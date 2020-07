Podium en drie top-tien-klasseringen Nederlanders in Porsche Mobil 1 Supercup

Net als een week geleden in het Oostenrijkse Spielberg eindigde Larry ten Voorde van Team GP Elite ook in de derde seizoensrace van de Porsche Mobil 1 Supercup op de Hungaroring als derde en was daarmee opnieuw de best geklasseerde Nederlander. Terwijl Jaap van Lagen op weg naar de vijfde plaats door een tegenstander aangereden werd en voortijdig de strijd moest staken, leverden ook de overige coureurs van Team GP Elite een sterke prestatie, want naast Ten Voorde zorgden ook Max van Splunteren en Daan van Kuijk respectievelijk als negende en tiende voor top-tien-klasseringen. Net daarachter werden Lucas Groeneveld en Jesse van Kuijk in die volgorde als elfde en twaalfde geklasseerd.

De Hungaroring in Mogyoród nabij Boedapest heeft de reputatie dat het er vaak bloedheet is, maar ditmaal kregen de deelnemers uit de Porsche Mobil 1 Supercup er te maken met wisselende weersomstandigheden. De vrije training op vrijdag in de namiddag, waarin Larry ten Voorde de snelste tijd van de in totaal 23 deelnemers reed, vond in de regen plaats, wat resulteerde in rondetijden van boven de twee minuten op het 4,381 kilometer lange circuit met zijn 14 bochten. In de kwalificatie op zaterdag was het weer droog. Ten Voorde kwalificeerde zich als vijfde met een tijd van 1:46,890 minuten, 0,410 seconden achter de Luxemburgse pole-sitter Dylan Pereira. Ook Jaap van Lagen had als negende een goede uitgangspositie. Daarachter volgden Jesse van Kuijk, die op de elfde startplaats de op één na beste GP Elite-coureur was en Max van Splunteren op de twaalfde positie. Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld kwalificeerden zich op de plaatsen 18 en 20.

Goede opmars Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld

Op zondagochtend kwam de regen opnieuw met bakken naar beneden, maar de neerslag stopte op tijd voor de race van de Porsche Mobil 1 Supercup, die daardoor bij droog weer kon worden verreden met alle deelnemers op slicks, de speciale profielloze racebanden. Bij de start van de 15 ronden lange race nam Pereira vanaf de pole-position de leiding, gevolgd door voormalig Porsche-Benelux-kampioen Ayhancan Güven. Larry ten Voorde klom direct in de eerste ronde op naar de derde plaats, terwijl ook Van Lagen als zevende al twee plaatsen had goedgemaakt. Van Spluteren verloor in de beginfase wat terrein en Jesse van Kuijk consolideerde, maar Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld werkten zich sterk op naar voren. Daan van Kuijk, gestart als 18e, kwam na de tweede ronde al als 13e door en ook Groeneveld had zich ten opzichte van zijn 20e startplaats al vijf posities verbeterd. En dat op een circuit waarvan altijd wordt gezegd dat je er nauwelijks kunt inhalen…

Een crash van de Oostenrijker Philipp Sager, die in de achterste gelederen van het veld bij het uitkomen van de laatste bocht de controle over zijn Porsche verloor, leidde tot een drie ronden lange interventie van de safety-car, die het hele veld weer bij elkaar bracht. In de zesde ronde werd de race weer vrijgegeven. Pereira bleef aan de leiding voor Güven en Ten Voorde, hoewel laatstgenoemde flink onder druk stond van Marvin Klein. Iets verderop passeerde Van Lagen Evans en nam daarmee de vijfde plaats over. Porsche-fabrieksjunior Evans gaf zich echter niet zo snel gewonnen en hield de druk op Van Lagen. De Edese rijders verdedigde zijn vijfde plaats met verve en leek op weg naar zijn beste klassering in de serie sinds 30 juni vorig jaar op de Red Bull Ring, totdat Evans in de twaalfde ronde bij het aanremmen van de eerste bocht met Van Lagen in botsing kwam. Onze landgenoot viel daarop uit met een lekke band als gevolg van de aanrijding, Evans werd voor het incident bestraft met een ‘drive through penalty’.

Ten Voorde opnieuw op podium, Van Splunteren en Daan van Kuijk in top tien

Vooraan reed Dylan Pereira net als vorige week de overwinning naar huis, waarmee hij zijn voorsprong als leider in de tussenstand vergrootte. Met pole-position, een start-finishzege en de snelste raceronde kon hij van een perfect weekeinde spreken. Ayhancan Güven eindigde als tweede, terwijl Larry ten Voorde als derde zijn tweede podiumplaats uit de drie tot dusver verreden races behaalde. “Weer een podium, zwaar bevochten met z’n allen”, zei Ten Voorde. “Net na de race begon het hard te regenen, dat kwam voor ons eigenlijk net te laat. Ik had wat moeite met het vinden van de snelheid, heb tijdens het rijden nog veel dingen geprobeerd, het maximale eruit gehaald. We blijven hard pushen!”

Max van Splunteren maakte gaandeweg de race weer de nodige posities goed en werd als negende geklasseerd, terwijl Daan van Kuijk als tiende zijn eerste top-tien-klassering van het jaar behaalde. “Veel beter dan de kwalificatie, ook de auto voelde een stuk beter aan”, aldus Van Kuijk. “Lucas en ik hadden allebei een goede start, we konden achter elkaar aan naar voren rijden en alle mogelijkheden benutten die zich voordeden. We hadden mooie gevechten, ook onder elkaar als teamgenoten, ik ben heel blij met mijn eerste top-tienfinish!” Net daarachter in een sterke teamprestatie van Team GP Elite eindigden Lucas Groeneveld en Jesse van Kuijk op de elfde en twaalfde plaats. Na drie wedstrijden op rij volgt nu een week pauze, waarna de Porsche Mobil 1 Supercup op 2 augustus wordt voortgezet op het circuit van Silverstone.

Bron en foto’s Porsche Newsroom