Porsche in historisch design naar Le Mans, drie Nederlanders met 911 RSR

Komend weekend – 19 en 20 september – vindt de 88e editie van de 24 Uur van Le Mans plaats. Met 19 overwinningen is Porsche het meest succesvolle merk in de historie van de Franse lange-afstandsklassieker. Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat Porsche er voor het eerst won. De beide fabrieks-911 RSR’s rijden daarom in een speciale ‘livery’. In de GTE-Am-klasse staan er maar liefst drie Nederlanders met een Porsche aan de start: de kersverse Supercup-kampioen Larry ten Voorde, Supercup-rookie-kampioen Max van Splunteren en routinier Jeroen Bleekemolen rijden allemaal met een 911 RSR.

Zoals in veel gevallen dit jaar is er ook bij de ‘24 Heures du Mans’ sprake van een ongebruikelijke situatie. Normaal gesproken vindt de wereldberoemde race medio juni plaats, wanneer de dagen het langst zijn. Met zo’n 250.000 bezoekers uit vele landen behoort de wedstrijd tot de grootste sportevenementen ter wereld. Vanwege de coronapandemie moest de race nu echter worden verschoven en wordt er dit weekeinde bovendien zonder publiek gereden. Het is pas de tweede keer in de historie – die teruggaat tot 1923 – dat de race in Le Mans verplaatst moest worden. Eerder was dat het geval in 1968 vanwege de studentenprotesten in het voorjaar.

De verplaatsing naar september heeft vele gevolgen. In juni zou er acht uur zonder daglicht gereden zijn, nu is dat bijna twaalf uur. Daarbij zijn de temperaturen lager, waardoor de 515 pk sterke motoren in de Porsches beter functioneren. Koelere lucht bevat meer zuurstof, wat een betere en efficiëntere verbranding mogelijk maakt. Als vuistregel geldt dat een vijf graden lagere buitentemperatuur één procent meer vermogen oplevert. “Als het weer goed is, zal het racetempo aanmerkelijk hoger liggen dan in juni”, verklaart Pascal Zurlinden, hoofd fabrieks-autosport bij Porsche. Ook de slijtage van de Michelin-banden is minder, zodat er langer met een zachtere compound gereden kan worden.

Porsche 911 RSR, Team Project 1 (#56), Egidio Perfetti (N), Laurents Hörr (D), Matteo Cairoli (I)

Team Project 1 (57), Ben Keating (USA), Jeroen Bleekemolen (NL), Larry ten Voorde (NL) (l-r)

Porsche 911 RSR, Team Project 1 (#56), Egidio Perfetti (N), Laurents Hörr (D), Matteo Cairoli (I)

Drie Nederlanders met Porsche 911 RSR

Naast de twee fabrieksauto’s in de GTE-Pro-klasse nemen acht Porsches 911 RSR van de generatie 2017 in de GTE-Am-klasse deel. Deze worden ingezet door drie ervaren privéteams. Daarbij komen er ook drie Nederlandse rijders in actie. Larry ten Voorde, de kersverse kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup, beleeft zijn debuut in de 24 Uur van Le Mans met het Duitse team Project 1. Hij deelt de auto met startnummer 56 met Egidio Perfetti en Matteo Cairoli. “Ongelooflijk gaaf om aan zo’n mooie race te mogen deelnemen, dat is voor mij een droom die uitkomt”, aldus Ten Voorde.

Larry ten Voorde

Ook in de Project 1-Porsche met startnummer 57 komt een Nederlander in actie: routinier Jeroen Bleekemolen – eerder tweevoudig Supercup-kampioen – neemt voor de 15e keer deel aan de Franse klassieker. Hij rijdt samen met Ben Keating en Felipe Fraga. “Vorig jaar wonnen we met deze combinatie voor een ander team de klasse, maar werden toen gediskwalificeerd, waardoor Project 1 de overwinning in handen kreeg. Hopelijk kunnen we nu met Project 1 wederom de overwinning binnenhalen”, lacht Bleekemolen.

Larry ten Voorde en Jeroen Bleekemolen

De derde Nederlandse rijder is Max van Splunteren, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux en dit jaar winnaar van de rookie-titel in de Porsche Mobil 1 Supercup. Hij rijdt voor het team Proton Competition in de Porsche met startnummer 78. Zijn teamgenoten zijn Horst Felbermayr jr. en Michele Beretta. “Ik weet pas een paar dagen dat ik in Le Mans mag rijden. Alles is nieuw voor mij, maar ik kijk er enorm naar uit en weet nu al dat ik er heel veel plezier ga beleven”, zegt Van Splunteren. Ten Voorde en Van Splunteren hebben in Le Mans overigens een druk programma, want beiden komen ook uit in de wedstrijd van de Porsche Carrera Cup, die voorafgaand aan de 24-uursrace verreden wordt.

Max van Splunteren (NL), Team GP Elite, Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2020

Hommage aan eerste Le Mans-overwinning

Het Porsche-fabrieksteam komt dit jaar met twee 911’s RSR in de fel bevochten GTE-Pro-klasse in actie. De auto met startnummer 91 – met Gianmaria Bruni, Richard Lietz en Frédéric Makowiecki als rijders – is uitgevoerd in een rood-wit kleurenschema. Dat verwijst naar de Porsche 917 K, waarmee Hans Herrmann en Richard Attwood in 1970 de eerste algehele overwinning voor Porsche in Le Mans behaalden. De Porsche met nummer 92 – bestuurd door de regerend wereldkampioenen Michael Christensen, Kévin Estre en Laurens Vanthoor – rijdt in een zwart-wit livery. Twee jaar geleden wonnen Christensen, Estre en Vanthoor de klasse in Le Mans met de 911 RSR in het veelbesproken ‘pink pig’-design. Dit jaar zijn beide auto’s voorzien van het opschrift ‘1970’.

De huidige generatie van de 911 RSR, die op diverse punten is verbeterd, werd in september vorig jaar voor het eerst ingezet in het FIA World Endurance Championship. Dat betekent dat deze versie ook voor het eerst in Le Mans aan de start verschijnt. In de 24-uursrace is het dubbele aantal van de normaal toegekende punten voor het wereldkampioenschap te verdienen. In de strijd om de merkentitel staat het Porsche GT Team na zes van de acht races op de tweede plaats. In het rijdersklassement staan titelverdedigers Christensen en Estre ook op de tweede plaats, Bruni en Lietz zijn vijfde in de tussenstand.

Normaal gesproken is er twee weken voor de race een testdag, maar die werd dit jaar geschrapt. “Dat is een grote uitdaging”, aldus Pascal Zurlinden. “We komen voor het eerst met onze huidige 911 RSR naar Le Mans, dus we hebben nog wel wat vraagtekens over de afstelling. Daarvoor hadden we graag wat meer testmogelijkheden gehad, net als voor de banden. Nu moeten we dat in de trainingen voorafgaand aan de race afwerken.”

Op donderdag 17 september zijn er voor de deelnemers aan de 24 Uur van Le Mans drie vrije trainingssessies, van 10.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur en van 20.00 uur tot middernacht. Ook op vrijdag kan er van 10.00 tot 11.00 uur nog worden getraind. De plaatsen in de startopstelling worden bepaald in de kwalificatie op donderdag van 17.15 tot 18.00 uur en de ‘hyperpole’-sessie op vrijdag van 11.30 tot 12.00 uur. De race start op zaterdag om 14.30 uur. RTL7 en Eurosport zenden de race integraal uit.

Team Project 1 (57), Ben Keating (USA), Jeroen Bleekemolen (NL), Larry ten Voorde (NL) (l-r)

Porsche 911 RSR, Team Project 1 (57), Jeroen Bleekemolen (NL), Felipe Fraga (BR), Ben Keating (USA)

Porsche 911 RSR, Team Project 1 (57), Jeroen Bleekemolen (NL), Felipe Fraga (BR), Ben Keating (USA)

Porsche 911 RSR, Team Project 1 (#56), Egidio Perfetti (N), Laurents Hörr (D), Matteo Cairoli (I)

















Bron en foto’s PR Porsche