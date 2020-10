Porsche nieuwe motorleverancier van Red Bull Racing?

Bij vierenzestig.nl hebben we niet de wijsheid in pacht, en ook geen kristallen bol. Maar op internet gonst het sinds enige uren rond. Red Bull Racing is in gesprek met Porsche over het leveren van de F1 motoren. Honda heeft aangekondigd dat het na 2021 uit de Formule 1 stapt.

Er zijn momenteel drie motorleveranciers naast Honda; Mercedes, Ferrari en Renault. De eerste twee zitten er natuurlijk niet om te springen om hun grootste concurrent van motoren te voorzien. Over de combinatie Renault en Red Bull hoef ik je niets te vertellen.

Het Duitse medium F1-Insider meldt dat er gesprekken zijn tussen Red Bull Racing en Porsche. Wel wordt er direct bij vermeld dat 2022 waarschijnlijk te vroeg is voor Porsche. In 2026 zijn er nieuwe motorregels van kracht en insiders gaan er van uit dat dit het moment voor Porsche is om de Formule 1 in te gaan.

De komende tijd horen we er vast meer over. Wij werden er echter zo enthousiast over, Max in een Porsche, dat we dat gelijk met jullie wilde delen.