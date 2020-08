Voor de liefhebbers van Porsches op schaal is er zeer veel te kiezen. Geen model is ontsnapt aan de aandacht van de producenten en de beschikbaarheid is vooral in de populaire schalen 1:43 en 1:18. Schaal 1:24 is over de jaren wat meer naar de achtergrond verdwenen. Vroeger vond je in de speelgoedwinkels Porsche miniaturen in deze schaal van Bburago of Polistil. Tegenwoordig wordt deze schaal eigenlijk enkel nog gebruikt voor bouwpakketten, of populair gezegd modelkits.

Vandaag de dag zijn deze kits enkel nog in gespecialiseerde modelzaken te koop, maar die verdwijnen helaas ook langzaam uit het straatbeeld. Veel makkelijker is het om ze online te kopen. Hoewel er meer merken zijn (geweest) die Porsche kits in hun gamma hadden, richt ik me hier tot de vier, in mijn ogen, meest voorkomende merken. Fujimi, Tamiya, Revell en Hasegawa.

Het modelbouwvirus greep mij in 1984 aan en heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Over de jaren heb ik er zeker 200 gebouwd. Het percentage Porsches is pakweg 33%.

Fujimi

Het is uiteraard de 911 liefhebber die het beste bediend wordt. Mijn persoonlijke favoriet is de Enthousiast Model serie van Fujimi. De serie bestaat uit dertien 911 modellen uit de periode 1968 tot en met 1989. De 356 is er eveneens in een groot aantal varianten. Echt prachtige, maar gecompliceerde modellen.

Fujimi EM modellen

Fujimi EM serie

Dit zijn beslist kits voor de gevorderde bouwer en bestaan uit zeer veel onderdelen. Hoe gedetailleerd zijn ze dan? Nou, bij een aantal modellen uit de serie moet je de krukas met drijfstangen en zuigers (gelukkig wel 1 onderdeel!) in het motorblok plakken.

Jammer eigenlijk dat je daar niets meer van terugzien wanneer de kit klaar is. Maar ideaal natuurlijk voor een ‘opengewerkt model’.

Fujimi manual

En met een beetje handigheid kan je eigenlijk alle modellen bouwen uit die periode die ligt tussen de short-wheelbase en de 964, doordat de onderdelen onderling uitwisselbaar zijn en vooral ook omdat er altijd extra onderdelen bij de kit aanwezig zijn.

911 S 1969

911 R 1968

911 Carrera RS 2.7 1973

911 Carrera RS 2.7 Safari Rally

911 Carrera RS 3.0 1974

911 Carrera Coupe 1985

911 Carrera Targa 1985

911 Carrera Cabriolet 1985

911 Speedster 1989

911 Turbo 3.0 1976

911 Turbo 3.3 1985

911 Turbo Targa 1988

911 Turbo Cabriolet 1988

Met wat zagen en plamuren heb ik de volgende modellen geconstrueerd.

911 Speedster WTL

911 Carrera RSR 2.8

915 (B17)

915 (C20)

Ruf CTR

Een groot deel van bovenstaande modellen is er eveneens in de iets minder gedetailleerde RS serie. Het verschil zit hem vooral in de simpele wielophanging, gewoon een metalen asje, en een motor die in de bodemplaat verwerkt zit, je hoeft deze dus niet in elkaar te zetten.

Wat mij betreft is deze serie vooral interessant omdat de 964 serie hier ook aan bod komt, in Coupe, Targa en Cabriolet-uitvoering en tevens Turbo en Carrera RS 3.8! Curieus zijn ook de Koenig uitvoeringen van de 930 en 928S4, die er gelukkig ook was in de normale uitvoering en als GT. De genoemde kits zijn nog steeds leverbaar, sommigen zijn dus al zo’n dertig jaar in productie!

Fujimi 911 Carrera Cup

Fujimi Carrera RSR 2.8, samengesteld uit twee kits

Tamiya

Tamiya staat bekend als kwaliteitsmerk. En je ziet direct dat dit ook volledig terecht is. De pasvorm is perfect, de vorm is ongekend natuurgetrouw, de decals zijn kwalitatief goed evenals de bouwbeschrijving. In 1:24 heeft Tamiya een interessante mix van modellen.

935 ‘76

935 ‘78

936

956 (diverse uitvoeringen)

962 (diverse uitvoeringen

911 Turbo Coupe Flatnose

911 Carrera Speedster

961

911 Turbo Coupe

959

911 GT1

993 GT2 race

993 GT2 road

986 Boxster

996 Coupe

996 GT3

934

Carrera GT

Tamiya 959 en 961

Tamiya 996 GT3 mk1

Een klein deel van de kits, enkel de 956, 962 en 959, hebben een motorblok in zich. Het aantal onderdelen is kleiner dan bij de EM serie van Fujimi en zijn dan ook makkelijk te bouwen, ook voor de beginnende enthousiasteling. En dat is natuurlijk belangrijk. Hoe leuk is het om zelf je eigen (droom) auto in model te bouwen, met een geslaagd eindresultaat als gevolg? Met een Tamiya kit kan het eigenlijk niet fout gaan; de wielen staan er altijd recht onder, de kans op breuk is gering en de handleiding is voor iedereen te begrijpen. En het mooiste? Ze zijn nog steeds online verkrijgbaar.

Tamiya 986 Boxster

Revell

Liep je in de jaren 80 een willekeurige speelgoedwinkel binnen en de kans was groot dat daar de 911 Cabriolet en de B&B 928 Targa in het schap stonden. Ook de 928S in ONS uitvoering en zelf de 914/6 ontbraken niet. Revell bracht veel kits op de markt die van andere modelproducenten afkomstig waren. Bijvoorbeeld de 924 op basis van de 944 van Italeri en ook de 964 WTL Cabrio was van deze Italiaanse firma afkomstig. De Porsche uit de Premiumserie, dat waren eigenlijk Fujimi modellen. Interessant was wel dat Revell op basis van de Fujimi 930 een Gemballa Avallanche uitbracht, zo breed en zo extravagant hadden we een Porsche tot op dat moment nog nooit gezien. Feitelijk, klopte dit model dus niet, want de kenmerkende intercooler van de 3.3 ontbrak op dit model en het model dat de Zuid Duitse veredelaar als basis genomen, al dan niet voorzien van een Ruf motorblok. De kwaliteit van de Revell kits varieert sterk. De Premium serie was van hoog niveau maar is erg gecompliceerd, om een voorbeeld te geven; het uitlaatsysteem inclusie Turbo-systeem van de 930/Avallanche bestaat uit ruim 20 onderdelen. Krijg dat maar eens mooi strak in elkaar!

Revell 911 Carrera Cabriolet



De 918 Spyder, die ik momenteel op de werkbank heb staan, is een prima model. Geen Tamiya kwaliteit, maar erg weinig op af te dingen. Aan het andere eind van het spectrum staat de 959 van Revell van lang geleden. Die was niet best..



Wat een verschil in kwaliteit

Revell is een erg actief merk dat zeer regelmatig modellen uitbrengt en in verschillende lastigheidsniveaus. Naast historische modellen als de 356 en 934 hebben ze ook de huidige Panamera in het gamma.

Revell Panamera Turbo

Hasegawa

Minder bekend dat de vorige drie is Hasegawa, een kwalitatief hoogstaand merk. Hasegawa heeft een viertal bijzonder natuurgetrouwe transaxles op de markt gebracht, de 944 Turbo, de 944 Turbo Cup, de 968 en de 968 Clubsport. Daarnaast levert men ook een aantal varianten van de 962. En als je handig bent kan je, wanneer je de 944 en de 968 combineert, zelf een 968 Turbo S bouwen. Die heeft bijna niemand! Deze kits zijn niet meer nieuw te krijgen, maar af en toe duiken zo online nog weleens op. Vaak tegen stevige prijzen.



Hasegawa 968 CS en Turbo S en 962

Heb je vragen over deze of andere Porsche modelkits of ben je enthousiast geworden en wil je advies hoe te beginnen? Laat je reactie achter en we komen er op terug.