De 911 Carrera 4S “Ben Pon jr” kan besteld worden.

Maar wees snel; het betreft een gelimiteerd model waarvan er twintig op de markt komen.

In oktober 2019 schreven we al dat Pon Porsche Import met een 911 Carrera 4S “Ben Pon jr” zou komen ter nagedachtenis en tevens eerbetoon aan de op 30 september 2019 overleden Mr. Porsche. We konden zelfs foto’s van een studiemodel laten zien.

Nu gaat deze speciale uitvoering in productie. Porsche Exclusive Manufaktur gaat twintig exemplaren maken. De basis is een 911 Carrera 4S coupé die wordt voorzien van de kleur Fischsilbergrau. Dit is dezelfde lakkleur als die van de Porsche 356 Knickscheibe die Pon Porsche Import in 1949 als allereerste auto op Nederlands kenteken zette.

Het eerbetoon aan de zakenman annex autocoureur/olympisch kleiduifschieter onderscheidt zich daarnaast door de SportDesign voorbumper, SportDesign sideskirts en aluminium sierlijsten rond de zijruiten. Daarnaast wordt de auto standaard onder andere geleverd met 20/21 inch Carrera Exclusive Design velgen en een Licht Design Pakket. Technisch is de ‘Ben Pon jr.’ gebaseerd op de 992 Carrera 4S Coupé met de bekende 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotor met 450 pk en 530 Nm, naar keuze met 8-traps PDK of met een handbak met 7 versnellingen. Een Sport Chrono Pakket inclusief rijmodusschakelaar en een sportuitlaatsysteem met zilverkleurige sporteindpijpen maken ook onderdeel uit van de standaarduitvoering.

Het interieur van de 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’ is voorzien van de handtekening van de succesvolle entrepreneur op het dashboard en verlichte ‘Ben Pon jr.’-dorpellijsten van donker aluminium. Een ‘70 Pon Porsche Import’-logo is terug te vinden op het sleuteletui, op de armsteun van de middenconsole en op de hoofdsteunen. Aan de binnenkant kenmerkt het model zich verder door een exclusief lederen interieur in Grafietblauw en stiksels in GT-zilver. De achterzijde van de verwarmbare Adaptieve sportstoelen Plus is bekleed met blauw leer – nog een uniek detail van deze auto. De speciale vloermatten zijn met hetzelfde leer afgebiesd. De ‘Ben Pon jr.’ heeft daarnaast diverse bijzondere accenten, zoals de hemelbekleding en zonnekleppen in Race-Tex, een hoogwaardig microvezelmateriaal dat gedeeltelijk is gemaakt van gerecyclede polyestervezels. Het standaard GT-sportstuurwiel heeft stuurverwarming.

Ondanks dat deze uitvoering standaard al goed in de pullen zit, kan je als toekomstige eigenaar nog wel wat opties aankruisen. De “Ben Pon 911” is optioneel nog te voorzien van onder meer Led-matrix koplampen inclusief PDLS Plus, ParkeerAssistent inclusief Surround View, een PASM sportonderstel (-10 mm), achterasbesturing, rijstrookwisselhulp en Porsche Entry & Drive.

De 911 Carrera 4S “Ben Pon jr” krijgt een vanafprijs van € 252.200, ==. Voor deze prijs krijg je niet alleen je nieuwe auto in 1:1, maar ook een 1:8 schaalmodel, en een Exclusive-welkomspakket waarin jouw initialen zijn gegraveerd. In de box zit een mal in de kleur Fischsilbergrau, een sample van het interieur en foto’s van de auto op een USB-stick. Porsche noemt deze box “waiting for delivery”. Kan je dus al met je modelauto rijden en de geur van je nieuwe auto opsnuiven terwijl je (on)geduldig wacht.