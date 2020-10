Porsche meldt grote vraag in de eerste negen maanden

In de eerste drie kwartalen van 2020 leverde Porsche 191.547 nieuwe auto’s wereldwijd. Een kleine daling van 5 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de crisis door het coronavirus toont Porsche veerkracht. Dit is te danken aan frisse en vernieuwde modellen. Hiermee hebben we de daling op een gematigd niveau kunnen houden ”, zegt Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur voor Verkoop en Marketing bij Porsche AG. “De Chinese markt heeft zich snel hersteld na de lockdown, en ook de vraag in andere markten vertoont opnieuw een aanzienlijke groei, dit heeft allemaal bijgedragen aan het behalen van dit resultaat.”

Positieve ontwikkelingen op de Aziatische Markt

China blijft qua volume de grootste interne markt voor Porsche, met 62.823 nieuwe auto’s van januari tot september. Positieve ontwikkelingen zijn ook zichtbaar in Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten als geheel: met 87.030 leveringen van nieuwe auto’s realiseerde Porsche zelfs een lichte stijging van één procent op jaarbasis. De VS zijn goed voor 39.734 nieuwe auto’s . In Europa leverde ons favoriete merk tussen januari en september 55.483 sportwagens af.

Cayenne koploper

Kijken we naar de verschillende modellen dan blijft de Cayenne de koploper: in de eerste negen maanden gingen er 64.299 nieuwe Cayenne’s naar de trotse eigenaars. De aanhoudende populariteit van het Coupé-model droeg bij tot een toename van het aantal afleveringen met 4% in vergelijking met het voorgaande jaar.





Cayenne blijft koploper in verkoopcijfers



Bovendien was ook de iconische Porsche 911 populair met 25.400 nieuwe auto’s. Een procent meer dan in het voorgaande jaar.

De iconische 911 blijft populair



Van de Macan werden er 55.124 nieuw verkocht.

Dik 55.000 maal verkocht, de Macan



In de eerste drie kwartalen ontvingen 10.944 klanten wereldwijd de volledig elektrische Taycan. “Porsche bleef de effecten van de coronaviruscrisis niet gespaard. We kijken echter met optimisme naar de toekomst, vooral dankzij ons overtuigende productgamma en een aanhoudende toename van nieuwe bestellingen ”, zegt Detlev von Platen.

Porsche’s eerste EV is goed voor 10.944 verkopen in de eertste 9 maanden

Porsche AG

Afleveringen januari – september 2019 2020 Verschil Wereldwijd 202.318 191.547 -5% Europa 60.764 55.483 -9% Duitsland 22.705 17.462 -23% Amerika 55.319 49.034 -11% VS 45.062 39.734 -12% Asië-Pacific, Afrika en Midden Oosten 86.235 87.030 1% China 64.237 62.823 -2%

