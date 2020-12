De Porsche Boxster 986 van Imre

Wat leuk dat we weer een enthousiaste Boxster-eigenaar hebben die graag zijn trots met ons wil delen. En wat voor 986! Naar eigen smaak aangepast door Imre. Maar laten we hem zelf het woord geven:

Ik ben Imre De Smet, 31 jaar oud en afkomstig uit Westerlo (Belgische Kempen) en werkende in een VAG Dealership als partsadvisor.

Ik was altijd eigenlijk al gek van auto’s! Het is er gewoon met de paplepel ingebracht zeg maar. Toen ik in 1996 de voorstelling van de Boxster en 996 zag, was ik meteen verkocht aan het merk Porsche! Ooit moet ik 1’tje hebben zei ik toen als 7-jarige jongen tegen mijn vader.

Na jaren lang bezig geweest te zijn met het verbouwen van Volkswagens had ik in 2018 besloten om mijn toenmalige wagen te verkopen en op zoek te gaan naar mijn allereerste Porsche ! Na wat zoeken en vooral kijken wat ze in België aanrekenen qua belastingen voor een 986 of 996, de beslissing genomen om mij te focussen op de 986 Boxsters! Na een paar bezichtigen en ritjes teruggekomen op deze 986 Boxster van 2002. Hij had de opties en kleurcombinaties die ik zocht en vooral de verkoper was echt een doodeerlijke persoon en hij vertelde alles zoals het was en wond er geen doekjes om. Het duurde niet lang of de deal was geklonken and I did it !!! Ik heb mijn allereerste Porsche gekocht!

Maar wat nu?! Na jaren lang altijd mijn wagens verbouwd te hebben kon ik toch niet een standaard Boxster gaan rijden? Ik weet nog dat ik zei tegen mijn vrouw, hier ga ik niet te gek mee doen… ja wat maakte ik mezelf ook wijs?

De wagen stond nog niet goed in de garage of de eerste onderdelen werden aangekocht…Een Techart frontspoiler, RH P Turbo wielen in 18” 8,5J en 10J, Bilstein B8 dempers en Eibach -30mm veren en een Techart einddemper.

Dan kregen we dit qua zicht

Maar toen ik de wagen kocht merkte ik al meteen een hard koppelingspedaal en de typische zweet en lekjes waar ze voor gekend zijn… Ik ben een gediplomeerd autotechnieker en werk al 12 jaar in het VAG Merk dus ik waagde me eraan om alles zelf onder handen te pakken! De AOS, IMS, krukaskeerring, waterpomp, thermostaat, multiriem, koppeling, vliegwiel,… alles wat er wat nodig was hebben we vervangen! Heel leerrijk en vooral mooi om te zien hoe kwalitatief en goed hoe zo’n 986 gebouwd is!

Wat sfeerbeelden van de werken toen

Ondertussen zijn we 12.000km verder en alles werkt en rijdt zoals het moet en zelfs nog beter dan ervoor, al zeg ik het zelf!

Ook hebben we toen meteen wat modificaties toegepast die ik in mijn hoofd had, de Techart einddemper was nog steeds te stil naar mijn mening en ik had dus als idee om er een ‘mini GT3’ van te maken, dus zeker de sound van een GT3 moest erbij!

Ook heb ik meteen een 996 GT3 centerconsole delete kit gemonteerd en zelfs de asbak heb ik eruit gezwierd, een Momo Prototipo sportstuur en shortshifter met custom versnellingspook, een Joe Toth Ducktail spoiler werd gelakt alsook geplaatst!

Zelfs over de wielen begon ik te twijfelen… ik vond de wagen er wat braaf uitzien? Het moest agressiever! Daarom de 3 delige wielen volledig uit elkaar gehaald & de centers en binnentunnels in het matzwart gepoederlakt en de buitenranden in de kleur van de wagen gelakt, 4 nieuwe Pirelli P zero Rosso Assimetrico’s maakten het af! Om het matzwart in de wielen nog wat meer te accentueren hebben we nog een matzwarte Porsche-striping langs de zijkant gekleefd.

Ik heb hem nu een 2,5 jaar in bezit en kan het niet laten om er mijn ‘outlaw 986’ van te maken! De volgende wijzigingen zijn ook onderweg; namelijk een set 996 GT3 kuipstoelen en drilled doorhandles, zo blijven we stilletjes bezig om er meer en meer mijn visie van te maken.

Imre heel erg bedankt voor jouw verhaal, en wat een gave bolide. Het team van 64 wenst ook jou veel veilige en mooie kilometers toe in je Boxster. En houd ons op de hoogte van eventuele aanpassingen alsjeblieft.

Enthousiast geworden en wil je jouw Porsche op vierenzestig.nl? Mail verhaal en foto’s en je gegevens naar info@vierenzestig.nl