Het Prototype museum in Hamburg.

Vierenzestig was op visite bij een van haar naamgevers. De Porsche type 64. Ook wel Berlin-Rome raceauto genoemd.

Vierenzestig Porsche dankt haar naam aan Porsche’s eerste racewagen; de Type 64 en aan het feit dat de eerste Porsche 911 het daglicht zag in 1964.

Het Prototyp Museum Hamburg

Iedere Porsche rijder kent het Porsche Museum in Stuttgart wel. En veel van jullie zijn daar waarschijnlijk al geweest. Maar er is nog een museum waar je als Porsche rijder en fan echt geweest moet zijn. Het Prototyp Museum in Hamburg. Het is een museum in Hamburg waar een van de twee overgebleven Porsches type 64 staat.

De derde Type 64 is kort na WWII verdwenen nadat de Amerikanen eerst het dak er af hadden gezaagd, en er een tijdje mee hadden rond gereden/gecrost tot deze Type 64 het opgaf. Wat er toen mee gebeurd is is niet duidelijk. Maar ze moet als verloren worden beschouwd. Nee, ik ga hier geen discussie beginnen of de Type 64 nu wel of niet een Porsche is of een Volkswagen. En al helemaal niet of de in Hamburg een orginele Type 64 is. Maar als je mijn mening wilt, zeg ik het is een Porsche, en een van de drie Types 64. En dit was voor mij genoeg reden om op woensdagmorgen vroeg in een Porsche Taycan 4S te springen voor een langere testrit. En om met deze Porsche Taycan een soort tijdreis te maken en haar oer familielid op te zoeken. Maar in het prototyp Museum staan natuurlijk ook allerlei andere zeldzame en heel bijzondere prototypes om te kunnen aanschouwen en bewonderen. Wie nu denkt dat de Type 64 de enige Porsche is die daar staat heeft het helemaal mis. Er staat een aardige collectie historische Porsches en Porsche items in het in 2008 gerestaureerde historisch gebouw. Maar naast de historische Porsches zijn ook andere merken en ontwerpen te bewonderen als VW, NSU, Adler, Peter Max Müller wagen, Kamm K wagen, Schlör-wagen, Trippel SK 8, Zeiner stromlinienwagen en nog vele andere.

Mijn hoogtepunt

Maar het hoogtepunt voor mij was dat speciaal voor ons deze unieke Type 64 opengemaakt werd zodat ik beter het interieur kon bewonderen. Laten we samen even verder lopen door de collectie voor een kleine indruk wat er voor moois en bijzonders staat.

























Maar ook voor wat moderne prototype auto’s is is er plaats in dit geweldige museum.



















Zelf racen in een Porsche 356

En je mag er zelf achter het stuur van een Porsche 356 klimmen om een rondje op een circuit te rijden.

Maar er is meer. Vitrines vol zeldzame historische automotive spullen, displays en diorama’s. Wandelend door de gangen en zalen is een Porsche en automotive ontdekkingsreis. Waar je zomaar ook bekenden als Herbie de Kever tegen kan komen. Maar in het Prototyp Museum wordt je ook geïnformeerd over de mensen achter de ontwikkeling van de voertuigen en die moedig achter het stuur klommen. De tentoongestelde collectie wordt regelmatig aangepast en veranderd van samenstelling.

Shop en restaurant

Naast een restaurant is er natuurlijk een shop met de diverse leuke souvernirs en hebbedingetjes … En ja, ook ik kon me niet beheersen en moest deze echt kopen.

Het Prototype Museum in Hamburg is meer dan de moeite waard en een echte aanrader voor elke auto liefhebber en Porsche fan!

Overnachten in Hamburg…

Ik wil als afsluiting graag nog een tip geven. Ik heb overnacht in het Privat Hotel Lindtner in Hamburg. Goede service en kamers, rustige omgeving, fatsoenlijke en goede parkeergelegenheid. We hebben al eens eerder geschreven dat u in dit hotel ook zomaar een auto in de aankomsthal of in een van de gangen kan zien staan.





