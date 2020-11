Een weekeinde vol Porsche-successen

Met de 12 Uur van Sebring als slotakkoord van het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap en de acht-uursrace in Bahrein als finale van het FIA WEC-seizoen stonden er dit weekeinde twee belangrijke sportwagenwedstrijden op het programma. Het werd een geweldig succes voor Porsche met overwinningen in alle GT-klassen. En ook in Italië was er een Porsche-zege in een lange-afstandsrace.

De blauw-met-witte Porsche met het startnummer 911 van Tandy, Makowiecki en Bamber won de klasse. (Foto: Porsche AG)

In Sebring behaalde Porsche, bij de 68e editie van de oudste lange-afstandsrace in de Verenigde Staten, voor het derde jaar op rij de overwinning in de GTLM-klasse. Pas in het laatste kwartier van de wedstrijd werd de strijd om de zege in de klasse beslist, toen Nick Tandy in de Porsche met het startnummer 911 de tot dan toe leidende BMW passeerde en vervolgens de overwinning naar huis reed. Tandy deelde het succes met zijn teamgenoten Earl Bamber en Fred Makowiecki. Opmerkelijk: ook in de afgelopen twee jaar maakten Makowiecki en Tandy deel uit van het winnende Porsche-team op Sebring.

De Sebring-GTLM-klassewinnaars: vlnr Earl Bamber, Fred Makowiecki en Nick Tandy. (Foto: Porsche AG)

Na de eerdere successen in de afgelopen vier weken op de circuits van Road Atlanta en Laguna Seca was het de derde overwinning op rij voor het Porsche-fabrieksteam in de GTLM-klasse van het IMSA-kampioenschap. Het werd zelfs een dubbel succes, want toen de BMW bij de herstart na de laatste safety-car-fase betrokken raakte bij een aanrijding van twee auto’s uit de langzamere GTD-klasse, kon Earl Bamber, die op beide fabrieks-911 RSR’s was ingeschreven, in de Porsche met het startnummer 912 de tweede plaats overnemen en bracht die klassering uiteindelijk ook naar de finish. De andere coureurs in deze auto waren de Belg Laurens Vanthoor en de Zwitser Neel Jani.

Demonstratieronden ter gelegenheid van het afscheid van het Porsche-fabrieksteam uit de Amerikaanse IMSA-serie. (Foto: Porsche AG)

Succesvol, maar ook emotioneel afscheid

Het was een succesvol, maar ook een emotioneel afscheid van het Porsche-fabrieksteam uit de GTLM-klasse van het IMSA-kampioenschap, waarin Porsche zeven seizoenen lang actief was. In totaal leverde dit programma 21 overwinningen uit 75 races op. Ter gelegenheid van het afscheid waren de beide fabrieks-911 RSR’s uitgevoerd in een speciaal kleurenschema met de Amerikaanse ‘stars and stripes’. Voorafgaand aan de race waren er enkele paraderondes van vijf 911 RSR’s in speciale kleuren: naast de auto’s van het raceweekeinde ondermeer ook die van Mobil 1, Brumos en Coca-Cola. En om het succes compleet te maken, was er ook een overwinning voor Porsche in de GTD-klasse. Hier won het team Wright Motorsports met de 911 GT3 R, bestuurd door Patrick Long, Ryan Hardwick en Jan Heylen.

Het team Wright Motorsports won met de 911 GT3 R van Long, Hardwick en Heylen de GTD-klasse in Sebring. (Foto: Porsche AG)

“Dit weekeinde was voor ons niet eenvoudig”, zei Steffen Höllwarth, bij Porsche Motorsport verantwoordelijk voor de IMSA-deelname. “Ik ben onwaarschijnlijk trots op het hele team. Vanwege het aanstaande afscheid was de sfeer anders dan anders, maar iedereen is er heel goed mee omgegaan. We waren niet de snelsten in de race, maar degenen met de minste fouten. En dan krijg je zulke dingen: opeens rijd je aan het eind vooraan. Na drie overwinningen op rij in Sebring zou je kunnen zeggen dat dit onze huiskamer is geworden. En nu is het tijd voor een feestje!” Eerder al, op woensdag, was er een afscheidsavond voor het team. Volgens geruchten in de VS maakt Nick Tandy de overstap van Porsche naar het fabriekteam van Corvette. Laurens Vanthoor blijft naar alle waarschijnlijkheid actief in de GTD-klasse van het IMSA-kampioenschap, evenals Earl Bamber, die met zijn team Earl Bamber Motorsport een samenwerking is aangegaan met het team Hardpoint van Rob Ferriol, tot dusver actief met Audi in de GTD-klasse.

Het laatste optreden van het Porsche-GT-fabrieksteam in de IMSA-serie werd een succesvol afscheid. (Foto: Porsche AG)

Dubbel succes in FIA WEC-finale Bahrein

Ook op zaterdag werd op het Bahrain International Circuit in Sakhir een acht-uursrace als finale van het seizoen 2019-2020 in het FIA World Endurance Championship (WEC) verreden. En ook hier was er dubbel succes voor Porsche, met de eerste en tweede plaats in de GTE-Pro-klasse voor de beide 911 RSR’s van het fabrieksteam, en de overwinning in de GTE-Am-klasse dankzij het Duitse Team Project 1, inclusief de Nederlander Larry ten Voorde als een van de drie rijders in de winnende Porsche.

Tijdens de laatste FIA-WEC-race van het seizoen eindigden de beide fabrieks-Porsches op de eerste twee plaatsen. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

De race in Bahrein begon overdag, bij hoge lucht- en asfalttemperaturen, en eindigde in de koelere avondlucht. Porsche had zich al een prima uitgangspositie verschaft dankzij de snelste tijd in de kwalificatie voor Michael Christensen en Kévin Estre in de 911 met het startnummer 92. In de race voerde dit duo vrijwel van start tot finish de klasse aan, alleen na de eerste tankstop reed de andere Porsche met Richard Lietz en Gianmaria Bruni kortstondig aan de leiding. Terwijl Christensen en Estre relatief probleemloos de overwinning naar huis reden, verloren Lietz en Bruni wat tijd bij de derde pitstop, maar vonden later weer de aansluiting en klommen met nog iets meer dan drie uur te gaan weer op naar de tweede plaats. In deze volgorde kwamen de beide fabrieks-Porsches over de eindstreep.

Michael Christensen en Kévin Estre als GTE-Pro-klassewinnaars aan de finish. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Derde seizoenszege

Voor Porsche was het de derde zege in het FIA WEC-seizoen met de actuele versie van de 911 RSR. In september vorig jaar wonnen Lietz en Bruni de seizoensstart op Silverstone, met Christensen/Estre op de tweede plaats. Het laatstgenoemde duo won in augustus dit jaar op het circuit van Spa-Francorchamps. “We hebben het eerste seizoen met onze actuele 911 RSR afgesloten zoals we eraan begonnen, op Silverstone, wat een eeuwigheid geleden lijkt”, zei Fritz Enzinger, hoofd Porsche Motorsport. “Met drie overwinningen in het eerste seizoen hebben we het potentieel van deze raceauto duidelijk aangetoond.” Met de behaalde successen eindigde Porsche als tweede in de strijd om het merkenkampioenschap in de GTE-Pro-klasse van het FIA WEC.

Larry ten Voorde (geheel links) en teamgenoten als winnaars van de GTE-Am-klasse. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

In de GTE-Am-klasse was de overwinning voor het Team Project 1 met de vorige versie van de 911 RSR, bestuurd door Larry ten Voorde, de Noor Egidio Perfetti en de Duitse Porsche-merkambssadeur Jörg Bergmeister. Ten Voorde herhaalde daarmee zijn overwinning in de WEC-race van Bahrein, waar hij vorig jaar samen met Jeroen Bleekemolen en Ben Keating in de andere Project 1-Porsche won. “Een mega-weekeinde”, zei Ten Voorde. “Natuurlijk de overwinning, maar ook nog de derde plaats in de eindstand van het rijderskampioenschap. In de paar races die ik gereden heb, heb ik natuurlijk ook wel heel goede gepresteerd.” Wat heet: uit zijn vier gereden WEC-races dit seizoen behaalde Ten Voorde twee overwinningen (beide malen op Bahrein), één tweede (Sjanghai) en één vierde plaats (Le Mans), een niet geringe prestatie.

Larry ten Voorde won met de Project 1-Porsche in Mentos-kleuren de GTE-Am-klasse. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)



Ten Voorde: “Gaaf om zo te kunnen afsluiten”

“Het was geen heel gemakkelijk weekeinde”, vervolgt Ten Voorde zijn relaas. “Tijdens de wedstrijd kwamen we een keer in een verkeerde ‘slow zone’ terecht, waardoor we terugvielen naar P7. Daarna konden we weer opklimmen: Egidio en Jörg hebben het ook perfect gedaan. Door de safety-car waren we weer terug in de strijd en zo kwamen we ook precies uit met de rijtijd van Egidio, de gentleman-rijder in ons team. Daarna stapte Jörg nog een keer in en deed een dubbele stint. Het was in mijn stint nog wel even spannend: een achterblijver wilde revanche en duwde me van de baan. Gelukkig is de auto heel gebleven en zo win je! Het team Project 1 heeft het ook heel goed gedaan, uitstekende pitstops. Heel gaaf om dit waanzinnige seizoen in ieder geval op sportief gebied zo te kunnen afsluiten. Het was een bijzonder jaar, natuurlijk jammer, zo zonder toeschouwers, maar qua prestaties wel heel goed. Mijn raceseizoen zit er nu op, maar ik heb nog wel aardig wat te doen met coaching en andere zaken, daar kijk ik erg naar uit, en dan in januari de 24 Uur van Dubai als eerste race van het nieuwe jaar.” De andere Project 1-Porsche, waarin Jeroen Bleekemolen ditmaal samen reed met Ben Keating en Dylan Pereira, werd in Bahrein zesde in de klasse. “We hadden dezelfde snelheid als de winnende auto van ons team, maar hadden wat pech met de timing van onze pitstop in combinatie met een interventie van de safety-car. Daardoor zat de overwinning er niet in”, zei Bleekemolen.

De Project 1-Porsche met onder anderen Jeroen Bleekemolen eindigde als zesde in de klasse. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Ook in Europa was er Porsche-succes. Op het circuit van Mugello in Italië won het Duitse team Herberth Motorsport met een 911 GT3 R de Hankook 12H Mugello, de afsluitende wedstrijd van de 24H Series powered by Hankook. Coureurs Ralf Bohn, Daniel Allemann en Robert Renauer legden in totaal 334 ronden af. Aanvankelijk leek het erop, dat het team ook de tweede plaats zou behalen, maar de andere Porsche van de Duitse renstal, bestuurd door Robert en Alfred Renauer, Max Edelhoff en Vincent Kolb, strandde met nog iets meer dan een uur te gaan met een defecte versnellingsbak.

De Herberth-Porsche met coureurs Ralf Bohn, Daniel Allemann en Robert Renauer won de 12-uursrace op Mugello. (Foto: Hankook)

