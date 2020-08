Rijtest Porsche 718 Boxster GTS 4.0

Vorige week mochten Michiel en ik voor Vierenzestig de door Pon Porsche Import beschikbaar gestelde nieuwe 718 Boxster GTS 4.0 uittesten. Mijn initiële verslag begon met het vaak gehoorde flauwe geneuzel over de ‘kappersauto’ en de rest van de tekst bevatte zoveel feiten dat het wel een reclamefolder leek. Ik miste de emotie in mijn eigen verslag en dat is nu juist hetgeen wat niet mag ontbreken als je het rijden met de 718 Boxster GTS 4.0 moet beschrijven. Vandaar dat ik toch maar opnieuw begonnen ben, waarbij ik e.e.a. natuurlijk zal aanvullen met de interessante technische feitjes.

De 718 Boxster GTS 4.0, een einde van het tijdperk van meesmuilende grapjes

Ik wist al een aantal weken dat ik samen met Michiel, mijn zoon en tevens medeauteur voor Vierenzestig, de nieuwe 718 Boxster GTS 4.0 mocht gaan uittesten. Aangezien Michiel een aangeboren ‘fingerspitzengefühl’ heeft voor het sturen over bochtige wegen en wij de Boxster drie volle dagen ter beschikking kregen, heb ik bij het ophalen meteen het verzoek ingediend of wij de landsgrens over mochten steken zodat wij de auto in Duitsland konden gaan uittesten. Hoe fijn is het als een groot concern als PON, je het vertrouwen geeft en dat toestaat. Ik kan je vertellen, dat het een euforisch moment was. Sowieso omdat het een knalgroen paradepaardje was welke voor ons klaarstond! ‘Phyton green’ heet de kleur en ik vind hem persoonlijk fantastisch. En aan de reacties onderweg te horen was men het of volledig met mij eens of ze vonden de kleur helemaal niets. Maar ach, iemand die zo’n sprekende kleur kiest, kiest hem voor zichzelf en niet voor een ander nietwaar?

De eerste dag hebben wij een groot gedeelte van de komende (n.b. 11 oktober a.s.) Vierenzestig najaarsrit route gereden. Een route door mooie Nederlandse natuurgebieden, zodat zowel Michiel als ik goed vertrouwd konden raken met de Boxster. Het was een zonnige dag, dus al snel ging het dak open. Letterlijk. Het openen (of het sluiten) van het dak kan rijdend tot 60 km per uur en gaat binnen circa 10 secondes open. En met het dak open werden drie, zeer kenmerkende karaktereigenschappen van de 718 Boxster GTS 4.0, nog tastbaarder (hoorbaarder): Het gemak waarmee de 4.0 liter 6 cilinder (atmosferische variant van de geblazen zescilinder boxermotor van de nieuwe 911) 400 PK/ 420 Nm motor accelereert, het door de nieuw ontwikkelde uitlaat geproduceerde geluid en het dynamische tussengas/rev-matching wat de auto automatisch doet.

Mistte er bij de normale 718 Boxster en Boxster S, het sportieve geluid, de nieuwe GTS maakt dat ruimschoots goed. Porsche heeft voor de GTS het sportuitlaatsysteem volledig opnieuw ontworpen. De hoofddempers waren voorheen gescheiden, maar zijn nu gecombineerd tot een centraal onderdeel. Door het nieuwe ontwerp en grote doorsnede, vermindert het sportuitlaatsysteem de tegendruk en draagt zo bij aan betere prestaties. Wat voor de inzittenden echter belangrijker is: de klepbediening benadrukt het geluid van de motor en garandeert vooral bij hoge snelheden een mooi zwaar geluid.

Echter, bovenstaande geldt alleen mits je de SPORT Response knop niet op de ‘Normaal’ modus hebt staan. Een modus die waarschijnlijk in heel de wereld, behalve in Nederland, weinig gebruikt zal gaan worden aangezien de auto in ‘Sport’ modus veel soepeler rijdt en prettiger klinkt. Maar in Nederland, met overdag zijn slaapverwekkende maximaal 100 km per uur, is het ‘Adaptive control’ van de ‘Normaal’ modus waarschijnlijk de beste manier om wakker te blijven. De ‘Adaptive control’ is namelijk actief tussen 1500 – 3200 toeren als de auto op constante snelheid rijdt en dan schakelt de zes cilinder motor over naar de drie cilinder modus. Het geluid is dan zwaar teleurstellend, passend bij de snelheid. Gelukkig is de Adaptive control’ te deactiveren door het uitzetten van de start/stop functie of het omzetten naar de ‘Sport’ modus.

Saillant detail: de twee uitlaatpijpen zijn nu gescheiden en zitten niet meer, zoals bij de oudere Boxster en Cayman GTS modellen, centraal naast elkaar.

Buiten het uitlaatgeluid in het algemeen, is het geluid van het rev-matching (tussengasfunctie) een ander feestje. Bij onze oudere Porsches was dat iets wat Michiel sowieso al zelf toepast, maar de dynamische rev-matching-functie op de Boxster GTS zorgt voor een automatische acceleratie als de bestuurder een versnelling terugschakelt in de Sport- of Sport Plus-modus. Het doel van rev-matching is een korte schakelovergang bij het terugschakelen. Bij sportief rijden essentieel, maar het geluid wat daarbij geproduceerd wordt, is een erg prettige bijkomstigheid.

Rijden in het land van oorsprong

Op de volgende twee dagen hebben wij de Boxster uitgebreid getest in Duitsland. Michiel en ik hadden twee routes uitgewerkt, waarbij wij zowel de prestaties op de Autobahn als op de heuvelachtige wegen van de Eifel konden testen. Je kan merken dat dit een echte Duitse sportauto is. Op de Autobahn rijdt hij op zijn gemak 200 km per uur en als je het gaspedaal lichtjes verder indrukt, schiet hij gretig vooruit. Daarnaast heb je op hoge snelheden vrijwel geen last van windgeruis met het stoffen dak dicht. Je kan hier goed merken dat hij uitgerust is met zes cilinders, waardoor hij met 400 pk en 420 Nm moeiteloos de kilometers asfalt verslindt (in Sport modus).

De eerste dag concentreerde de route zich op het Nationale park Eifel. Een prima dag en route om wat meer van de Boxster te vragen. Nadeel was wel dat de route veelal door dorpen liep, waardoor er meer aandacht ging naar het overige verkeer, dan naar de rijeigenschappen van de auto. Op de tweede dag zijn wij bewust richting Adenau gereden. Zoals bij velen bekend de thuishaven van de Nurburgring / Nordschleife. De laatste keer dat ik daar met Michiel was, had hij nog niet eens zijn rijbewijs, dus heel bewust ook een rondgang gemaakt naar de plekken waar wij destijds geweest waren (de boulevard en ook richting de ingang van de Nordschleife). Natuurlijk niet de baan op gereden, we willen immers niet het vertrouwen van Pon Porsche Import schaden. Maar we gaan zeker een keer terug met een van onze eigen auto’s.

Deze dag veel meer hele stille binnenwegen gereden, waar in Nederland buiten de bebouwde kom veelal 60 of 80 km per uur geldt, mag je daar, waar mogelijk, max 100 km per uur. Genoeg gelegenheid dus om de 718 Boxster GTS 4.0 over de bochtige landwegen te jagen in zowel de ‘Sport’ als ‘Sport Plus’ modus. In de ‘Sport’ modus reageert de auto dynamischer en is het rijgedrag directer. In de ‘Sport Plus’ modus reageert de motor nog directer. Het PASM (Porsche Active Suspension Management) zorgt ervoor dat de schokdempers strakker worden afgesteld en het insturen in bochten directer verloopt. ‘Sport Plus’ is heftiger en is eigenlijk alleen van toepassing bij sportief rijden op bochtige wegen. Op alle andere wegen is de ‘Sport’ modus ruim voldoende.

En hij stelde ons niet teleur. De wegligging is werkelijk waar fantastisch, je kan er mee gooien en smijten en de acceleratie is gewoon verslavend. De power die je tot je beschikking hebt is behoorlijk en je kan er gewoon weg niet genoeg van krijgen. Naast de verslavende acceleratie is het ook onvoorstelbaar hoe hard de Boxster snelheid kan verminderen. En dan is er uiteraard ook nog de kramp in de wangen van het lachen wanneer je mag sturen in dit apparaat!

Of wij de 718 Boxster GTS 4.0 veel in Nederland gaan tegenkomen is nog even de vraag. Dat ligt zeker niet aan de auto, maar wel aan het Nederlandse prijskaartje. Door het atmosferische motorblok, is de BPM aanzienlijk. Concurrenten zijn bijvoorbeeld de BMW Z4 M40i met een vanaf prijs van € 78.171,56 euro en de Audi TT RS Roadster met een consumentenadviesprijs van € 99.079,66 euro, prijzen die ruim onder de basisprijs van € 124.796,00 euro voor de 718 Boxster GTS 4.0 liggen. Het exemplaar welke wij meekregen van Pon had inclusief BPM en BTW een verkoopprijs van 154.221,00 euro.

Hierbij komt ook nog, dat voor dit bedrag een jonge gebruikte 911 ook in beeld komt. Voor velen toch de ultieme droom, maar niet perse vanwege de rijeigenschappen. De gewichtsverdeling van de Cayman en Boxster zijn namelijk beter dan die van een 911. Het nadeel van een tweezitter is echter als je veel spullen in de cockpit wilt meenemen. Zeker bij lange mensen kan er niets achter de stoelen opgeborgen worden en moet alles, in ons geval de flesjes water, handtas en cameraspullen voor de voeten van de passagier geplaatst worden. Voor goederen die niet bij de hand gehouden hoeven te worden is er meer dan genoeg ruimte in de bagageruimte voor en achter. Er past waarschijnlijk meer in een Boxster dan in een 911. Wellicht een leuke test voor een volgende keer.

Conclusie

Met de komst van de 718 GTS is het fabeltje van “niet Porsche waardig” volledig uit de wereld geholpen. Het atmosferische 4.0 liter, 6 cilinder motorblok van 718 Spyder en 718 Cayman GT4 is opnieuw ontwikkeld en produceert nu 400 PK en 420 Nm. Dit is 35 PK meer dan dat de vorige 718 GTS aandrijving leverde, maar 20 PK minder dan de 420 PK sterkte Boxster Spyder.

De rijdynamiek van de GTS-modellen werkt op een extreem sportief niveau dankzij het met 20mm verlaagde PASM-sportchassis, directe besturing, Porsche Torque Vectoring en het Sport Chrono Pakket met PSM Sport-modus. Dit gecombineerd met de handgeschakelde zesbak versnellingen (de PDK versie komt waarschijnlijk beschikbaar in het 3e kwartaal van 2020) met dubbel massa vliegwiel maakt hem de ideale auto om met dak open te cruisen of juist heel sportief te rijden.

‘Onze’ Boxster was uitgevoerd met de optionele alcantara ‘Adaptive Sportstoelen Plus’, die zijn met 18-voudige standen elektrisch te verstellen en geven zowel bestuurder als passagier ruim voldoende steun terwijl de Boxster sportief door de bochten gestuurd wordt. Daarnaast was de Boxster uitgevoerd met krijt details in het interieur, wat wij persoonlijk liever in het groen gezien hadden.

Ik adviseer Nederlandse kopers van de 718 Boxster GTS 4.0 wel om jaarlijks een x-bedrag voor bekeuringen te reserveren. Want ondanks dat het een heerlijke auto is om mee te cruisen, is hij ontzettend rap. Bij het inhalen zit je zo tien tot twintig kilometer per uur te hard.

Zoals Porsche zelf zegt: “ More of what you love”, en daar is geen woord van gelogen!

Foto’s video Michiel en Sylvia Lodder.