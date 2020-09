Datum voorjaarsrit bekend

Om de teleurstelling van het afzeggen van de najaarsrit 2020 iets te verzachten hebben we vandaag met alle betrokken partijen gesproken en een “nieuwe” datum kunnen vastleggen. Zet 14 maart 2021 maar in de agenda.

De najaarsrit wordt een voorjaarsrit, de route blijft ‘Over Veluws landwegen”, de locaties blijven hetzelfde. Uiteraard moeten we tegen die tijd wel het nodige controleren. Nu maar hopen dat we in maart 2021 zonder zorgen kunnen toeren.

Heb je de najaarsrit afgerekend en het bedrag laten staan? Dan ben je automatisch ingeschreven als deelnemer. Ongetwijfeld komen er plekken vrij. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven volgen later.