Is een Porsche kopen verstandig? Uit onderzoek blijkt van wel!

De aanschaf van een nieuwe auto wordt doorgaans niet gezien als de meest verstandige aankoop die je kunt doen. De Britse consumentenorganisatie Whatcar heeft echter uitgezocht welke auto’s het minste afschrijven in de eerste drie jaar en het blijkt dat een Porsche aardig waardevast is.

Door onder andere allerlei belastingen worden nieuwe auto’s steeds duurder. Dit zorgt er voor dat de vraag naar occasions toeneemt en dat de nieuwe auto’s vooral worden gekocht door de leaserijders en de mensen met goedgevulde bankrekeningen. De mensen die geen leaseauto of een goedgevulde bankrekening hebben wijken meestal uit naar een gebruikte auto. Van sommige auto’s is bekend dat ze in de eerste jaren behoorlijk afschrijven, maar nu is uit onderzoek gebleken dat een Porsche behoorlijk waardevast is. Hieronder de top 10 aan auto’s welke het minst afschrijven in de eerste 3 jaar:

Model restwaarde na 3 jaar in procenten

1. Porsche Macan; 59,9

Nummer 1 de Porsche Macan



2. Porsche Cayenne Coupé; 58,5

3. Land Rover Defender; 58,1

4. Alpine A110; 57,9

5. Porsche 911; 57,5

911 en Taycan op 5 en 6



6. Porsche Taycan; 57,4

7. Tesla Model 3; 57,0

8. Range Rover Evoque; 55,2

9. Lamborghini Urus; 55,1

10. Porsche Panamera Sport Turismo; 53,9

En ook de Panamers Sport Turismo staat in de lijst



Bijzonder is om te zien dat bijvoorbeeld de Porsche Taycan ook al is opgenomen in deze lijst, terwijl deze auto pas sinds dit jaar op de markt is. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat als je een nieuwe Porsche koopt je niet direct te maken krijgt met een gigantische afschrijving. Ook de occasionkoper weet dat als die opzoek gaat naar een Porsche niet hoeft te rekenen op een koopje. Aan de andere kant betekent dit ook dat een gebruikte Porsche een verstandige aankoop is, want door het simpele spel van vraag en aanbod zal een Porsche niet snel veel van de waarde verliezen. Kortom, het aanschaffen van een Porsche is een verstandige keuze, maar ergens wisten wij dat natuurlijk al.

Bezoek snel een Porsche Centrum en wijs je partner maar op dit artikel.

Foto’s; Mediabank 64 Porsche