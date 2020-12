De Porsche Boxster 986 van Evert

in 2021 bestaat de Porsche Boxster 25 jaar. Uiteraard gaan we hier als vierenzestig aandacht aan besteden. Er is een uitgebreid artikel van René de Boer in wording, we gaan rijden met de Boxster 4.0 GTS met PDK waarvan je een verslag mag verwachten en daarnaast hebben we Boxster-rijders gevraagd om iets over hun Boxster te vertellen.

64-collega Wouter Molenaar beet het spits af. Trouwe lezer Evert Elsendoorn wilde ook zijn Boxster wel in het voetlicht zetten. Hieronder zijn verhaal.

Ik ben Evert Elsendoorn, 56 jaar, beroep Project Manager, getrouwd en 2 kinderen.

Vroeger vanaf mijn 9e jaar altijd met crossers, brommers en motoren bezig geweest en sinds 12 jaar in bezit van de Harley Davison uit 1974. De laatste jaren ben ik op zoek gegaan naar een cabrio met het doel om meer samen met mijn vrouw ritten te kunnen maken. Uiteindelijk de beslissing genomen om naast de motor ook voor een cabrio te gaan kijken.

Het merk Porsche heeft altijd mijn interesse gehad en na een uitgebreide speurtocht op internet kwam ik uit op de Porsche Boxster 986.

Ik heb bij diverse Boxsters gekeken en uiteindelijk op een zaterdag middag een afspraak gemaakt bij een auto dealer in de buurt om te gaan kijken en een proefrit te maken. De keuze was gevallen op een zilverkleurige Porsche 986 / 2.5 / Tiptronic uit 1997.

De Porsche voldeed aan wat ik zocht en zag er goed verzorgt uit, alles functioneerde goed, vrij nieuwe cabrio kap en ook de volledige historie was aanwezig. De vorige eigenaar had de Porsche na importeren in 2005 dertien jaar in bezit gehad en ook goed onderhouden.

Na de vraag aan de verkoper of ik een afspraak kon maken voor een proefrit zei de verkoper als je wil haal ik hem nu uit de showroom en neem je hem maar mee. Ik heb de proefrit gemaakt en naar de uitkomst van de proefrit kunnen jullie wel raden ……. ik was verkocht.

Na verloop van tijd heb ik kleine reparaties en vervangingen uitgevoerd onder andere heb ik de AOS vervangen i.v.m. kleine lekkage aan de flexibele slang. Na constateren van kleine zweetlekkage tussen het blok en het transmissiehuis tevens besloten de keerring en IMS preventief te laten vervangen. Twee maanden geleden nog de remschijven en blokken aan voorkant vervangen.

Groot voordeel is dat de onderdelen goed verkrijgbaar zijn en ook voor redelijke prijzen.

Afgelopen zomer zijn we nog met de Porsche op vakantie geweest en hebben we een rondrit gemaakt via Maastricht, België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland (Zwartewoud) en op de terugweg natuurlijk langs Stuttgart ( Porsche Museum ).

Het Porsche Museum is echt een aanrader en een lust voor het oog.

Ik heb de Porsche 986 nu 2 jaar en ben zeer tevreden over de tijdloze youngtimer. Het blijft genieten om er mee bezig te zijn en ik ga met een glimlach de garage in om wat te klussen of om een stuk te rijden.

Het is echt een beleving om in te rijden en te genieten van de perfecte wegligging en de grommende zescilinder boxermotor.

Denk wel dat er in de toekomst een volgende stap gaat komen, en dan bij voorkeur de Porsche 987 – 3.4, maar op dit moment zeker nog niet. Ik geniet nog te veel van deze 986.

Direct na de aanschaf van de Porsche ben ik als medebeheerder ingestapt in een op dat moment recent opgestarte Facebookgroep voor de Porsche 986 voor Nederland en België.

De Facebookgroep “Porsche Boxster 986 Nederland & Vlaanderen” bestaat nu iets meer dan 2 jaar en is inmiddels uitgegroeid naar ruim 600 enthousiaste Porsche 986 leden. Via deze groep helpen wij elkaar bij problemen, vragen en organiseren wij een paar keer in het jaar ritten of meetings.

Als er interesse is om je bij onze FB groep aan te sluiten, klik dan hier. Je bent van harte welkom.

Dankjewel Evert voor het delen van jouw ervaringen met je 986. Het 64-team wenst jou nog vele fijne en veilige kilometers toe in je Boxster.

Denk je na het lezen van Evert’s verhaal: “ik wil ook het verhaal over mijn Porsche Boxster wel op vierenzestig hebben”. Laat het ons weten en klim in de pen. Naar verhalen over andere modellen zijn we trouwens ook benieuwd. Dus kom maar op mensen.