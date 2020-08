Van onze vrienden van Curves Magazine de video ‘Southern Germany – Mid engine special’

Het is een bijzonder, bijna feestelijk gevoel om met CURVES door Zuid-Duitsland te reizen. En daar is een goede reden voor: de CURVES-crew komt hier vandaan. Zuid-Duitsland is hun thuisbasis. Zij zijn opgegroeid met de zweempjes van de bossen en weiden, met het gevoel van zoet meerwater in ons haar, met enigszins ongelijke benen vanwege het golvende berglandschap – en hun manier van denken, die zijn wortels heeft in de vele generaties die voor ons liggen: Zij zijn Beiers, zij zijn Zwaben, zij zijn mensen uit het Zwarte Woud. En ze kijken al heel lang uit naar deze CURVES-editie. Er was gewoon geen weg omheen. Misschien hadden ze het hun lezers veel eerder op deze reis moeten brengen – het is hier prachtig. Maar het is gewoon niet gedaan. Het zou onbeleefd, opdringerig zijn geweest en ze moesten elkaar eerst toch leren kennen. Daarom duurde het een lange omweg om de halve wereld totdat ze uiteindelijk aankwamen in het Zwarte Woud, in Zwaben en Beieren. Dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Wij van Vierenzestig bedanken onze vrienden van de Curves en deelnemers voor deze epic video.

Wij bedanken Curves-magazine voor het delen van deze geweldige video.