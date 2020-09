Porsche 718 4.0 zescilinder uitvoeringen met PDK

Vanaf nu kan je bij het bestellen van een Porsche 718-model met atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor, de optie PDK-transmissie aanvinken. Deze automatische versnellingsbak met dubbele koppeling heeft zijn kwaliteiten inmiddels wel bewezen, en de tijd dat met een automaat niet sportief kon worden gereden ligt inmiddels ver achter ons. Naast iets snellere acceleratietijden ten opzichte van de handgeschakelde versies, is er ook het verhoogde comfort. Wat wil je nog meer?

De PDK is op alle zescilindermodellen leverbaar; 718 Cayman, Boxster GTS 4.0, 718 Spyder en 718 Cayman GT4. De acceleratie van 0-100 is ongeveer in een halve seconde minder afgelegd. De 718 Spyder en 718 Cayman GT4 bereiken de 100 km/u al in 3,9 seconden (en de 200 km/u al in 13,4 seconden (0,4 seconde sneller)). De 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 leggen de sprint van 0 naar 100 nu in 4.0 seconden af (en 200 km/u 13,7 seconden).

De 718 GTS 4.0-modellen zijn uitgerust met het standaard Sport Chrono Pakket. Hiermee kan voor de schakelkarakteristiek van de PDK uit vier verschillende rijprogramma’s worden gekozen: Normaal, Sport, Sport Plus en Individueel. Met de rijmodusschakelaar op het stuur kies je de gewenst stand. In de Sport-stand schakelt de bak sneller en eerder terug waarbij er heel kort tussengas wordt gegeven, ook accelereert de auto sneller omdat later wordt overgeschakeld. In de Sport Plus-modus haal je het maximale uit je auto. Deze stand maakt volledig gebruik van de toerentalreserves van de atmosferische zescilinder boxermotor. Ook kan in deze stand de Launch Control-functie worden gekozen. In het midden van de rijmodusschakelaar zit een klein knopje, het knopje mag dan wel klein zijn, de prestaties die je hiermee losketent zijn dat zeker niet. Dit knopje heet namelijk Sport-Response. Hiermee zet je de hele aandrijflijn voor twintig seconden volledig op scherp en levert de auto maximale prestaties. Erg fijn als je even snel wilt inhalen.

De topmodellen 718 Spyder en 718 Cayman GT4 zijn uitgerust met een rijmodus die kenmerkend is voor de GT-varianten. Voor maximale prestaties kan je de rijmodus programmeren met de PDK Sport-knop. Een 911 GT3-design PDK-hendel onderstreept de GT-beleving.

In alle 718 4.0 liter uitvoeringen heeft de zevende versnelling een kortere overbrenging. Daarbovenop profiteren de PDK-versies van de 718 Spyder en 718 Cayman GT4 ook nog eens van het grotere effect van het mechanische sperdifferentieel op de achteras. Het sper bereikt nu vergrendelingswaarden van 30 en 37 procent. Bij de handgeschakelde versies is dit 22 en 27 procent. De rij-dynamiek en tractie zijn hierdoor nog beter. Nog meer rijplezier dus!

Wat zijn de verdere aanpassingen voor het modeljaar 2021?

Goed. Je kunt je nieuwe 718– topmodel dus bestellen met een PDK. Maar daar laat Porsche het niet bij. De alcantara bekleding is niet meer. Nu worden hoogwaardige Race-Tex stoffen toegepast die zijn gebaseerd op de stoelbekleding van racestoelen, met een ademende structuur en meer steun.

Een nieuwe in het oog springende kleur is toegevoegd aan het kleurenpallet van de 718 Cayman GT4 en 718 Spyder; Pythongroen (leverbaar tegen meerprijs).

De 20 inch velgen van de 718 Spyder zijn nu leverbaar met de Aurum-kleurige lak, zoals bij de GT4. Tot slot is de Spyder, in plaats van op de standaard ultra-high-performance banden, nu ook leverbaar op normale zomerbanden met uiteraard dezelfde bandenmaten.

Consumentenprijs met PDK

718 Cayman GTS 4.0 € 121.700

718 Boxster GTS 4.0 € 123.700

718 Spyder € 138.100

718 Cayman GT4 € 141.000

Foto’s Porsche Newsroom