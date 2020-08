Porsche presenteert de nieuwe Panamera

Een echte sportwagen, maar ook een luxe limousine en een hybride pionier. Deze veelzijdigheid staat al vanaf het begin model voor de Porsche Panamera. De kernkenmerken van de tweede generatie, die sinds 2016 op de markt is, worden nu nog verder verbeterd. De nieuwe Panamera viert zijn wereldpremière op 26 augustus 2020 om 15.00 uur. CEST, online in zijn eigen webformaat Porsche NewsTV.

Gasten bij de digitale wereldpremière zijn onder meer CEO Oliver Blume en autocoureur Timo Bernhard. De uitzending is beschikbaar in het Engels en Duits via newstv.porsche.com

Bron en video; Porsche Newsroom