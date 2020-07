De Porsche Taycan rijden als een benzineauto… Kan dat? De conclusie…

Deel II; De terugreis

Donderdagmorgen 08.00 uur; locatie Hamburg. Na een goed ontbijt nam ik afscheid van de manager van het Lindtner privat Hotel. Na een vorige bezoek afgelopen zomer zijn wij inmiddels bevriend. Van hem kreeg ik een tip waar ik op de terugweg echt langs moest gaan. Het was geen grote omweg en hij had al doorgegeven dat ik er langs zou komen. Ik werd dus verwacht. Dus eerst richting Brietlingen, zo’n 50 kilometer van Hamburg, waar een kleine maar bijzondere Porschewerkplaats is gevestigd. Een klein familiebedrijf; Fineeleven gespecialiseerd in restaureren en restomods van de Porsche 911 F modellen. Nee, nu eens niet een verbouwde 964 maar de 911 F. Binnenkort meer over dit geweldige familiebedrijf en hun creaties. Ik zou ze te kort doen om er zelf iets over te schrijven. Vooral de details en aanpassingen bij deze 911’s zijn een eigen artikel door een kenner meer dan waard. Gelukkig hebben wij bij 64 enige mensen die daar echt meer over kunnen zeggen dan ik. Maar ik wil wel alvast verraden dat het de moeite meer dan waard gaat zijn. Als voorproefje wel alvast een paar foto’s.

Na een hartelijk afscheid van de familie reed ik weer richting Autobahn. Na zo’n 100 kilometer riep de natuur. Meteen ook een mooie gelegenheid om de benen te strekken en de Taycan vol te gooien. Het volgende tankstation/parkeerplaats zou een laadpaal moeten hebben. En dat had die ook. Alleen was dit de volgende paal die niet werkte op mijn pas. Ik hoorde van een echtpaar die zagen dat ik bezig was en naast mij stopte, dat deze palen bij hun ook niet werkten en alle andere palen wel. Dat is wel een dingetje want deze staan er wel vaker (inmiddels in Porsche/Pon daar wel mee bezig uit te zoeken waarom deze niet werkte).

Helaas deze deed het dus niet.

Geen probleem want ik kon met gemak nog zeker 150 kilometer rijden. En eerlijk gezegd was het ook geen noodzakelijke stop. Het volgende laadpunt lag nog 25 km verder, waar het laden en pauzeren probleemloos verliepen. Binnen een kwartier was ik weer volledig opgeladen onderweg. En je herkent het al, Baustelle en wegwerkzaamheden en de gebruikelijke files. Maar ook de Nederlanders kom je overal tegen, zo ook dit stel in een geweldig mooie Porsche 911 4S. Ik had net de GoPro’s op en in de auto zitten toen ik hun tegenkwam.

911 4S.

Vriendelijke mensen deze 4S rijders, En hun 911 4S klonk geweldig. Een moment waarop ik dan toch het geluid van een Porsche 6 cilinder boxermotor miste. Maar ik had spontaan besloten even naar Schöppingen, een oude woonplaats van mij, te rijden om te zien hoe dat er daar nu uitzag. Misschien was een oud collega zelfs wel thuis. Dus met een vriendelijk wederzijdse groet nam ik afscheid van het 911 stel, en via een Ausfahrt verliet ik de Autobahn. Om binnendoor door NordRhein-Westfalen richting Schöppingen te rijden. Ik had alle tijd van de wereld. Relaxed genietend van de omgeving gleed de Taycan door het landschap. Wat een rust…. Tot voor mij een auto zonder te stoppen een rotonde op dook en daardoor een motorrijder hard onderuit ging. Dus eerste hulp verlenen, verkeer regelen enz. enz. Gelukkig was er al snel een Krankenschwester die kwam helpen. Ook was de Duitse politie snel ter plaatse en kort daaropvolgend een ambulance. Ik mocht na een getuigenverklaring weer verder. Al deed een van de agenten een poging van auto’s te ruilen; hahaha ik denk dat ze bij Porsche NL niet veel kunnen beginnen met een Duitse Polizei auto. Mijn oude woonplaats Schöppingen was niet echt heel veel veranderd. Het was erg gezellig bij mijn oud collega/vriend en zijn vrouw. Leuk om ze weer even te hebben gezien en te hebben gesproken. Nu er ik toch in de buurt was kon ik meteen wel een paar dorpen verder bij Duitse vrienden voorbij die ik echt al bijna 20 jaar niet meer gezien had. Leuke bijkomstigheid was dat ik nu over een van mijn all time favorite wegen moest rijden. Een binnendoor weg van zo’n kleine tien kilometer lang. Een aaneenschakeling van geweldige bochten. Dé weg om de wegligging van de Taycan even aan de tand te voelen. Wat ik dan ook heb gedaan. Alleen al door er aan terug denken begin ik spontaan te grijnzen. Wat een bizarre wegligging. Wat een genot om de Taycan over zo’n uitdagende weg te rijden. Ja het is ECHT een echte Porsche (nooit gedacht dat ik dat zou zeggen van een elektrische auto). Met moeite kon ik de verleiding weerstaan om niet deze weg nogmaals te rijden. Maar ik moest echt verder. Het volgende bezoek was wederom erg gezellig. Inmiddels was het door het ongeluk en de bezoeken al weer aardig laat geworden, dik na negenen. Tijd voor de laatste etappe. Afscheid nemen, navi aan en gaan. Maar na een aantal kilometer zie ik dat deze mij over Enschede wil sturen en dat is nu net niet de route die ik wil rijden. Ik wil bij Goch/Boxmeer of beter Venlo de grens weer over. Dat had ik snel aangepast.

Ik kreeg meteen een melding van de navi dat ik ergens 10 kilometer verder moest/kon gaan laden. Wat een onzin! Geen tijd en nog best wel genoeg reikwijdte. Dus de snelweg op en gas erop want het was nu nog later dan ik eigenlijk wilde. Met zo’n 180 – 200 km/uur vlogen de kilometers voorbij richting Venlo. Maar zonder dat ik er erg in had maakte ik de zelfde fout die ik jaren geleden ook al eens maakte, op deze route is geen enkele tankstation langs de Autobahn en na zo’n 100 kilometer kreeg ik een melding dat ik toch echt moest gaan laden. En daar kwam die melding waar veel Taycan eigenaren waarschijnlijk wel een beetje van schrikken. De Taycan schakelde zichzelf in spaarmodus of wel in de Range mode (alles wat niet noodzakelijke is wordt terug gezet naar minimaal of gaat helemaal uit).

Ik had het dus voor elkaar. Ik reed diep in het rood op reserve volts in range mode. En ja zoals ik al zei, het is mij voor jaren terug op de zelfde route ook gebeurt in een 911. Ik moest toen ook s’avonds laat van de Autobahn op zoek naar een tankstation. Dat verliep niet geheel probleemloos toen. Twee tankstation waren toen dicht en hadden geen pin-tank mogelijkheid. Pas bij het derde dorp en tankstation had ik geluk. Ik reed toen op lucht en met klamme handen het tankstation op waar de auto naast de pomp afsloeg.

Ging mij dat nu weer gebeuren? Snelweg af en op zoek naar de aangeven laadpaal. En jaaa na wat zoeken in het donker vond ik echt midden tussen de weilanden een laadpaal. Onverlicht maar deze deed het gelukkig wel op mijn Porsche pas. Wat een opluchting, ik had misschien net genoeg reikwijdte om nog naar de volgende dorp/paal kunnen rijden. Maar dan was dat het over en uit. Dus dit keer bleef de laadtas achter in de kofferbak. Beter want ik wilde als Nederlander liever niet avonds laat bij een Duits huis aanbellen voor een stopcontact. Het positieve gevoel was van korte duur…. want deze publieke laadpaal had niet echt veel laadvermogen. Zo’n 22 kW. Dus daar stond ik dus een eeuwigheid te wachten tot ik weer genoeg reikwijdte had om een snellaadstation te bereiken. Ja heel vervelend en irritant. Vooral omdat ik dit zelf over mij had afgeroepen. Dus aan wie lag dit? Inderdaad aan mezelf. En niet aan het elektrisch rijden of de Taycan. Daar stond ik, midden in de nacht op een onverlicht verlaten laadpunt anderhalf uur te laden. Het enige zichtbare was de snelweg in de verte met mensen die wel allemaal richting hun bestemming reden terwijl ik de Taycan probeerde vol te druppelen Voltje voor Voltje. Gelukkig begon het ook nog te miezeren, het gevoel van wat ben ik een ……was hiermee compleet hahaha. Nee, nee nu niet “zie je wel….. laden van een elektrische auto duurt veel te lang.” Want de gemiddelde snellaadpaal/station is 50 kW tot 350 kW met een veel hoger laadsnelheid. En ja dan heb je ook nog de oudere 11 kW en 22 kW laadpalen. Die laatste had ik dus uitgezocht. Al doende leer je. Na deze zelf afgedwongen noodstop snel weer op weg naar Venlo en daarna Sevenum waar een 350 kW laadstation staat. Ja die waar ik al eerder had geladen. De reis verliep voorspoedig zonder dat de Range mode werd ingeschakeld of ik die hoefde gebruiken. Waarom niet meteen naar huis? Eenvoudig, thuis geen laadpaal en de Taycan moest de volgende morgen vroeg weer terug naar Pon Porsche Import. Na het “voldruppelen debacle” van de laatste oplaadbeurt in Duitsland was Sevenum een ware opluchting. Met zo’n 200 kW per uur was ik zo klaar en moest ik alleen nog de laatste kilometers door het donkere Limburgse en Brabantse landschap afleggen.

Mijn kijk op rijden en het laden van de Porsche Taycan

Ik heb de Porsche Taycan gereden als mijn eigen Benzine Porsche 911 Turbo. En ook echt precies zoals ik die rij. Zonder enige aanpassingen in rijstijl of andere zaken. Wat een beetje vertekenend beeld geeft is het feit dat ik geen laadpaal thuis heb. En dat ik de auto niet zomaar ergens zonder toezicht aan de laadpaal wilde zetten is denk ik wel begrijpelijk. (Het is niet mijn auto en deze Taycan kost al snel €162.000 met extra’s). Dus waar ik normaal de auto thuis aan de laadpaal zou zetten moest ik deze nu bij snellaadstations laden. Maar na een week ook kortere stukjes te hebben gereden ben ik er van overtuigd dat met een eigen laadpaal thuis je de Taycan zonder beperkingen en planning kan rijden. Met een reikwijdte van 400 kilometer is dat niet meer of minder dan mijn 911 die ik nu dagelijks rijd. Ja, het is anders tanken of laden. En ja, laden duurt bij een snellaadstation van 275 kW inderdaad iets langer, maar ook het benzine tanken duurt langs de snelweg vaak ook wat langer en ben je al snel minimaal 10 min kwijt. Met wat andere klanten voor je al snel een kwartier. Maar bij laden met de Taycan praten we niet over uren of een uur maar meer in de trend van 15 min. langer. En dat ligt sterk aan hoeveel je laadt. Net als met een benzine Porsche, tanken de meesten van ons niet helemaal vol langs de snelweg, maar vaak bij het lokale tankstation in de buurt van onze woningen. Wat vaak ook nog eens stukken goedkoper is. Zo ook als je onderweg gaat laden met de Taycan, dan gooi je de accu niet helemaal vol maar zal je dat thuis doen aan de eigen laadpaal. Bij voorkeur ’s nachts als de auto niet wordt gebruikt. En ja…. er zal echt een moment komen dat je met een Taycan ergens komt te staan en het langer dan een 15 tot 35 min. gaat duren. Zolang er nog laadpalen en stations zijn van 11 tot 22 kW kan je dit gebeuren. De diverse aanbieders van laadpunten zijn vervelend en onoverzichtelijk. De pas die ik mee had van Porsche zou met elke laadpaal en station moeten werken in Europa, helaas twee keer in Duitsland niet. Dat is geen onoverkomelijk probleem. A. Heb ik het gemeld aan Porsche, die dit gaan bekijken en kijken naar een oplossing en verbetering. B. zou ik adviseren, neem gratis wat andere laadpassen. Zeker als je langere ritten wil gaan maken. Wat ik en ik denk vele met mij doen is bij het tanken is meteen daarna even pauze houden. Die heb ik nu telkens niet na maar tijdens het laden gehouden. Wat er op neerkomt dat er eigenlijk geen verschil is in tijd tussen benzine tanken en pauzeren en laden tijdens het pauzeren.

TIP; Binnenkort meer over laadpassen in een bijdrage van Peter de Haas die ons dan vertelt hoe hij terug kijkt naar de ervaringen met zijn eigen Taycan 4S. Er komt dus nog een vervolg met de nodige tips en adviezen van Peter.

De Porsche Taycan rijden als een benzineauto? Kan dat?

Ik ben een week lang onvoorbereid overal heen gereden. Zonder van te voren te kijken of, en waar ik kon laden. Ik ben zelfs een meerdaagse langere rit gaan maken in het buitenland, verder dan de maximale reikwijdte van de Taycan. Een rit van meer dan 1.000 kilometer. Ook in Duitsland heb ik rondgereden zonder enige vorm van planning en voorbereiding. Ik heb de Taycan qua rijstijl ook precies zo gereden als mijn Turbo op benzine. Zelfs met niet werkende palen en met ondoordachte en een onverstandige beslissing van mijn kant, moet en kan ik alleen maar tot een conclusie komen;

Conclusie; JA… je kan de Taycan rijden als een benzine Porsche.

Een conclusie waarover ik als echte Petrolhead lang en diep heb moeten nadenken. En waar ik zelf ook vooroordelen aan de kant moest zetten. Om met een open blik en onbevooroordeeld aan dit avontuur te beginnen met alle mogelijke gevolgen. Niet wetende wat mij te wachten stond als echte “tegenstander” van elektrische auto’s, en zonder enige echte ervaringen met elektrische auto’s aan deze week begon. Zeg maar gerust een sprong in het diepe. Daarnaast geloofde ik niet in de “het is een echte Porsche” kreet. Maar nu zeg ik nogmaals volmondig zonder terughoudendheid; “Ja het is een echte Porsche en ja de Taycan kan je rijden als een benzine Porsche.” Het is vooral de wijze waarop je naar de Taycan kijkt en het laden ervaart. Blijf je vast houden aan een bekend iets als de vertrouwde manier van tanken, of durf je open te staan voor iets nieuws, een andere zienswijze, een andere manier van tanken/laden met daaraan verbonden een (nog) iets andere tijdsindeling en handelingen dan met benzine tanken? Maar dat is alles. Een elektrische Taycan rijden wil niet zeggen dat je anders moet gaan rijden. Net als met benzine Porsches kan je ook elektrisch spontaan gaan en staan waar je wilt, en dat geld zeker in de Taycan. Ik denk dat het meer een mindset is en er voor open durven te staan. En dan blijkt dat elektrisch en benzine rijden niet twee totaal verschillende werelden zijn.

Heb ik het motorgeluid van een benzine Porsche boxstermotor gemist in de Taycan tijdens het rijden? Over het algemeen niet echt. Maarrrr op bepaalde momenten ja. Een van die momenten was voor mij het volgen van een Lamborghini. En het mee op rijden van een Porsche 991 4S die ik onderweg op de autobahn tegen kwam. Maar ik merkte wel hoe meer en langer je een Taycan rijdt hoe minder je het 6 cilinder boxergeluid mist. Miste ik de lucht van benzine en olie, of het controleren van de olie? Miste ik het in de Taycan? Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Veel “tegenstanders” van de Taycan roepen graag, “het kost meer tijd het laden”. Ik roep nu graag “maar je spaart veel tijd op het controleren van je olie” hahaha….. Wat mij niet beviel was het geluid als je de Taycan in S sport zet. Een moeilijk te omschrijven sound, iets tussen een spaceship en ……. . Daar mag van mij nog wel een andere soundoptie bijkomen. Maar dit allemaal gezegd te hebben; Porsche is beleving en passie. Het blij worden als je instapt en het even over je schouder kijken naar je Porsche als je weg loopt. Dat bijzonder Porsche gevoel dat iedere Porsche eigenaar herkent als je achter het stuur zit heb ik met de Taycan nu ook.

Nog wat data en informatie

De Taycan 4S is vorzien van de zwaardere accu (93 kW)

In principe heb je 2 soorten laadmomenten :

Thuis en Onderweg

Thuisladen

Thuis heb je min of meer 3 opties

a. Laden met je eigen laadpaal ; maximaal 11kW

b. Laden met de meegeleverde 380 V stekker; maximaal

c. Laden met de meegeleverde 220 V stekker; maximaal



Onderstaande overzicht laat je de opties zien bij het laden van 50KW (dus iets meer dan een half lege accu) :



kW laden Kosten Laadoptie Voltage Amperage kW theroretisch kW praktijk 50 0,23 per KWh Laadpaal thuis 3×380 11 10,5 kW per uur 4,8 uur laden 12 Euro 380V stekker 380 16 6,08 5 kW per uur 10 uur laden 12 Euro 220V stekker 220 16 3,52 2,5 kW per uur 20 uur laden 12 Euro

Het laden op een ‘normaal’ stopcontact220 Volt maar ook 380 Volt zal meer zijn om zo de eerstvolgende goede (snelle) laadoptie te kunnen bereiken. En niet om je auto ‘vol te tanken’

Ook zal het zeer waarschijnlijk zijn dat je een laadpaal voor thuis gaat aanschaffen. Zo kun je bij thuiskomst altijd laden en zul je in de praktijk, tenzij je echt grote afstanden gaat rijden, vrijwel altijd vanuit huis op 1 volle accu wegrijden.

Onderweg laden

Onderweg laden biedt een aantal opties :

· Publieke laadpalen, variërend van 11 kW tot 22 kW

· Snelladers, variërend van 50 kW tot 350 kW

Ook hier heb je te maken met de theoretische capaciteit (tot 350 kW per uur) en de praktijk die veel lager ligt. Dit ligt in de praktijk aan :

1. De auto niet dit maximale vermogen kan laden.

De Porsche Taycan kan maximaal 225 kW per uur laden

2. De accu de juiste temperatuur moet hebben om snel te kunnen laden

Waarin de Porsche Taycan zich onderscheidt van andere elektrische auto’s; doordat de auto een volledige 800 Volt installatie heeft i.p.v. 400 Volt . Waar de rekensom Vermogen (P in kW) = U (Volt) x I (Ampere) , ofwel P=U x I

Om het zelfde vermogen op te wekken zeg 50 kW heb je dus de helft minder stroom nodig :



Merk / type P U I Porsche Taycan 50000 Watt 800 Volt 62,5 Ampere Andere merken 50000 Watt 400 Volt 125 Ampere

Dit illustreert dat Porsche de mogelijkheid heeft om in de toekomst nog sneller te laden op een veilige manier.

Dankwoord;

Bij deze wil ik Pon Porsche Import bedanken dat ik (wij van 64) de gelegenheid en mogelijkheid kregen dit avontuur aan te gaan. Ook de ondersteuning en feedback van jullie was meer dan geweldig.