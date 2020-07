In deze rubriek willen we met enige regelmaat technische ontwikkelingen bij Porsche onder de aandacht brengen. Dat kunnen recente ontwikkelingen zijn, of wat oudere ontwikkelingen die in onze ogen best wel innovatief zijn. Vandaag begin ik met dat laatste.

PCSB

Op de optielijst van de nieuwe Cayenne staat de afkorting PCSB, op de Turbo is dit standaard. Het valt niet op tussen de lijst met afkortingen, er is ook weinig aandacht aan besteed, maar het gaat hier toch echt om een wereldprimeur. Dus willen we dit even in het voetlicht plaatsen.

PCSB staat voor Porsche Surface Coated Brakes. Het oppervlak bestaat uit wolfraamcarbide (WC), een combinatie van wolfraam en koolstof die kristallen vormt waarmee je glas kunt snijden, zo hard zijn ze. WC is na diamant een van de hardste metalen die bestaat en tien keer harder dan gietijzer, heel interessant voor de remmen dus. Het roest niet en produceert bijna geen remstof.

“Wacht eens even” hoor ik je denken. “Er bestaat toch al zo iets dergelijks, Porsche Ceramic Composite Brake?” Je hebt gelijk, PCCB is met zijn enorme stopkracht de absolute standaard op remgebied, maar is ook erg prijzig en voor auto’s die nooit het circuit zien eigenlijk overdone. Dus is men bij Porsche op zoek gegaan naar een alternatief dat net zo goed functioneert als PCCB, dezelfde thermische stabiliteit heeft maar minder prijzig is. Volgend Dr. Matthias Leber, werktuigbouwkundige en remexpert bij het Porsche Development Center in Weissach is dat gelukt. Dezelfde prestaties voor twee derde van de prijs.

Dr. Matthias Leber

Prijstechnisch gezien is een remschijf die geheel van wolfraamcarbide gemaakt zou zijn niet interessant, wolfraamcarbide verbinden met gietijzer gaat (nog) niet. Samen met Bosch/Buderus is een doorbraak bereikt. Om een goede structuur te krijgen wordt een gietijzeren remschijf met laser bewerkt en daarna gegalvaniseerd met een tussenlaag als flexibele verbinding die het verschil in thermische uitzetting tussen de beide materialen moet opvangen. Daarna wordt de wolfraamcarbidecoating aangebracht.

1 Thermisch behandeld oppervlak: lasers structureren, schuren en reinigen de grijs-ijzeren kern. 2) Nodulaire tussenlaag: nikkel aangebracht in een galvanisch proces helpt het grijze ijzer en wolfraamcarbide te binden. 3) Hardmetalen coating: deze bestaat uit wolfraamcarbide, met hoge snelheid vlamgespoten. 4) Remschijf en remklauw: gecoate lichtgewicht grijs-ijzeren remschijf met een vaste remklauw met tien zuigers. 5) PSCB-remblokken: ze hebben een nieuw ontwikkeld speciaal materiaal.

Bijzonder is de kleur van de remklauwen. Wit! Om te laten zien dat de remschijven vrijwel geen stof produceren.

Het tweede onderwerp vandaag is 3D-geprinte zuigers

Porsche maakt al gebruik van 3d-printtechnologie. Bijvoorbeeld voor de constructie van prototypes, reserveonderdelen voor klassieke Porsches, zoals de ontgrendelingshendel voor de koppeling van de Porsche 959 en diverse andere toepassingen als een full-body 3D-zitschaal voor de 911- en 718-modellen. Het is echter voor het eerst dat 3D-printtechnologie wordt toegepast bij componenten die zwaar worden belast.

De 3d-geprinte zuigers zijn tien procent lichter dan gesmede zuigers. Daarbij kan met deze technologie een geïntegreerd gesloten koelkanaal in de zuigerkroon worden toegepast. Hierdoor kan het motortoerental worden verhoogd, de zuigertemperatuur worden verlaagd en de verbranding worden geoptimaliseerd. “Het is denkbaar dat de 700 pk bi-turbomotor tot 30 pk meer vermogen krijgt, terwijl we daarbij ook de efficiëntie verbeteren” aldus Frank Ickinger van de pre-developmentafdeling van Porsche AG. De 911 GT2 RS, topmodel van de 991-serie, is de eerste Porsche die zal worden uitgerust met 3D-geprinte zuigers. Gedetailleerde informatie vind je hier.

Het derde en tevens laatste onderwerp is een hele auto: de Taycan.

Waarom de Taycan? Omdat dit volgens wetenschappers het meest innovatieve model wereldwijd is.

Sterker nog: de Porsche Taycan is de belangrijkste innovator op de wereldwijde automarkt. Toe maar, steek dat maar in je zak Porsche. Dit zegt Porsche niet zelf, maar is de uitkomst van het Center of Automotive Management (CAM)

De onderscheiding van CAM kan worden toegevoegd aan een al indrukwekkende prijzenkast. Kijk maar.

Ik hoop dat deze nieuwe rubriek je aanspreekt. Heb je opmerkingen, adviezen, onderwerpen enz. Laat dat alsjeblieft weten door een reactie te plaatsen of mij een mailtje te sturen op robin@vierenzestig.nl

Bron en foto’s Porsche Newsroom