van de Porsche Motorsport-piramide beklimmen en zich toeleggen op de Porsche Carrera Cup Benelux.”



De opzet van de evenementen met twee sprintraces van 30 minuten en een zogeheten ‘mini-endurance’ met een duur van 55 minuten en een rijderswissel als optie blijft gehandhaafd. Opnieuw Olivier Aerts : “Alle meetings lopen over twee dagen. Dat laat ons toe om een strakke timing aan te houden, waarbij voor niet minder dan 200 minuten rijtijd wordt gezorgd. Een ideaal format, zowel om de kosten laag te houden als om de gentlemen drivers – die meestal over een drukke professionele agenda beschikken – de kans te geven om volop van hun passie te genieten.”

De Porsche 718 Cayman in Clubsport-uitvoering is een uitstekende auto om de finesses van het racen onder de knie te krijgen. (Foto: PR)

Het seizoen begint gelijk met twee echte klassiekers: begonnen wordt er, uiteraard als de coronasituatie dat toelaat, op 8 en 9 mei tijdens het bekende New Race Festival op Circuit Zolder. Twee weken later, op 22 en 23 mei, komt de serie in actie tijdens de traditionele Pinksterraces op CM.com Circuit Zandvoort. Op 9 en 10 juli is er een optreden tijdens het weekeinde van de 25 Hours VW Fun Cup op het Circuit de Spa-Francorchamps. Na de zomerpauze wordt het seizoen op 25 en 26 september hervat met het evenement FrancoSpeed, wederom op Spa-Francorchamps, waarna het seizoen wordt afgesloten op CM.com Circuit Zandvoort met de Finaleraces op 16 en 17 oktober.

Bij de evenementen is de Porsche Hospitality het vaste aanlooppunt in de paddock. (Foto: PR)



Naast de competitie op de baan staat de beleving tijdens de weekeinden uiteraard ook hoog in het vaandel van de organisatie. “Tijdens elk weekend worden onze leden ontvangen in de Porsche Hospitality, een plek waar teams en rijders de innerlijke mens kunnen sterken, en hun partners in de best mogelijke omstandigheden kunnen ontvangen”, sluit Olivier Aerts af.