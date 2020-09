Historic Grand Prix 2020

Ondanks de huidige Corona maatregelen kon de Historic Grand Prix dit weekend toch doorgaan op het vernieuwde circuit van Zandvoort. Het programma was wel aangepast en het aantal beschikbare kaarten was beperkt. Zo was onder andere het Porsche dorp niet aanwezig, was er geen Porsche VIP parkeerplaats en waren er geen Porsche VIP shuttles. Dit kan een reden zijn dat jij als Porsche eigenaar geen uitnodiging hebt gehad van jouw Porsche Centrum.

Het was het eerste grote race event op de vernieuwde lay-out van Circuit Zandvoort. De historische racewagens scheurden weer heerlijk over het asfalt en kwamen de 2 nieuwe “bankings” prima door.



Patrick Huisman 964 RS



Ook de de Porsche van de viervoudig kampioen Porsche Mobil 1 Supercup Patrick Huisman was aanwezig. Verleden jaar schreven wij een artikel over deze bijzondere 964 RS

Dit jaar dus helaas geen rijen leuke sfeerfoto’s vanuit de paddock.

Ondanks alles reden er toch aardig wat pareltjes van Porsches rond op het circuit, waaronder een 993 GT2 (EVO), 996 GT3 RS, 996 RSR, 911 GT3 RSR, Carrera 911 RS, RSR, 924 GTS en een 934/5

Hopelijk kunnen we de Historic Grand Prix volgend jaar weer in zijn normale vorm meemaken.

Met dank aan Fotograaf Stefano van Veen.

https://www.instagram.com/stefanovanveen/

https://stefanovanveen.com