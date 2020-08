Mijn eerste roadtrip; 2.000 km met mijn Porsche 924

Op Instagram kwam ik een bericht tegen waarin mensen met een Porsche werden gezocht die zin hadden in een leuke roadtrip. Gelijk contact opgenomen en ik was van harte welkom om aan te sluiten. Het voorbereiden kon beginnen.

De voorbereiding

Ik heb mijn 924 bijna zeven jaar geleden gekocht, maar nog nooit heb ik een roadtrip gemaakt met deze auto. Tot nu toe heb ik enkel toertochtjes gemaakt in Nederland en is de auto niet verder gekomen dan Maastricht of Essen. Nadat ik mij had aangemeld voor de rit, heb ik uit voorzorg de 924 even laten controleren en na de aanschaf van de benodigde veiligheidshesjes en alcoholtesters konden we op pad. De route begon namelijk in Frankijk in de plaats Mulhouse en zou eindigen in Duitsland in de plaats Baden Baden. Zelf hebben wij daar nog 2 dagen aan vast geknoopt door nog even naar Stuttgart te gaan en vanuit daar langs de Rijn naar huis te rijden.

Dag 1: Rijden, rijden en nog eens rijden

Op de eerste dag stond een lange dag rijden op het programma. Nadat ik in Arnhem mijn reisgenoot had opgepikt gingen wij op weg naar Frankrijk. De route was ongeveer 600 kilometer en ging enkel over de befaamde “Autobahn”. Na de ontelbare wegwerkzaamheden en grote hoeveelheden regen kwamen we aan in Mulhouse bij het Cité de l’Automobile. Ikzelf had nog nooit gehoord van dit museum, maar het is zeker een aanrader voor de autoliefhebber. Hier staat namelijk de grootste collectie Bugatti’s in de wereld. Daarnaast is het museum gevuld met historische auto’s van allerlei merken en was er een tentoonstelling ter ere van het merk Lamborghini. Leuk detail was dat op veel informatiebordjes behorende bij de auto’s stond beschreven dat niemand minder dan Ferdinand Porsche geholpen had met het ontwerp van de auto. Na het bezoek aan het museum reden we naar ons hotel om s ’avonds nog een rit te rijden door de bergen van Mulhouse.

Dag 2: Het ouwe beestje heeft rust nodig

Op dag 2 stond een route op het programma van Mulhouse naar Saint-Georgen. Nadat we een uurtje onderweg waren bleek toch dat de 924 nog niet helemaal was bekomen van de eerste dag rijden. De auto reageerde niet meer zo goed op het gas als gebruikelijk en helaas hebben we dus een kortere versie van de route moeten rijden. We zijn de stad Freiburg gaan bezoeken en van daaruit richting het hotel gereden. Wonder boven wonder deed de berglucht de 924 erg goed en eenmaal aangekomen bij het hotel reed deze weer als een zonnetje.

Dag 3: Door de bergen

De derde dag was aangebroken en dit was helaas ook al weer de laatste dag van de roadtrip. Via prachtige bergweggetjes hebben wij deze dag richting Baden-Baden gereden. Rondom Baden-Baden zijn veel mooie wegen te vinden en via Freudenstadt is een mooie route te maken zodat je hier niks van mist. Na een hele dag rijden kwamen we aan bij het hotel en werd de roadtrip afgesloten in een bar welke door alle corona maatregelen de enige bar leek die open was in Baden-Baden.

Dag 4: Museumdag

Dag 4 was de dag waarop de rest van de groep naar huis ging en wij de weg gingen vervolgen richting Stuttgart. Via een mooie binnendoor route rijd je heel makkelijk van Baden-Baden naar Stuttgart. De reden dat we naar Stuttgart gingen was heel simpel, ik was namelijk nog nooit in het Porsche Museum geweest en daar moest toch maar eens verandering in komen. Parkeren bij het museum ging gemakkelijk onder het museum en met de Porsche 24 App heb je gratis toegang tot het museum. Na twee uurtjes door het museum te hebben gelopen en een “Cayenne” curryworst te hebben gegeten zijn wij doorgereden naar het museum van dat andere merk uit Stuttgart. Ik moet natuurlijk oppassen wat ik zeg als Porsche fan, maar het Porsche Museum was mooi; alleen heeft Mercedes er toch iets meer werk van gemaakt. Dit komt wellicht ook omdat het merk Mercedes wat meer historie kent, mede door de racerij, waardoor er simpelweg meer auto’s zijn waarover iets te vertellen is. Al met al een zeer geslaagde dag en beide musea zijn prima op één dag te bezoeken.

Dag 5: De Rijn brengt ons thuis

De laatste dag van het avontuur was aangebroken. Na een goeie nacht slapen zijn wij rond een uurtje of 10 in de ochtend de reis naar huis begonnen. Het eerste stuk moest via de snelweg, maar al snel hadden we de route langs de Rijn gevonden. Het mooie aan deze route is dat de weg heel makkelijk is, namelijk gewoon de Rijn volgen. Doe je dit dan kom je langs allerlei typisch Duitse plaatsjes zoals Rüdesheim, Bad Salzig en Boppard. Onderweg zijn we uiteraard nog even gestopt voor een schnitzel, dat hoort er immers toch een beetje bij als je in Duitsland bent. Uiteindelijk zijn we bij Koblenz de Rijn over gestoken om bij Bonn weer de snelweg op te gaan richting Nederland. Na vijf dagen rijden en 2.000 kilometer zijn we zonder problemen thuis gekomen.

Zoals ik al aangaf had ik nog niet eerder zo’n roadtrip gemaakt, maar ik kan niet anders zeggen dan dat het echt een aanrader is. Je komt op plekken waar je normaal nooit komt en het enige waar je je druk om hoeft te maken is waar kan ik tanken, waar kan ik eten en waar ga ik slapen. Al met al een zeer geslaagde roadtrip met een leuke groep mensen.

Foto’s Robin Lammers