Porsche Drinks & Drive #4 Van Nieuwegein naar Rhenen

Voorwoord van de redactie:Een artikel van Sebastiaan van Rijgersma, gastschrijver voor 64. Hierin vertelt hij ons over een club Porsche liefhebbers op Facebook die, ondanks inachtneming van alle Corona regels samen een topdag beleefden. De redactie.

Sebastiaan

Ben ik een schrijver? Nee, verre van. Maar wanneer de hoofdredacteur van 64 en oprichter van Porsche Vrienden Nederland (Alain Feld) je vraagt je ervaringen over een gezamenlijke rit met Porsche fanaten te delen, heb je een soort morele verplichting hier invulling aan te geven. Al is het alleen al om het feit dat je elkaar inmiddels geruime tijd kent en de passie voor het merk behoorlijk frequent met elkaar deelt…

Sebastiaan van Rijgersma Porsche 997 Turbo

We kennen het gevoel allemaal; enthousiasme als er weer een uitnodiging op Facebook verschijnt voor een leuke rit met gelijkgestemden. De info bekijken, privé agenda checken en op Facebook aangeven dat je ‘gaat’. Uiteraard even snel kijken wie er nog meer meegaat. Daar was ik snel klaar mee, want de groep was nog niet groot op dat moment; ik was er vrij snel bij zo te zien. De rit zoals opgegeven zag er leuk uit; verzamelen bij Haje in Nieuwegein en aldaar vertrekken naar Rhenen middels een binnendoor route. Initiatiefnemers Sebastiaan van Wamelen en Wouter van Apeldoorn organiseerden dit niet voor het eerst; reeds 3 keer eerder sinds de recente oprichting van Porsche Drinks & Drive. Dat zij hiermee een schot in de roos deden werd snel duidelijk, aangezien het ledenaantal in een drietal weken tijd inmiddels de 100 is gepasseerd. Allemaal ‘Porschisten’ die het leuk vinden elkaar te ontmoeten, de auto’s te bespreken en wellicht stiekem te dromen van de volgende (vaak duurdere) opvolger van de eigen auto.

Aankomende bij het verzamelpunt werd ik aangenaam verrast door het aantal reeds aanwezige medecoureurs en auto’s. Een mooie mix auto’s die varieerde van GT3’s en 911’s tot aan Caymans en Boxters. Uiteraard keurig naast elkaar geparkeerd en met respect voor de welbekende deur-uitslag; voldoende afstand om lakschade te voorkomen dus! Voldoende afstand ook tussen de deelnemers; goed te zien dat de COVID-19 maatregelen in acht genomen worden bij dit soort samenkomsten. Nadat ook de laatste deelnemer (niet nader te noemen) de agenten die hem onderweg hadden betrapt op een beetje haast had belooft het die dag niet weer zover te laten komen arriveerde, werd er koffie gedronken bij Haje.

Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar ik geniet altijd extra van het gezamenlijk wegrijden om de rit te gaan maken. Het geeft toch een kick om al die motoren te horen starten (en even te laten brullen uiteraard) om vervolgens als een soort saamhorig ‘team’ de weg onveilig te gaan maken… Eenmaal onderweg was het puur genieten! Een prachtige route over dijken, langs stranden waarbij de badgasten zich massaal omdraaiden om te kijken wat er aan de hand was op het moment dat wij langsreden, door dorpen met terrasjes en kleine kronkelweggetjes en af en toe een kort recht stuk waar er even in de toeren gereden kon worden. Tel daarbij een zonnig weertje met dito temperatuur op en je hebt alle ingrediënten voor een buitengewoon fijn tijdverdrijf! In totaal zo’n 1,5 uur rijplezier.

Ook over de afronding was nagedacht; in eindbestemming Rhenen werd geparkeerd op een ruime plaats waar alle auto’s netjes opgesteld konden worden en de samenkomst met een verkoelend ijsje van de ijssalon beslecht kon worden. Toch leuk om met veel nieuwe mensen zo’n rit te beleven en vanuit een gezamenlijke passie meteen een soort verwantschap te bespeuren en een beetje ‘stoer’ over auto’s te praten. Met een ijsje in de hand, dat dan weer wel… Mij spreekt in ieder geval de vriendelijke ongedwongenheid waarmee de ritten georganiseerd, gemaakt en beleefd worden erg aan. Veel dank aan Sebastiaan en Wouter. Tot de volgende rit!

Foto’s credits Mick Post