1.000.000 Porsche Cayenne’s geproduceerd.

Een schitterende Karmijnrode Cayenne GTS, bestemd voor een Duitse klant, mag zich de miljoenste Cayenne noemen.

Onlangs liep de 1 miljoenste Porsche Cayenne van de band. Hoog tijd om de Cayenne eens in het zonnetje te zetten.

Vriend en vijand waren stomverbaasd toen Porsche een SUV onder de naam Cayenne presenteerde in 2002. Zelfs de Porsche-adepten spraken er schande over en klaagden dat dit weleens het einde zou kunnen zijn van hun geliefde merk. Nu weten we beter en blijkt de Cayenne zelfs het teken te zijn van de ommekeer en de betere verkoop-aantallen.

Terugblik

Hans-Jürgen Wöhler foto: Presse Porsche de

“Een kruk is stabieler op drie poten dan op twee.” Hans-Jürgen Wöhler citeert zijn voorganger en neemt ons mee op een korte reis in de tijd. Tot voor kort was Wöhler vice-president van de SUV-productlijn. De modellen Porsche en Boxster, die al in de jaren 90 verkrijgbaar waren, vertegenwoordigen twee poten van de kruk. Het Cayenne-concept werd aan het einde van het decennium bedacht. Een paar jaar later, in 2002, presenteerde Porsche de eerste SUV van het bedrijf aan het wereldpubliek. Achttien jaar later rolde de miljoenste Cayenne van de productielijn in Bratislava in Slowakije: een GTS in karmijnrood bestemd voor, en inmiddels geleverd aan een klant in Duitsland.

De Cayenne behoedde Porsche voor een crisis en was een pionier voor hybrides



De Cayenne is de belichaming van een SUV en heeft een heel segment opgebouwd. Het blijft nieuwe normen stellen en zichzelf overtreffen. Het redde het bedrijf uit een crisis, was een pionier op het gebied van hybrides en vestigde nieuwe records. Porsche groeide in omvang, en ook de winstgevendheid nam toe. Dankzij de Cayenne. Tot op de dag van vandaag staat deze SUV symbool voor het succesverhaal van het bedrijf. Maar eerste dingen eerst.

Gedurfd: een SUV met het DNA van Porsche

De forse daling van de dollarkoers, het modelbeleid en de hoge productiekosten zorgden vanaf 1986 voor problemen voor Porsche; het was op weg naar een economisch dieptepunt. De sportwagenfabrikant verkocht in 1991 23.000 auto’s, vijf jaar eerder was dit nog twee keer zoveel. De verliezen liepen eind 1992 op tot 240 miljoen Duitse Mark. Het dieptepunt werd bereikt in het boekjaar 1992/1993 met een verkoop van slechts 14.362 auto’s; in het boekjaar 1989/1990 bedroeg het verkoopvolume nog 31.235 eenheden. Korte tijd later, in januari 1993, werd het Boxster-concept, dat door de Schwaben op de Detroit Motor Show werd voorgesteld, zeer enthousiast ontvangen. Het bedrijf leek zichzelf opnieuw uit te vinden. Porsche produceerde vervolgens de Boxster-sportwagen, ook een tweezitter, naast de 911-productlijn. Het zorgde voor een sterke opleving met 32.000 verkochte auto’s in 1996.

Maar in Zuffenhausen leunde men niet achterover. Zo is het altijd geweest. De volgende stap was beslissen welk model de modellenlijn in de nabije toekomst zou kunnen aanvullen. Wat zouden mensen aan het begin van de 21e eeuw willen? Wat moest er eind jaren negentig worden ontwikkeld? In de glazen bol staren: welke auto zou geschikt kunnen zijn voor de markt? Wat zou de inkomsten kunnen stimuleren? Een derde tweedeurs auto uit Zuffenhausen? Nee, niet nog een tweedeurs auto. Het “Colorado” -project werd gelanceerd: een samenwerking met Volkswagen aangezien Porsche het niet alleen wilde doen met een terreinwagen. De vereisten: krachtig met dynamische rijeigenschappen en geschikt voor elk type terrein. Een vijf-zits gezinsauto met het typische Porsche DNA. Sportief.

Wintertesten in het koude Canada aan het begin van de jaren 2000: het “Colorado” -project nadert het einde

“Het was een gewaagde beslissing: eind jaren negentig een SUV bouwen, maar deze beslissing betekende wel dat Porsche niet veel later alle verwachtingen kon overtreffen”, herinnert Wöhler zich, die onmiddellijk na het afronden van zijn studie werktuigbouwkunde met de nadruk op autotechniek, bij zijn eerste werkgever begon te werken. “Het merk wekt een ongelooflijke fascinatie op. Destijds was ik van plan om ongeveer drie jaar bij Porsche te blijven. En ik ben eigenlijk nooit weggegaan ”, vertelt de 61-jarige. Sommige dingen volgen gewoon hun eigen koers, maken hun eigen succesverhaal. “Ferry Porsche zei ooit dat als we een terreinwagen zouden bouwen in overeenstemming met onze kwaliteitsconcepten, het zeker zou verkopen”, zegt de inwoner uit Hamburg, die de oprichter van het bedrijf citeert. Wat had hij het bij het rechte eind.

Hemmingen; de geboorteplaats van de Cayenne

Het idee van de Cayenne was geboren: samen met het idee dat Porsche alles anders zou doen met dit nieuwe model. Zuffenhausen nam het voortouw in de ontwikkeling van de Cayenne. Omdat er in Weissach geen capaciteit was, huurde Porsche een fabrieksterrein van 3.800 vierkante meter in het industriepark ‘Nord’ in Hemmingen, een gemeente met 8.000 inwoners, ongeveer halverwege tussen de moederfabriek en het ontwikkelingscentrum. Onopvallend, omgeven door hekken en met spiegelglasramen. Meerdere verbouwingen volgden, samen met de bouw van een parkeergarage op het naastgelegen groene veld voor het personeel, de unit carriers en prototypes.

De zit als in een SUV, rijdt als in een sportwagen: met de Cayenne (E1 II) brengt Porsche in 2007 het GTS-concept naar de moderne tijd. Het zou een rolmodel worden voor de andere productlijnen.

De toenmalige vice-president van de nieuwe SUV-serie, Klaus-Gerhard Wolpert, kwam meteen ter zake in de interne nieuwsbrief Carrera (editie 9/1998): “Simultane engineering – dit is zijn hartslag.” Porsche werd beschouwd als een “investering voor de toekomst” en deelde de locatie in Hemmingen – gecreëerd voor het “Colorado” -project – met Volkswagen om de nieuwe SUV’s Cayenne en Touareg klaar te maken voor serieproductie. Meester-monteur Karlheinz Bolz: “Om de hefplatforms tussen de steunkolommen in de werkplaats op te zetten, hebben we papieren auto’s uitgesneden en deze op de tekeningen verplaatst totdat ze pasten.”

Drie generaties van het succesvolle Porscheverhaal

De Cayenne werd voor het eerst aangekondigd in 1998 – hoewel nog niet met zijn definitieve naam – en het team verhuisde een jaar later naar de locatie in Hemmingen. De geplande “sportieve en terreinwagen” evolueerde snel tot de derde pijler van het bedrijf achter de 911 en Boxster, maar ook als de drijvende kracht die hielp om het bedrijf uit een crisis te halen. Zuffenhausen was uitgesloten als productielocatie; het hoofdkantoor draaide op volle capaciteit met de 911. Daarom werd in Leipzig een nieuwe fabriek gebouwd.

































De start van een succesverhaal; De Cayenne (E1) maakt haar debuut als het derde model na de 911 en de Boxster

Ongeveer twee jaar na de baanbrekende beslissing was het projevt voltooid. Porsche nam een ​​groot risico met aanzienlijke investeringen in de productie. Maar dat maakt ook deel uit van wat dit bedrijf maakt tot wat het is: nieuwe wegen verkennen, moed tonen, kansen benutten. De Cayenne was op tijd klaar voor de openingsceremonie van de fabriek in augustus 2002. Een paar weken later, in september 2002, presenteerde Porsche hem op het Autosalon van Parijs.

De “Colorado” -strategie was een succes. Porsche maakte winst met de Cayenne en versterkte gaandeweg de samenwerking met het in Wolfsburg gevestigde bedrijf. Dit is slechts het begin van een succesverhaal van een productlijn die drie generaties beslaat. Porsche bood vanaf 2019 een extra carrosserievariant aan met de Cayenne Coupé.

De 250.000-ste Cayenne verlaat de fabriek in Leipzig

In 2019 verscheen de Coupéversie

Hybride; een belangrijke mijlpaal

De eerste generatie Cayenne is ontworpen door de toenmalige hoofdontwerper, de Nederlander Harm Lagaaij, en begon met de Turbo- en S-modellen. De afgeleide GTS- en Turbo S-modellen werden toegevoegd met de modelupdate, gevolgd door de Diesel. In totaal rolden meer dan 275.000 auto’s van de productielijn. De tweede generatie omvat de S Hybrid, die later de S E-Hybrid wordt. In 2014 zette Porsche opnieuw nieuwe maatstaven met de eerste plug-inhybride in het premium SUV-segment.

Harm Lagaay, de ontwerper van onder andere de Cayenne

De tweede generatie Cayenne (E2) werd in 2010 geïntroduceerd

“Hybridisatie is voor ons van grote betekenis sinds we acht- en zescilindermotoren op de markt hebben gebracht”, legt Wöhler uit. “Ons hybride concept was een belangrijke mijlpaal voor de Cayenne, op weg naar de plug-in-hybride 2014 met een elektrische actieradius van meer dan 30 kilometer.” “We hebben dankzij deze voortrekkersrol opnieuw nieuwe markten kunnen aanboren en een nieuwe maatstaf neergezet. Eerst als hybride en daarna als plug-in hybride.” De derde generatie werd in 2017 op de markt gebracht, met verbeterde rijdynamiek, geoptimaliseerd dagelijks gebruik en lagere verbruiks- en CO2-waarden.

In 2007 presenteert Porsche het eerste volledig functionele prototype van de Cayenne (E1 II) met parallelle full-hybride aandrijving. De serieproductie van de Cayenne S Hybrid start drie jaar later met de lancering van de tweede generatie (E2).



Cayenne; de overtreffende trap en wereldrecords

De cijfers spreken ook voor de SUV en onderstrepen het succes ervan: in het boekjaar 2007/2008 overtroefde de Cayenne de Porsche 911 met bijna 50.000 exemplaren, met een totale productie van meer dan 105.000 exemplaren. Over inhalen gesproken: de TransSyberia Rally behelst een route van meer dan 7.000 km in twee weken. Het is een veeleisende offroad-marathon die plaatsvond van 2003 tot 2008. Ook hier presteerde de Cayenne uitstekend. . met plaats één, twee en drie in 2007!

Ook off-road succesvol. De Cayenne (E1) nam met een privéteam deel aan de Transsiberië rally in 2006

Een jaar later behaalde ze zelfs de eerste vijf plaatsen. Porsche verzekerde zich 10 jaar later van een vermelding in het Guinness Book of World Records, toen de Cayenne een 285-tons Airbus A380 over een afstand van 42 meter lang sleepte. De sportwagenfabrikant overtrof het bestaande record van een “in serie geproduceerde auto die de zwaarste vliegtuigen trekt” met 115 ton.

Superprestatie: in het voorjaar van 2017 trekt een Cayenne S Diesel (E2 II) een Airbus A380 van 285 ton over een afstand van 42 meter. Dit resulteert in een vermelding in het Guinness Book of Records voor het zwaarste vliegtuig dat door een productieauto wordt getrokken.

Een Porsche voelt zich echter nog meer thuis op het circuit dan op een vliegveld, en dat geldt zeker voor de Nordschleife van de Nürburgring. Ideaal voor testritten, races en recordpogingen. Als je je mannetje kunt staan ​​in de “Groene Hel”, kun je overal ter wereld meedoen. Als eerste SUV reed de Cayenne Turbo S daar een rondetijd van minder dan acht minuten. “Ons doel is altijd hetzelfde: onze eigen tijd verbeteren”, zegt Wöhler over de uitdaging om een ​​terreinwagen naar het bekende circuit in de Eifel te sturen.

Hoofdruimte, ook zonder cabrio..

Porsche heeft vanaf het begin geen compromissen gesloten, zelfs niet op het gebied van design. Het was alles of niets. De Porsche-genen sturen de besluitvorming. Wöhler: “We keken naar de concurrentie en kozen voor een elegant uiterlijk gecombineerd met opvallende sportiviteit. Voor ons was het belangrijk dat zelfs de achterbank voldoende hoofdruimte had. We hebben een perfecte daklijn bereikt. De indruk van de ruimte is enorm verbeterd dankzij het uitstekende idee om een ​​glazen panoramadak te installeren. “

Net voor de marktintroductie van de Cayenne aan het begin van het millennium, overwogen de ontwerpers en ontwikkelaars verdere versies van het nieuwe model. Een gedeeltelijke cabriolet met hoge C-zuil kwam aan bod, en voor de presentatie werd een 1: 1 model gemaakt. Het model met de Targa-achtige balk werd goed ontvangen – maar er werd besloten om niet verder te gaan omdat het bijna onmogelijk was om de verkoopcijfers te voorspellen.

April 2019: première van de Cayenne Coupé op het Autosalon van Shanghai. Wereldwijd kiest een kwart van alle Cayenne-klanten voor de nog sportievere variant

Het was volkomen logisch om ook het SUV-aanbod uit te breiden en ons aandeel in dit groeiende marktsegment te vergroten ”, aldus Wöhler, die de link naar de Cayenne Coupé legt. “Met deze auto hebben we een model op de markt gebracht dat een nog sterkere link legt tussen de dagelijkse bruikbaarheid van een SUV en de rijeigenschappen van een sportwagen.”

Michael Mauer

Hoofdontwerper Michael Mauer legt uit hoe Porsche erin is geslaagd de 911-genen in de Cayenne te integreren. “In een Porsche 911 moet elk designelement sterk genoeg zijn om ook naar een Panamera of Cayenne over te dragen. Ons merk-DNA ontlenen we aan de 911. We hebben de doorlopende achterlichtlijst als Porsche 911-element bijvoorbeeld eerst op de Panamera en vervolgens op de Cayenne van de derde generatie overgebracht. Nu maakt het ook deel uit van de merkidentiteit. ”

Augustus 2017: de derde generatie Cayenne (E3) viert zijn wereldpremière op het dak van het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen.

Heldere blik vooruit

Terug naar de nu niet zo geheime fabrieksplant in Hemmingen. Momenteel werken er bijna 700 medewerkers en Wöhler gelooft dat “het zijn eigen ziel heeft. Iedereen kent elkaar. ” Hij gelooft dat dit voornamelijk werd veroorzaakt door de manier waarop de plant is ontstaan. Porsche en Volkswagen werkten daar immers samen aan wat later een succesvol project zou blijken te zijn. Cayenne en Touareg, Stuttgart en Wolfsburg. “Hemmingen is ideaal gelegen in ons netwerk van vestigingen.” Wöhler herinnert zich de goede oude tijd toen je prototypes de plant in en uit kon rijden zonder gefotografeerd te worden.

Porsche gaat door met zijn hybride-strategie. In 2019 is het krachtigste model een plug-in hybride. De Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Gevraagd naar de toekomst: “Auto’s zullen de komende 10 jaar veranderen. De Cayenne zet zijn reis voort en blijft de beste SUV in zijn segment. Ik kan met plezier de touwtjes in handen geven aan mijn opvolger ”, zegt Wöhler, die zich nu volledig focust op de tweede succesvolle SUV van Porsche, de Macan. Hij verwijst hier naar Dr. Manfred Harrer, de nieuwe Vice President van de Cayenne-productlijn, die nu zijn succesverhaal kan blijven schrijven. Over het aantal vaan een miljoen heen.