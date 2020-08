Inschrijving geopend: 64-najaarsrit 2020 – Over Veluws landwegen

Ondanks dat wij in deze tijd in veel dingen beperkt worden, heeft het evenementen team van Vierenzestig ontzettend haar best gedaan om opnieuw een mooie rit voor jullie uit te zetten. Om zoveel als mogelijk equipes de gelegenheid te geven om mee te rijden en daarbij rekening houdend met de veiligheidsregels omtrent Covid-19, heeft het team besloten om met twee groepen te starten. Dit geeft letterlijk meer “lucht” op de locaties en het maakt de ervaring er niet minder om.

Je kan bij inschrijving een voorkeur voor de startijd opgeven, echter pas na betaling wordt de definitieve startijd bepaald. Hierbij geldt vol = vol, iedere groep mag uit maximaal 45 personen bestaan en de groepen worden handmatig ingedeeld. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening houdend met de opgegeven voorkeur.

De 64-Najaarsrit 2020 wordt op zondag 11 oktober georganiseerd en de inschrijving is geopend.

Het Programma

Groep 1

09.00 – 9.45 uur Ontvangst in de omgeving van Arnhem

09.45 – 10.00 uur Aanvang 1e deel van de tourrit

12.00 – 12.45 uur Lunch 12.45 – 13.00 uur Aanvang 2e deel van de tourrit 15.00 uur Aankomst bij eindlocatie met tijd voor een kopje koffie of thee

Groep 2

10.15 – 11.00 uur Ontvangst in de omgeving van Arnhem

11.00 – 11.15 uur Aanvang 1e deel van de tourrit

13.00 – 13.45 uur Lunch 13.45 – 16.00 uur Aanvang 2e deel van de tourrit 16.00 uur Aankomst bij eindlocatie met tijd voor een kopje koffie of thee

Op de ontvangstlocatie ontvangt je bij binnenkomst het routeboek en kan je, onder het genot van een kop koffie of thee, met andere Porsche liefhebbers kennis maken, wat mooie auto’s bekijken en een aantal teamleden van Vierenzestig zullen aanwezig zijn voor een leuk gesprek.

Routeboekjes en wat goodies bij de voorjaarsrit





Wij hebben voor jou een mooie rit ‘Over Veluws landwegen’ uitgezet. Het ochtenddeel is een rit van circa 2 uur die je over de Veluwe leidt en ook nog een beetje van de ‘rand’ ervan laat zien.

De goed verzorgde lunch zal op een karakteristieke locatie plaatsvinden, waarbij iedereen op gepaste afstand van elkaar aan zeer grote tafels (met slechts 4 personen per tafel) kan lunchen. Wij hebben vanwege de twee groepen wel rekening te houden met aankomst, maar nog meer met vertrektijden. Dit omdat wij willen voorkomen dat beide groepen gaan mengen. Houdt hier s.v.p. rekening mee.

Na de lunch volgt een tweede rit van opnieuw ongeveer 2 uur rijden. Deze keer gaat de rit echt over de Veluwe. Bij de eindlocatie kan er, onder het genot van een kopje koffie of thee, nog gezellog nagepraat worden. De locatie houdt weer rekening met afstand en veiligheid. Het is mogelijk om op de eindlocatie op eigen kosten te blijven dineren. U kunt ter plaatse beslissen of u dat wilt.

Jouw bijdrage

De deelname bedraagt 75 euro per equipe (auto + bestuurder + passagier) en voor iedere extra passagier 35 euro. Voor dit bedrag ontvangt je een broodje + koffie bij ontvangst, een routeboek en een lunch.

Heb je geen passagier (alleen bestuurder + auto)? Dan betaal je 45 euro voor deelname.



Inschrijven najaarsrit 11 oktober 2020 “over Veluws landwegen”

via deze link

De ingeschreven deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan het evenement nog een email met daarin de laatste informatie en het adres van de startlocatie.



Wij hopen dat wij jullie op zondag 11 oktober mogen begroeten.

Hartelijke groet,

Het evenemententeam van Vierenzestig



Wij willen je erop wijzen dat alle, bij inschrijving, verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld wordt en dat deze alleen gebruikt wordt met betrekking tot dit 64-evenement. Persoonlijke gegevens zullen geenszins met andere partijen gedeeld worden.