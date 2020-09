Nog meer Porsche-sportsuccessen

Naast de grandioze kampioenstitel voor Larry ten Voorde in de Porsche Mobil 1 Supercup was er het afgelopen weekeinde nog meer Porsche-succes te vieren. Op het circuit van Hockenheim won het Nederlandse team NKPP Racing by Bas Koeten Racing (ja, we verzinnen het niet!) met drie Nederlandse rijders de 16-uursrace, meetellend voor de 24H Series (volgt u het nog?). Op de Nürburgring werd een zes-uursrace verreden voor de SRO World Challenge (voorheen Blancpain GT Series), met winst voor de Porsche van het Italiaanse Dinamic-team.

De NKPP Racing by Bas Koeten Racing-Porsche won de 16-uursrace op Hockenheim. (Foto: Creventic)

De Hankook 16H Hockenheim, de langste race in de historie van het bekende Duitse circuit, kwam op de kalender van de 24H Series powered by Hankook in plaats van de geplande 24-uursrace van Barcelona, die vanwege de coronasituatie moest worden afgelast. Vanwege geluidshinder (Hockenheim ligt vlak bij een woonwijk) kan er op het Duitse circuit niet 24 uur lang gereden worden, de wedstrijd werd opgesplitst in twee delen met een onderbreking gedurende de nacht. De organisatie was in handen van het bureau CREVENTIC uit het Noord-Limburgse Gennep, ondermeer ook bekend als de stuwende kracht achter de jaarlijkse 24-uursrace in Dubai.

Het succes van NKPP Racing by Bas Koeten Racing was de eerste algehele overwinning voor een Cup-Porsche in de 24H Series. (Foto: Chris Lazenby)

Eerste algehele overwinning met Cup-Porsche

In Hockenheim was er ook sprake van Nederlands succes, want het team NKKP Racing by Bas Koeten Racing schreef historie door als eerste team met een Porsche 911 GT3 Cup de algehele overwinning in een race van de 24H SERIES te behalen. Het was, na de winst van V8 Racing met een Renault in de 12 Uur van Mugello 2016 pas de tweede algehele overwinning van een Nederlands team in een wedstrijd van de serie. De winnende rijders waren Gijs Bessem, Harry Hilders en Marcel van Berlo, die samen op een totaal van 470 ronden kwamen.

In de kwalificatie behaalde de Equipe Verschuur-Renault R.S.01 van Harrie Kolen, Erik van Loon en Mike Verschuuur, maar twee keer een gebroken aandrijfas zorgde voor veel tijdverlies en betekende uiteindelijk ook de uitval. Ook de CP Racing-Mercedes van Charles Putman, Charles Espenlaub, Joe Foster en Shane Lewis kon de aanvankelijke goede positie – het team leidde lange tijd en had op een bepaald moment al zes ronden voorsprong – niet omzetten in een goed resultaat. Schade aan de voorpartij en problemen met de radiateur betekende een flinke terugval.

Zo kwam de NKPP Racing by Bas Koeten Racing-Porsche 911 GT3 Cup aan de leiding en reed vervolgens de overwinning naar huis, gevolgd door de Porsche Cup-auto van DUWO Racing met Andrey Mukozov, Sergey Peregudov en Stanislav Sidoruk. De Porsche van het Luxemburgse team moest in de voorlaatste ronde nog een keer naar binnen voor brandstof, waarmee niets de overwinning voor het Nederlandse team NKPP Racing by Bas Koeten Racing meer in de weg stond. Achter de DUWO-Porsche eindigde de Speed Lover-Porsche met Eric Mouez, Jeroen Kreeft, Rolf Lietart en Dominique Bastien als derde in de Porsche Cup-klasse en de GT-divisie. Hiermee klimt het Belgische team Speed Lover van André van Hoof op naar de eerste plaats in de tussenstand van het GT-teamklassement in de 24H Series Europe.

Succes op de Nürburgring

Op de Nürburgring was Dinamic Motorsports succesvol met de 911 GT3 R van Sven Müller, Matteo Cairoli en Christian Engelhart. (Foto: SRO)

Tweeënhalf uur noordelijker, op de Nürburgring, werd een zes-uursrace als onderdeel van de SRO World Challenge Europe powered by AWS verreden. Hier was de overwinning ook voor een Porsche-team, en wel het Italiaanse Dinamic Motorsports, met de 911 GT3 R bestuurd door fabrieksrijders Sven Müller en Matteo Cairoli en nieuwkomer Christian Engelhart.

De Dinamic-Porsche komt als winnaar over de eindstreep. (Foto: SRO)

De Dinamic-Porsche nam vanaf de tweede startplaats bij de start de leiding en bleef, met Engelhart aan het stuur, ook uit de problemen toen in de eerste bocht meerdere auto’s met elkaar in botsing kwamen. Daartoe behoorde ook de GPX-Porsche, die vanaf de pole-position vertrokken was. Engelhart voerde gedurende de eerste stints het veld aan en ook Müller en Cairoli wisten daarna de leiding vast te houden. In de tweede helft van de race kwamen alledrie de rijders in de genoemde volgorde nog een keer in actie, waarop Cairoli aan het einde van zijn stint de Porsche onbedreigd als winnaar over de eindstreep kon rijden. Voor het team was het de tweede overwinning in de Endurance Cup, na eerder succes in Monza vorig jaar.

Jeroen Bleekemolen reed samen met Timo Bernhard en Simona de Silvestro met de 911 GT3 R van Rowe Racing. (Foto: SRO)

Ook Jeroen Bleekemolen kwam op de Nürburgring met een Porsche in actie. Hij deelde de 911 GT3 R van het Duitse Rowe Racing met oud-Le Mans-winnaar Timo Bernhard en de Zwitserse Simona de Silvestro. Dit trio eindigde op de tiende plaats.