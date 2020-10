Hiermee is bij mij het Porschevirus begonnen

Een bepaald virus is tegenwoordig het gesprek van de dag. Logisch en terecht, maar er bestaan ook leuke virussen. Ik heb er een; het Porschevirus.

Het begon rond 1972. Een vriend van de familie kwam aan in zijn goudkleurige 911. Ik mocht een rondje meerijden en toen is het virus ingeslagen. Het geluid van die boxermotor (wist ik toen als 12-jarig ventje nog niet hoor, wel dat het een gaaf geluid was), de bewegingen van de auto, de lijnen van het model en de kleur. Ik was er volslagen weg van. Regelmatig waste ik de auto. Daar wilde ik geen geld voor, ik wilde een rondje mee.

Later is de auto in Italië bij een ongeval op hoge snelheid tegen een andere auto gebotst en kwam de bestuurder alleen met een stuk van de voorbumper inclusief kentekenplaat als souvenir naar huis. Is waar gebeurd. Het zou jaren duren voor ik weer eens in een Porsche mee kon, maar het virus bleef.

Vorige maand liep ik in mijn woonplaats een miniatuurwinkel binnen, op zoek naar een bepaalde modelauto. Ik kom vaker in dit winkeltje en het staat er bomvol modelauto’s in alle soorten en maten. Moeilijk zoeken ook, maar bij het binnengaan van de zaak, stond er direct rechts een stapel dozen met Porsches, en de goudkleurige Porsche 911 als waarmee het virus is begonnen, maar dan in schaal 1:18 viel mij gelijk op.

Porsche 911 S Coupe 1973 Goudoranje Metallic

1:18 Schuco Limited 911 Pieces





Eenmaal uit de doos werd mijn enthousiasme nog groter. Wat een schitterend gedetailleerd model. Deze moest mee naar huis voor in de vitrine. Ik ben geen goede fotograaf en heb geen dure camera, maar zelfs op deze foto’s kan je zien hoe mooi dit model is en hoe echt ze er uitziet.

Een kijkje binnen

De allermooiste details vind ik het logo en het 2.4 typeplaatje. Schuco heeft geen stickers gebruikt, maar mooie embleempjes gemaakt.

Begrijp je waarom ik dit model wel mee moest nemen?