Recordaantal van acht Nederlanders van start in Porsche Mobil 1 Supercup op Spa-Francorchamps

Het beroemde circuit van Spa-Francorchamps is aanstaande zondag de locatie voor de zevende en voorlaatste wedstrijd van de Porsche Mobil 1 Supercup. Met Larry ten Voorde, uitkomend voor het Nederlandse Team GP Elite, leidt een Nederlandse coureur de tussenstand van het rijdersklassement. Ten Voorde is echter bepaald niet de enige Nederlander die dit weekeinde in de prestigieuze merkencup in actie komt. Naast de zes reguliere Nederlandse rijders in de serie staan er nog twee landgenoten aan de start met een ‘wild card’, wat het totaal op acht brengt: een record.

Natuurlijk gaat er veel aandacht uit naar Larry ten Voorde, dit seizoen al twee keer racewinnaar. Het circuit van Spa-Francorchamps roept voor hem mooie herinneringen op: “In 2016 reed ik er voor het eerst in de Supercup. Om nu als titelkandidaat hier te racen, en bovendien met een team dat voor het eerst een volledig seizoen in de Supercup meedoet, is geweldig!”

Ook voor de andere rijders van Team GP Elite – Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk, Jesse van Kuijk en Max van Splunteren – is het ruim zeven kilometer lange circuit met zijn vele hoogteverschillen bekend terrein. Vorig jaar immers raceten ze er nog in het kader van de Porsche Carrera Cup Benelux. “Een prachtig circuit waar waarschijnlijk alle coureurs graag rijden”, zegt Jesse van Kuijk, die er ook vorig jaar een gastrace in de Supercup reed. “De eerste keer dat ik door Eau Rouge en Raidillon op reed, deed ik het nog wat rustig aan, met het nodige respect, maar dat gevoel is geweldig. Door de compressie kun je er met nog meer snelheid doorheen, maar het is wel zaak om je auto precies goed te plaatsen, temeer omdat er daar ook streng op ‘track limits’ gelet wordt.”

Porsche Mobil 1 Supercup, Silverstone 2020 Vorstart #24 Max van Splunteren (NL, Team GP Elite)

Jesse van Kuijk: “Ik leer heel veel, niet alleen over het racen zelf”

Voor Van Kuijk, die zijn eerste volledige seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup rijdt, is dit vooral een jaar om ervaring op te doen. “Ik leer heel veel, niet alleen over het racen zelf, maar ook over de autosport in het algemeen. Wat er allemaal bij komt kijken, wat er van je wordt verwacht als rijder, etcetera. Qua prestaties ben ik zeker niet ontevreden. Vooral de kwalificatiesnelheid is al best goed: ik zit regelmatig in de buurt van de top tien, maar de verschillen zijn ongelooflijk klein. Recent op Silverstone zat ik maar zeven tienden van de pole-tijd af, maar stond ik wel gelijk 14e.”

Komend weekend wil Van Kuijk op het circuit van Spa-Francorchamps uiteraard weer zo goed mogelijk voor de dag komen. “Het doel is zeker een plek bij de eerste tien, daar ga ik voor”, zegt hij stellig. “Maar eenvoudig wordt het zeker niet, temeer omdat er ook nog meer rijders aan de start staan. En ook het weer speelt een rol, het kan wisselvallig zijn, maar Spa zou Spa niet zijn zonder grillig weer! Vorig jaar, toen we er met de Carrera Cup Benelux reden, hadden we er zelfs sneeuw… Dat zal nu wel meevallen, maar interessant wordt het zeker.”

Maxime Oosten en Loek Hartog gastrijders met Bas Koeten Racing

Naast de rijders van Team GP Elite komt ook Jaap van Lagen voor het Zwitserse FACH Auto Tech aan de start. Bovendien is op Spa het Nederlandse team Bas Koeten Racing – normaliter actief in de Porsche Carrera Cup Benelux – met twee rijders aanwezig, namelijk Loek Hartog en de pas 16 jaar jonge Maxime Oosten, die daarmee de jongste Nederlandse rijder in de historie van de Supercup is. Hartog is de officiële juniorrijder in de Benelux-competitie, terwijl Oosten vorig jaar in zijn eerste autosportseizoen al twee titels won en met het racen in een Porsche een droom in vervulling ziet gaan.

Loek Hartog



Bas Koeten, die het team uit Westwoud leidt, kijkt uit naar het komende weekend: “Het zal niet gemakkelijk worden om op te boksen tegen coureurs die al meer dan tien jaar ervaring hebben in snelle GT-auto’s, maar team en rijders zijn extreem gretig. Cupracen – het strijden tegen andere deelnemers met dezelfde wapens – vinden we het mooiste wat er is. De Porsche Mobil 1 Supercup is op dat gebied het hoogst haalbare in de internationale autosport. Een privilege om erbij te kunnen zijn als deelnemend team.”

De race van de Porsche Mobil 1 Supercup op het circuit van Spa-Francorchamps start op zondag 30 augustus op het gebruikelijke tijdstip om 12.30 uur. De wedstrijd is als altijd live te volgen via Ziggo Sport en Eurosport. Op Ziggo Sport is er ook de voorbeschouwing met Robert Doornbos en Rob Kamphues vanuit Move in Amsterdam.

Porsche Mobil 1 Supercup, Barcelona 2020 #25 Larry ten Voorde (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Barcelona 2020 #26 Jesse van Kuijk (NL, Team GP Elite)

Timetable Porsche Supercup Spa-Francorchamps (F1 Belgian GP)

Vrijdag – 17:55 Free Practice – Te volgen op F1 TV, Eurosport 1 of Sport1 (Duitsland).

Zaterdag – 13:45 Qualifying. Te volgen op F1 TV, Eurosport 1 of Sport 1 (Duitsland).

Zondag – 12:25 – Race (30 min) Te volgen op Sky Sport, ZIGGO, F1 TV, Eurosport 1, Sport 1 (Duitsland) en elke andere wereldwijde zender waar F1 te volgen is.

Foto's Pon Porsche en GP elite.