116.964 nieuwe Porsches geleverd in het eerste half jaar.

Wereldwijd zijn er in de eerste zes maanden van 2020 116.964 nieuwe Porsches aan klanten afgeleverd. Covid-19 heeft uiteraard een negatieve invloed gehad op de verkoopcijfers waardoor de verkopen 12% lager liggen dan dezelfde periode in 2019.

Wederom was de Cayenne het best verkochte model, met 39.245 exemplaren, gevolgd door de Macan met 34.430 stuks.

De Cayenne best verkocht

Macan tweede

De verkopen van de iconische 911 zijn juist 2 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de Taycan als nieuwkomer ook goed scoort met 4.480 auto’s.

De iconische 911 blijft populair

De Taycan komt goed uit de startblokken

Positieve ontwikkelingen zijn er in Azië-Oceanië, Afrika en het Midden Oosten, tezamen goed voor 55.550 auto’s. China blijft als land qua aantallen voorop lopen, goed voor 39.603 exemplaren. In Korea en Japan zijn de aantallen iets gestegen, resp. 4.242 en 3.675 auto’s zorgen voor een lichte stijging.

Europa is goed voor 32.212 nieuwe Porsches en de VS voor 24.186.

Detlev von Platen

“We zien positieve ontwikkelingen, hoewel we de effecten van het coronavirus bleven voelen in het tweede kwartaal, vooral in de VS en Europa. Een cruciale factor hier

was de maand april, toen bijna alle Porsche Centra in deze markten nog stilstonden”, zegt Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur voor verkoop en marketing bij Porsche AG. “Bovendien was dit een zeer sterk tweede kwartaal in 2019 als vergelijkingsperiode. We blijven echter zelfverzekerd en zitten vol energie terwijl we de uitdagingen in de tweede helft van het jaar aanpakken. Ook de aanhoudende positieve ontwikkeling in China en andere Aziatische markten zal ons hierbij helpen. ” Volgens von Platen is de situatie in Europa sinds mei aan het versoepelen, ook al is de situatie nog niet helemaal normaal.

Bron Porsche Newsroom, foto’s Porsche Newsroom en 64Porsche