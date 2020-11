Rijtest Porsche 992 Targa 4S

In mei schreef ik dat de 992 Targa onderweg was. Deze week was het zo ver; Pon Porsche Import had voor vierenzestig een 911 Targa 4S gereserveerd. Ik was de gelukkige die er mee op pad mocht en dan ook nog eens in die geweldige kleurcombinatie als in de video die we eerder hebben geplaatst. Staat haar goed toch?

Er is al veel over de 992 geschreven, ook door ons, over de prestaties, de technische nieuwtjes en de specificaties. Kort samengevat; de Targa 4S heeft dezelfde 3.0 liter turbo-boxermotor als de overige modellen. Met dezelfde specificaties; 331 kW (450 pk) en 530 NM. Topsnelheid 304 km/u en acceleratie van 0-100 km/u in 3,8 s. Zo, hier wil ik het bij laten want……

…..ik was zo benieuwd naar de beleving van het open rijden in een Targa. Weet je, ik had nog nooit in een Targa gereden. Nee ik jok, ik heb weleens in een 996 Targa gereden, maar dat was de uitvoering met het glazen dakpaneel dat openschoof. (Zoals voorganger 993 en opvolger 997). Dus niet met de Targa met rolbeugel. Zelf ben ik een fervent Cabriorijder die meestal met de kap naar beneden rijdt en daarom was ik zo benieuwd naar de beleving ten opzichte van de cabrio.

Eerste punten voor de Targa

Toen de 991 Targa op de markt kwam was ik echt onder de indruk en enthousiast. De rolbeugel was terug en dat zag er heel geslaagd uit. Wat een geweldige mooie auto. De 992 Targa heeft dezelfde constructie en ze is dan ook wonderbaarlijk mooi. Zeker in het zwart met de rode kap. Eerste punten zijn binnen voor de Targa. En dan had ik nog geen meter gereden.

Geduld werd op de proef gesteld

De dag dat ik haar ophaalde regende het flink. Op de snelweg kreeg ik via het instrumentenpaneel het advies om de wet-modus in te schakelen. In de wielkasten zitten sensoren die continue de hoeveelheid water dat er van de wielen spat in de gaten houden.

Mijn geduld werd dus op de proef gesteld, maar ook al kon de kap niet open, ik reed wel lekker in een Porsche 911. Ik heb het eerder geschreven, als je in een 911 stapt voelt dat als een jas. Zeer vertrouwd en het is altijd genieten. Met de kleppen in de uitlaat geopend komt er een mooie diepe roffel uit de uitlaten die natuurlijk lekker napruttelt bij gas loslaten. Minder vertrouwd en ook wel minder geslaagd vind ik dat je om bepaalde functies uit-of in te schakelen in het menu moet duiken. Maar goed, dat geldt voor alle moderne auto’s en het ziet er wel heel fraai uit bij de 992.

Spektakel

Later op de dag werd het droog en kon ik eindelijk de kap openen. Dat blijft een spektakel zeg, die grote constructie die even wordt opgetild. Houd er rekening mee dat je voldoende ruimte houdt als je ergens achteruit parkeert want het paneel gaat achterwaarts. Toeschouwers verzekerd, want het is een bijzonder gezicht. Je voelt trouwens een duidelijke schok in de auto als het afdekpaneel in de eindstand komt. Dat zal aardig wat wegen, het totaalgewicht van de Targa is sowieso 40 kg meer dan de Cabrio.

Cabrio slaat terug

Yes; rijden! Mijn eerste meters in een 911 Targa met de kap open. Is het echt open rijden qua beleving? Jazeker! Als je bang bent dat het voelt als het rijden in een auto met een groot schuifdak, dan kan ik je gelukkig geruststellen. Dat is absoluut niet het geval. Je rijdt open. Sterker nog, de invloeden van de rijwind zijn sterker dan bij de Cabrio met uitgeklapt windscherm. In eerste instantie schrok ik een beetje. Een enorme dreun tussen 60 en 70 km/u door turbulentie en boven de 100 km/u een enorme wind in de cabine. Tot ik het kleine windspoilertje bovenop de voorruit ontdekte. Een druk daarop en het spoilertje komt naar boven en geleidt zodoende de lucht over de cabine, over de achterruit. Zo, dat scheelt een slok op een borrel. De dreun is weg en de wind in de cabine is ook een stuk minder. Waar ik echter in mijn 997 Cabrio’s een gesprek kon voeren bij 120 km/u, of zelfs een handsfree telefoongesprek, kan je dat bij de Targa wel vergeten. 200 km/u open rijden met de Targa? Ik kon het uiteraard niet proberen, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet. Daarbij kan de kap van de cabrio tijdens het rijden worden geopend en gesloten, tot 50km/u. Wat mij betreft punten voor de Cabrio.

Targa; best of both worlds

Toch kan ik de keuze voor een Targa heel goed begrijpen. Persoonlijk vind ik de Targa het meest geslaagde model van de drie met de geneugten van het open rijden net als bij de Cabrio. Het prijsverschil tussen de Targa en Cabrio is marginaal, rond de € 400. De prestaties zijn gelijk, het brandstofverbruik nagenoeg gelijk, ze zijn allebei te voorzien van de mooiste opties en ze kunnen beiden open worden gereden. Het geven van punten is gewoon niet mogelijk. Targa en Cabrio zijn beiden supergoed. Jouw keuze zal denk ik afhangen van de mate van open rijden. Ben je een fervent “openrijder” die de kap al opent als het maar enigszins droog is en/of ook op hogere snelheden open rijdt, adviseer ik je de Cabrio. Rijdt je open om met mooi weer lekker over binnenwegen te toeren, en vind je de Targa mooier? Doen. De Targa is het beste compromis als mooie coupé en een fijne cabrio. Overigens mensen; dit is mijn persoonlijke keuze hè. Hier zit geen diepe wetenschap achter.



Foto Paul Ammerlaan

Uitvoeringen en prijzen

911 Targa 4, 283 kW (385 PK), consumentenadviesprijs vanaf € 168.200

911 Targa 4S, 331 kW (450 PK), consumentenadviesprijs vanaf € 186.000

911 Targa 4S Heritage Design Edition , 331 kW (450 PK) consumentenadviesprijs vanaf € 225.900

Detailfoto’s

Foto’s Rinaldo Buis, Robin Groenendijk