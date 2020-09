Nederlandse Porsche-coureur Larry ten Voorde mist nipt podium in 24 Uur van Le Mans maar wint internationale Cup-race

Met de kersverse Porsche Mobil 1 Supercup-kampioen Larry ten Voorde, Supercup-rookie-kampioen Max van Splunteren en routinier Jeroen Bleekemolen stonden er drie Nederlandse coureurs met Porsche 911 RSR’s aan de start van de 88e editie van de 24 Uur van Le Mans. Ten Voorde en Van Splunteren namen bovendien deel aan de internationale Porsche Carrera Cup-race, die in het voorprogramma van de 24-uursrace gehouden werd. Daarin behaalde Ten Voorde de overwinning, terwijl hij samen met zijn teamgenoten in de 24-uursrace als vierde in de klasse slechts net naast het podium greep. Van Splunteren kwam eveneens sterk voor de dag tijdens zijn debuut in Le Mans en genoot van de ervaringen, maar zowel voor hem als voor Bleekemolen gold dat ze door incidenten geen rol speelden in de strijd om de ereplaatsen.

Max v Splunteren startnr 993

Max v Splunteren startnr 993









Larry ten Voorde start nr 125 De internationale Porsche Carrera Cup-race

Porsche Carrera Cup 2020 -09-19

Zowel Ten Voorde als Van Splunteren beleefden deze week hun eerste raceoptreden op het 13,626 kilometer lange circuit in Le Mans, dat grotendeels uit openbare wegen bestaat. “Wat een gaaf circuit, echt geweldig”, staken ze beide hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Ten Voorde reed samen met de Noor Egidio Perfetti en de Italiaan Matteo Cairoli in de Porsche 911 RSR van het Duitse team Project 1 met het startnummer 56 in de GTE-Am-klasse.

Larry ten Voorde

Jeroen Bleekemolen

Max van Splunteren







Max van Splunteren

Hij had van de Nederlandse Porsche-rijders de beste uitgangspositie in de race met de derde startplaats in de klasse. Het team werd uiteindelijk als vierde geklasseerd. “In de race hadden we zeker het tempo”, zei Ten Voorde. “Ik heb elke minuut genoten, ook in het donker, ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Jammer genoeg hadden we een paar straffen die wat tijd kostten, anders hadden we zeker op het podium kunnen eindigen. Maar goed, we hebben samen geknokt, alles gegeven en ik ben heel tevreden. Ik kijk er met een grote glimlach op terug.”

WhatsApp Audio 2020-09-19 at 20.38.32

Van Splunteren: “Megagaaf!”

Van Splunteren deelde de nummer 77-Porsche van het team Proton Competition met de Oostenrijker Horst Felbermayr jr. en de Italiaan Michele Beretta. Dit trio startte de race vanaf de 17e plaats op de grid. Van Splunteren vertelde: “We hebben een goede opmars gemaakt, totdat rond een uur of drie in de nacht iets aan de rechter voorwielophanging gerepareerd moest worden. Gelukkig ging dat allemaal vrij snel. Later was ook de diffusor kapot en die moest dus vervangen worden. Ik dacht dat dat lang zou gaan duren, maar door de slimme modulaire constructie van de Porsche 911 RSR was dat echt binnen een paar minuten gedaan. Geweldig om te zien! Al met al hebben we met wat kleine dingen een rondje of vijf verloren.” Samen met zijn teamgenoten werd Van Splunteren twaalfde in de klasse. Hij kijkt met tevredenheid terug op zijn première in Le Mans. “Een heel interessant evenement om mee te maken, echt megagaaf”, zei hij. “Zeker voor herhaling vatbaar!”

De Project 1-Porsche met Jeroen Bleekemolen, die de auto deelde met de Amerikaan Ben Keating en de Braziliaan Felipe Fraga, werd als 14egeklasseerd. Dit team verloor veel tijd toen Fraga moest uitwijken voor een auto uit een andere klasse, die in de rondte ging en daarbij de aanrijding niet meer kon vermijden. In de GTE-Pro-klasse liepen de beide fabrieks-Porsche 911 RSR’s flink tijdverlies op vanwege technische problemen en speelden daardoor geen rol in de strijd om de ereplaatsen.

Nederlands succes in Porsche Carrera Cup

Op zaterdagochtend voorafgaand aan de 24-uursrace was er mooi Nederlands succes in de internationale race van de Porsche Carrera Cup, waarin maar liefst 53 rijders met de Porsche 911 GT3 Cup aan de start verschenen. De wedstrijd begon op een door regen natte baan, wat voor extra spektakel zorgde. De beide Nederlanders Larry ten Voorde, reguliere deelnemer aan de Duitse Carrera Cup, en Loek Hartog, die als gastrijder de Porsche Carrera Cup Benelux vertegenwoordigde, leverden rondenlang een spannend duel aan de kop van het veld. Uiteindelijk kwam Ten Voorde als winnaar over de eindstreep en won ook het klassement voor de Duitse Cup. “Geweldig om ook deze race met zo’n groot internationaal veld te winnen”, straalde hij. Max van Splunteren reed ook goed voorin mee, maar raakte in de mêlee betrokken bij een aanrijding en viel terug

Larry blikt terug vanuit Nederland

Bron Porsche, Pon Porsche.