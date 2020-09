Porsche Track Precision App is een briljante app voor de circuit rijder

Analyseer dit: de Porsche Track Precision App

Porsche heeft onlangs de nieuwe Porsche Track Precision App gelanceerd. Een app die gericht is op de sportive Porsche rijder die af en toe tijd op het circuit doorbrengt. De Porsche Track Precision App stelt bestuurders in staat om video’s, rondetijden en autogegevens op één plaats op te slaan, te analyseren en te delen. Er zijn mooie professionele systemen beschikbaar die raceteams gebruiken maar de prijzen die daarbij horen en aanpassingen die aan de auto nodig zijn maken het voor de Porsche rijder die af en toe een dag op een circuit doorbrengt niet echt interessant.

Rijden op ruim 200 circuits en je rijprestaties analyseren

Eerst wat info over hoe de Porsche Track Precision App werkt. De Porsche Track Precision App (PTPA) is beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten en als je Porsche de optie 643, het ‘Sport Chrono-pakket met PTPA-voorbereiding’ heeft, zal de app koppelen met de auto om gegevens uit te wisselen. In de app zijn inmiddels bijna 300 circuits wereldwijd opgenomen inclusief alle noodzakelijke data zoals ideale rijlijnen. Voor het gebruik is het aan te bevelen de telefoon in een houder te plaatsen op de voorruit zodat ook videos kunnen worden opgenomen terwijl parallel daaraan gegevens uit de auto worden verzameld.

Terwijl de meeste apps gebruik maken van de vrij eenvoudige sensorgegevens van de smartphone, of informatie die wordt verkregen via de OBD-diagnostische poort in de auto, doet de PTPA dit totaal anders en ontvangt zijn gegevens rechtstreeks van de verschillende sensoren en computers in de auto. Deze gegevensoverdracht kan via bluetooth of de USB-kabel. De hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor latere analyse is enorm, en kan worden bekeken als een grafiek of, en dat is eigenlijk nog veel mooier, parallel aan de video-opname worden afgespeeld.

De standaardgroepen met gegevens die de app biedt zijn:

Rijsnelheid, toerental, versnelling

Gaspedaalpositie, remdruk, stuurhoek

Rijsnelheid, zijdelingse acceleratie, longitudinale acceleratie

Wielspin

Overstuur, onderstuur, ESC

Bandenspanning (voor elke band)

Bovendien wordt de positie geregistreerd door GPS van de auto, iets waar veel smartphone-apps problemen mee hebben. In de meeste gevallen is de verversingssnelheid op telefoons ongeveer 1 Hz, met andere woorden, uw positie wordt eenmaal per seconde bepaald. Hoewel dit voldoende kan zijn voor navigatie, is het te traag wanneer je op het scherpst van de snede op een circuit rijdt met 200 km/u (55 m/s). In het geval van de PTPA wordt de GPS-antenne van de Porsche gebruikt in een speciale modus, die werkt op 10 Hz en ververst dus 10 maal per seconde zijn positie. Die precisie kan zelfs nog verhoogd worden tot 20 Hz wanneer een externe Bluetooth GPS-antennes wordt gebruikt.

De PTPA kan ook via Bluetooth worden gekoppeld aan een externe camera, zoals een GoPro. De opname kan worden gestart en gestopt via de GoPro en de resultaten kunnen later met gesynchroniseerde timing in de app worden gecombineerd. En alsof dat nog niet genoeg is, is het ook nog mogelijk om je hardslag te synchroniseren via de Apple Watch.

De app, die gratis beschikbaar is in de AppStore, wordt geleverd met een handleiding in de vorm van videos opgenomen door Walter Röhrl in een Cayman GT4.

De theorie in de praktijk brengen

Bij het rijden op een onbekend circuit is het altijd aan te raden het circuit eerst op papier te verkennen. De Porsche Track Precision App biedt voor bijna alle circuits aanvullende informatie en wanneer je begint met rijden is het aan te raden gewoon een eerste verkennende ronde te doen. De Porsche Track Precision App verzamelde ondertussen alle gegevens.

Daarna is het tijd om de verzamelde gegevens eens goed te gaan bekijken. Bij het bekijken van de gegevens in grafiekvorm, is een goede kijk te geven op de positie van het gaspedaal, de remdruk en de stuurhoek. Het is duidelijk te zien op welke plaatsen je niet netjes hebt geremd of waar de voet te vroeg van het gaspedaal gaat.

De kaartweergave, die de positie op het circuit parallel aan de video toont, biedt een fascinerend inzicht. Hier is bijvoorbeeld de versnellingskracht in alle richtingen te bekijken, en zo wordt inzichtelijk in welke bochten je niet vloeiend rijdt, of waar je redelijk tegen de grenzen van de auto aan komt te zitten. Mijn ervaring is dat veel mensen het idee hebben mooie bochten te rijden maar door het op deze manier inzichtelijk te maken blijkt dat veelal tegen te vallen. De PTPA geeft dan enorm veel informatie om je eigen techniek enorm te verbeteren. En je zult ervaren dat het niet alleen betere tijden oplevert maar je ook met meer rust rijdt.

Er is een instelling ‘Drive on your Limit’ in de PTPA, die in procenten wordt opgegeven. Het idee hierachter is best charmant want de waarde dient als referentie voor hoe dicht je bij je persoonlijke limiet komt. Het is voor de meeste Porsche rijders die beperkte circuit ervaring hebben weinig zinvol om hun rondetijden te vergelijken met de records van het betreffende circuit. De waarde ‘Drive on your Limit’ voorspelt daarom je prestaties op basis van acceleratie, wat betekent dat je een goed idee krijgen van hoe je binnen het bereik van jouw mogelijkheden rijdt. Deze informatie neemt ook een deel van de druk weg om alleen te concentreren op de rondetijd, waarbij geen rekening wordt gehouden met factoren zoals het weer of de conditie van de banden en verkeer op het circuit. Deze functie bepaalt dus aan de hand van de condities op dat moment en je eigen rijcapaciteiten wat het best haalbaar is. Daarmee maak je het voor jezelf mogelijk om steeds in stapjes een betere rijtechniek te ontwikkelen en de rondetijden te verbeteren. De combinatie van data en de video die je maakt laten na iedere sessie goed zien waar verbetering mogelijk is.

Voor iemand die af toe trackdays bezoekt en niet het budget van een raceteam heeft biedt deze app zeer goede mogelijkheden om verschillende rijsituaties in meer detail te kunnen analyseren. De uitgebreide rondetimer is erg handig vooral omdat deze CarPlay ondersteunt. De gegevens worden weergegeven op het hoofdscherm van de auto. De kleuren die gebruikt worden geven zonder veel afleiding aan of je binnen de gestelde tijden op een sectie van het circuit zit. Zo zie je in een ooghoek de tijden en wanneer deze in groen zijn afgebeeld weet je dat je een prima tijd rijdt en neemt de druk af om continue de uiterste grens op te zoeken. De PTPA geeft deze meeting per sectie van het circuit af waardoor je ook niet continue met volledige rondetijden bezig bent.

Ik denk dat de PTPA zonder twijfel ook een zeer goed instrument is voor verschillende coaching situaties. Bij het volgen van circuit trainingen kan de instructeur bijvoorbeeld een referentierijd als doel meegeven aan de smartphones van de deelnemers via Airdrop. Die kunnen deze vervolgens gebruiken als een referentie voor de uitgebreide laptimer in de app. Na afloop kunnen dan ook de resultaten van de cursisten weer gedeeld en geanalyseerd worden. Mijn ervaringen op dit gebied met het coachen van enkele Porsche rijders zijn zeer positief. Wanneer je naast iemand in de auto zit gaan situaties eigenlijk te snel om er uitgebreid over te kunnen spreken met de cursist. Door dan achteraf alles nog eens terug te kunnen kijken in alle rust pikken cursisten heel snel informatie op om hun rijtechniek te verbeteren.

Conclusie, de Porsche Track Precision App is een geweldig alternatief voor de circuitbezoekers die geen beschikking over professionele analyseapparatuur hebben. Enige nadeel is dat het alleen werkt wanneer je over een nieuwere generatie Porsche beschikt met de ‘Sport Chrono-pakket met PTPA-voorbereiding’. Maar ik kan dit zeker aanbevelen wanneer je af en toe het circuit eens bezoekt of een circuit training doet. Een briljante app die ook maar weer onderschrijft hoe prachtig moderne techniek kan zijn.