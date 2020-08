Prachtig Nederlands racesucces in Porsche Mobil 1 Supercup op Silverstone

De eerste Nederlandse overwinning van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup is binnen. Op het circuit van Silverstone profiteerde Larry ten Voorde, de kopman van Team GP Elite, perfect van zijn optimale uitgangspositie als snelste in de kwalificatie. Hij leidde van start tot finish en behaalde zo voor de tweede keer in zijn loopbaan een Supercup-overwinning. Het was tevens de eerste Supercup-zege voor Team GP Elite, dat dit jaar het eerste volledige seizoen in de meest prestigieuze internationale merkencup beleeft. Teamgenoot Max van Splunteren completeerde het succes door als tweede te eindigen. Daarmee was de uittredend kampioen van de Porsche Carrera Cup Benelux tevens de best geklasseerde rookie in het veld. Jaap van Lagen, rijdend voor het Zwitserse FACH Auto Tech, zorgde er als vijfde in de eindstand voor dat er maar liefst drie Nederlanders onder de eerste vijf eindigden.

Links Max van Lunteren Rechts Larry ten Voorde



Al in de kwalificatie verschaften diverse Nederlandse coureurs zichzelf een uitstekende uitgangspositie voor de wedstrijd. Dat gold vooral voor Larry ten Voorde, die voor de eerste keer dit seizoen en voor de tweede maal in zijn carrière in de kwalificatie de voltallige Supercup-concurrentie te snel af was en daarmee de pole-position veroverde. De Enschedese rijder kwam op het 5,901 kilometer lange circuit tot een tijd van 2:02,483 minuten, waarmee hij ruim de snelste was. En daarmee was het voor Team GP Elite nog niet gedaan, want ook Max van Splunteren kwalificeerde zich op de eerste startrij, die daarmee volledig in handen van het Nederlandse team is. Met drie tienden achterstand op pole-sitter Ten Voorde was Van Splunteren de best geklasseerde ‘rookie’ in de startopstelling. Ten Voorde straalde: “De eerste pole-position van ons nog jonge team en dan ook nog gelijk de tweede plaats, het had niet beter kunnen zijn!” Van Splunteren zei: “Uitstekend teamwork! Op mijn snelste ronde ben ik achter Larry aan gereden.” Jaap van Lagen, kwalificeerde zich als vierde, zijn beste trainingsresultaat van het seizoen. Jesse van Kuijk reed de elfde tijd, Daan van Kuijk startte als 17e en Lucas Groeneveld als 20e.

Jaap van Lagen

Bij het uitdoven van het startlicht nam Larry ten Voorde direct de leiding, terwijl Max van Splunteren met verve zijn tweede plaats verdedigde en de voltallige concurrentie achter zich wist te houden. De 13 ronden race liep uit op een ware galavoorstelling van de beide rijders van Team GP Elite. Ten Voorde kon met snelle rondetijden steeds verder uitlopen en kwam uiteindelijk met een voorsprong van 11,7 seconden op Van Splunteren als de onbetwiste winnaar over de eindstreep. “Dit was echt heel speciaal”, straalde Ten Voorde na afloop. “Als nieuw team in de serie gelijk zo’n resultaat, echt fantastisch! De jongens hebben een megajob gedaan: de auto voelde super aan. Ook Max heeft geweldig gepresteerd door alle andere rijders achter zich te houden. In de eerste wedstrijden van het seizoen was het hard vechten, hard knokken. Daar heb ik het maximale eruit gehaald. We zijn blijven ontwikkelen en dat wierp voor dit weekeinde zijn vruchten af. De start was matig, want ik nam geen risico’s, maar kon daarna de wedstrijd controleren. Ik had een goed gevoel met de auto, wist waar ik kon pushen en waar ik rust moest houden om de banden te sparen. Dank aan iedereen voor de steun, heel gaaf om dit zo met het hele team te kunnen laten zien!”

Ook Max van Splunteren was uiteraard zeer tevreden met de tweede plaats, zijn beste resultaat in de Supercup tot nu toe. In de slotfase wist hij zijn positie te verdedigen tegen de hevig aandringende Porsche-juniorrijder Jaxon Evans en kwam zo als tweede en beste rookie over de eindstreep. “Een geweldige race om te rijden”, zei hij enthousiast. “Vanaf P2 starten is natuurlijk al een feestje en dan met je teamgenoot die op pole staat wegrijden is wel heel cool. In de eerste ronde was het nog wel even lastig, want Jaxon Evans kwam flink dichtbij, maar die hebben we mooi achter ons gehouden. Daarna is Larry gewoon uitgecheckt en ik ben gaan focussen op het rijden. Jaxon zat op mijn bumper en ik ben de hele race druk bezig geweest met hem: iedere keer verdedigen en op de exit rijden, maar het was echt zaak om hem erachter te houden, want als je hier één plek verliest, zitten er zo twee, drie man tussen. Dat is me gelukt en ik ben superblij met zijn tweede plek, ook super van het team om hier zo met z’n allen te staan!”

Jaap van Lagen reed eveneens een sterke wedstrijd, die hij als vijfde wist af te sluiten. De rijder uit Ede kende een moeilijke week, nadat afgelopen donderdag zijn vader na een langdurig ziekbed overleed. “Na overleg de dagen ervoor hebben we besloten dat ik toch naar Engeland zou gaan, waar ik een mooi resultaat behaalde”, aldus Van Lagen. Daarmee werden er drie Nederlandse rijders bij de eerste vijf geklasseerd. Jesse van Kuijk sloot de race als 15e af, een plaats voor Lucas Groeneveld. Daan van Kuijk verloor in de zesde ronde een aantal plaatsen en eindigde als 23e.

Uiteraard was ook Marc Schipper, eigenaar van Team GP Elite, trots op de prestaties van zijn team. “Ik heb het thuis van begin tot eind meebeleefd. Een supermooie kwalificatie, waarin alles mooi samenviel: de rijders, de set-up van de auto, de bandenspanning en de baan. Dat we dat in de race hebben kunnen verzilveren is een feestje, ik kan het nog nauwelijks geloven! Er is zo hard gewerkt door de jongens achter de schermen om constant beter en sneller te worden, niks aan het toeval over te laten en als dan alles samenkomt, dan is het ook in één keer heel goed. Dat Max zijn tweede plaats heeft kunnen behouden, is super. Hij stond flink onder druk, maar heeft zijn hoofd koel gehouden. En voor Larry was het natuurlijk een megarace: tien seconden losrijden en domineren, dat is waar we voor gaan! We willen een raceteam van wereldkasse zijn met prestaties van wereldklasse en dat hebben deze mannen vandaag laten zien!” Volgende week wordt het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup voortgezet, dan opnieuw op Silverstone.

Bron; Pon Porsche

Video; Porsche Mobil 1 Supercup