Zoek de verschillen. Links de Panamera Turbo S en rechts de Taycan 4S. Beiden in Gentiaan blauw.

Bij Vierenzestig.nl komen er soms hele leuke dingen op je pad. Of ik zin had om de nieuwe Porsche Panamera Turbo S te testen; daar zeg je natuurlijk geen nee tegen.

De eerste kennismaking

Op naar Pon om de auto op te halen. Ik draaide de parkeerplaats vol met mooie Porsches op en daar stond ie tussen: een Gentiaan blauwe Panamera Turbo S ; dezelfde kleur als mijn Porsche Taycan 4S. Toen ik ze zo naast elkaar zag staan kwam ik op het idee om er niet zo maar een rijtest van te maken, maar ook een vergelijk. Nou ja vergelijken gaat in veel opzichten niet op, dus meer een overzicht van de overeenkomsten, want wat lijken deze twee auto’s in veel opzichten enorm veel op elkaar : met recht two brothers from the same mother.

Geluid

Als je zelf al weer even in een Taycan rijdt is er in elk geval één ding dat je écht mist, het geluid van de 6 of in dit geval de 8 cilinder. De koude start, dat prachtige geluid ! Ik ging gelijk op zoek naar het knopje om de sportuitlaat open te zetten … geen knopje (daarvoor moet je het menu in en het via de ‘digitale weg’ aan zetten). Maar Sport Plus , via het sportchrono pakket werkt ook natuurlijk.

Dus onderweg, mijn dochter in de Taycan en ik in de Panamera. Met een zo’n auto heb je veel bekijks, maar met twee nog een beetje meer. En ik maar gassen .

Full option

Ik heb nog niet eerder in een Panamera gereden, maar (uiteraard) is het in alle opzichten een Porsche. Deze Turbo S uitvoering is ‘kaal’ al zo’n 245.000 euro en met het optiepakket komt de prijs van ‘mijn’ auto al snel boven de 300.000 euro. Beetje gas terug dus.

De auto is dus voorzien van alle goede opties, de stoelen inclusief verwarming en koeling en alle mogelijk verstel opties en o.a. ook de burmeister audio upgrade, goed voor een fantastische geluid.



De acceleratie is uiteraard ook super goed; dat mag je ook wel verwachten van de Turbo S met 630 PK en 0-100 in 3,1 seconden.



Als Taycan rijder raak je wel heel snel gewend aan de acceleratie en launch control. Het is dan ‘maar’ een 4S, maar die komt eigenlijk best wel dicht in de buurt van een aantal specs van de Panamera. Qua snelheidsbeleving ben je, los van het geluid, in een Taycan met het lineaire gevoel qua vermogen van de elektromotoren (en 2 versnellingen) wel een geduchte ‘concurrent’ van de Panamera.

Laten we de specs eens met elkaar vergelijken; een aantal specificaties liggen dicht bij elkaar en een aantal (natuurlijk) helemaal niet. De Panamera Turbo S is met recht een top of the line auto. Alleen de hybride versie gaat deze straks nog overtreffen.

Je ziet dat de rapportcijfers van de Panamera uiteraard op bijna alle fronten beter zijn en daarmee spreekt de auto ook een doelgroep aan die luxe, ruimte en motorvermogen met elkaar wil combineren. Dit is daarmee een auto die veel boxen tikt.



Tweelingbroers

Het leuke aan het vergelijken is natuurlijk ook kijken naar de overeenkomsten. Als je de beide auto’s vergelijkt komt het niet alleen qua afmetingen heel dicht bij elkaar, ook de lijnen maken het bijna tweelingbroers

De onderlinge verschillen tussen de Panamera en de Taycan zijn eerder millimeters dan centimeters

Links de Panamera en rechts de Taycan. In het midden beide auto’s op elkaar. Zoek de verschillen …

Twee-eiige tweeling

Natuurlijk zijn ook de verschillen groot. De Panamera kan voorzien worden van veel meer luxe, heeft onmiskenbaar een grote verbrandingsmotor, beter geluid. Toch is het ook leuk om een paar van de verschillen even onder de loep te nemen



Starten en stoppen. Links de Panamera, rechts de Taycan



Links … dat laat zich wel raden toch 🙂

Bagageruimte, links de Panamera en rechts de Taycan

Qua bagageruimte heeft de Panamera aan aanzienlijk groter volume. Met name door de hatchback met neergeklapte achterbank heb je een volume van 1306 liter. Bij de Taycan kom je niet verder dan 407 liter.

Wat ook opvalt is dat de Panamera een grotere achterruit heeft. De taycan heeft aanmerkelijk minder zicht naar achter. Maar hé, het is een Porsche dus wat er achter je rijdt is minder belangrijk 🙂

And the winner is …

Dit vergelijk heeft geen winnaar en geen verliezer. Het komt neer op smaak, budget en misschien ook wel nog één keer een echte benzine auto bestellen en rijden nu het nog kan. Want zoveel overeenkomsten als beide auto’s ook mogen hebben, ze zullen beide misschien wel een andere doelgroep aanspreken. Het zijn beiden onmiskenbaar broers uit dezelfde familie. 100% Porsche; de een 100% benzine en de andere 100% elektrisch.

Ik hoop dat we nog lang van deze verschillen kunnen genieten en soms elektrisch maar soms ook op benzine van dat echte mooie Porsche geluid kunnen genieten.