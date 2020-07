Eendaagse uitstapjes deel 2, Mosselroute

Na collega Sylvia is het aan mij de eer om jou een leuke tip te geven voor een uitstapje met de Porsche. Vandaag wil ik graag een mooie route met je delen. De Mosselroute, een mooie route door Zeeland en een stukje België.

Voor het uitzetten en rijden van deze route heb ik het bekende bolletje-pijltje systeem gebruikt. Er zijn twee routes, een bevat een uitbreiding, maar die is zeker de moeite waard. De totale rijtijd zonder de uitbreidingen bedraagt ongeveer 3 uur. De uitbreidingen zijn in totaal 5 km maar nodigen uit voor een pauze.

De volledige route inclusief de uitbreidingen vult een volledige dag. Onderstaand geef ik graag wat uitleg en bezienswaardigheden gedurende de route.

Veel plezier!

Start

Start de route (= nulpunt) aan het eerste verkeerslicht op het einde van de A58. De havenstad aan de Westerschelde met de langste zeeboulevard van Nederland, waar je de voorbijvarende schepen bijna kunt aanraken. In Vlissingen gaan ook de Scheldeloodsen aan boord van de schepen om ze naar de Antwerpse haven te brengen!

Vlissingen is zeker een bezoek waard, misschien niet vandaag want we staan aan het begin van een boeiende rit door Zeeland!

Zoutelande

Het gaat nu richting Zoutelande. Sinds “Zoutelande”, de mega zomerhit uit 2018 van Blof, een echte toeristische trekpleister. Het oude strandhuis dat bezongen wordt, vind je bij strandovergang 11 en heet nu “De Zeeuwse Rivièra”. Volg bijlage 1 op routepunt 12 om het te bezoeken. Nadat je je Porsche geparkeerd hebt is het ongeveer een halve kilometer wandelen door de duinen tot aan het strand. Wil je dit niet, ga dan naar routepunt 13 en draai niet linksaf richting Pauwtje. Bij het aanrijden van Westkapelle, valt de vuurtoren zeker op.

De vuurtoren Zuiderhoofd, ook wel’t Hoge Licht of Westkapelle Hoog genoemd is de toren van een kerk die na een brand verbouwd werd. Bijzonder is dat de toren aan de landzijde staat. De toren is open voor publiek, is 53 meter hoog en na welgeteld 207 treden bereik je de top.

Piet Mondriaan maakte er verschillende schilderijen

Na Westkapelle, rij je naast de Noordzee. Misschien passeren er wel enkele kustvaarders… Rijd je de route in groep, dan is dijkpaviljoen De Westkaap een ideale stop voor een kop koffie. Voldoende parking aan de rand van de Noordzee, neem zeker enkele foto’s van je gezelschap, jezelf en natuurlijk je Porsche!

We verlaten we de zeedijk aan de Baaiweg ( routepunt 21) draaien rechtsaf 17 km stuurweggetjes tegemoet. Have fun!

Rechts van ons zien we Veere, zeker een bezoek waard. Volg bijlage 2 wanneer je Veere wil bezoeken. In de zomer is Veere autoluw, maar je parkeert op de grote parking (routepunt 5 in bijlage 2 ). Neem de tijd om even rond te lopen. Veere is een historische stad, ze heeft een bijzondere band met Schotland, zoek het maar eens op!

Rijd je de route in het winterseizoen, dan is snert bij Auberge de Campveerse Toren, één van de oudste herbergen in Nederland, zeker een aanrader!

Bij het buitenrijden van Veere krijg je al een volgende stuurmansweg voorgeschoteld, vanaf routepunt 33.

Voorbij Vrouwenpolder, ligt rechts het Veerse Meer en links de dijk waarachter de Noordzee. Je rijdt nu richting Neeltje Jans, een onderdeel van de Oosterscheldekering. Voor de geïnteresseerden, na het voltooien van de deltawerken werd er op het werkeiland een informatie- en attractiepark geopend. Let op voor zijdelingse windstoten, het kan er hier hevig aan toe gaan!

Vanuit Burghsluis worden boottochten georganiseerd om op zoek te gaan naar zeehonden en bruinvissen. Voorbij het haventje van Burghsluis ligt een mooi stuk

asfalt dat uitnodigt om even je uitlaten schoon te branden! Probeer je toch nog even in te houden anders ben je voorbij de Plompe Toren (routepunt 53) voordat je het weet. En dat zou zonde zijn!

De Plompe Toren is het enige restant van Koudekerke, een dorp op Schouwen-Duiveland, inmiddels verdwenen in de Oosterschelde. De toren staat binnendijks en in

het dijkprofiel. In de binnenglooiing van de dijk is een uitholling rond de voet gemaakt. De toren is 23 meter hoog en kan bezocht worden. Geniet van het uitzicht over water- en natuurgebied!

Je rijdt nu rond Zierikzee richting Zeelandbrug. Let op de trajectcontrole vanaf routepunt 59!

De Zeelandbrug is meer dan 5 km lang, bestaat uit 54 pijlers met daartussen 52 overspanningen van 95 meter, een indrukwekkend bouwwerk. Ze werd op 15 december 1965 officieel geopend door Koningin Juliana.

Verlaat de N255 richting Wilhelminadorp (routepunt 62). Net na de Goese Golf ga je een leuke dijkweg (routepunt 71) tegemoet, zorg dat er geen auto’s voor je rijden en have fun!

De Oosterschelde is bekend gebied voor duikers, vanaf routepunt 42 tot Wemeldinge kan je ze spotten.

Wemeldinge heeft ook een gezellige jachthaven, heb je dorst of honger, dan kan ik je Havenbrasserie Bom Dia en Eeterij Juno zeker aanbevelen. Beide liggen aan de jachthaven. Neem er bij routepunt 76 bijlage 3 bij, het wijst zichzelf uit!

Wanneer jullie nog tijd hebben, wandel dan even tot aan het havenhoofd en geniet van het uitzicht. Nadat jezelf de beentjes hebt kunnen strekken, is het nu weer even de beurt aan je Porsche. Bij het verlaten van de haven ligt weeral een mooi stukje asfalt te wachten! Je gaat richting Yerseke.

Yerseke is bekend door de mossel- oester en kreeftenhandel. Het leven in Yerseke draait om schelpdieren, bij de havens en oesterputten is altijd wel iets te beleven.

Draai vanop de burenpolderweg links de Ankerweg (routepunt 80) op. Zeg zeker even gedag tegen de Mosselman, zie bijlage 4 vanaf routepunt 81. Je geraakt er te voet of met de auto. Van hieruit heb je een goed zicht op de mosselhaven, de oesterputten en de Oosterschelde. Rij langs de mosselschuiten richting centrum. Draai links de havendijk op, Bij Oesters & Bubbels Zeeland Zilt of de Oesterij kan je de plaatselijke lekkernijen proeven!

Je rijdt weg van Yerseke langs de gekende mosselhandelaren. Draai links de Molendijk (routepunt 86) op en duik na 1,3 kilometer links de polders in, routepunt 87, Olzendedijk. Blijf steeds links van de spoorweg tot in Kattendijke (routepunt 94)

Opgelet voor het kruispunt met de rijksweg (routpunt 95).

Het rechte stuk vanaf routepunt ziet er uitnodigend uit maar let op! Routepunt 97 geeft een haakse linkse bocht aan! Na de volgende scherpe rechtse bocht, kan je aan routepunt 100 even controleren of je uitlaten mooi proper zijn, hoe?

Je rijdt door een klankkast, zie hieronder!

Tevreden met het resultaat? Ja, rijd nu verder richting Westerschelde.

Vanaf routepunt 103, rij je naast de dijken van de Westerschelde. Loop zeker even naar boven, je ziet de Antwerpse haven en aan je linkerkant, de (beruchte?) Bocht van Bath. Er zijn wel eens schepen die de bocht missen… .

In deze bocht (routepunt 107) heb je een uniek zicht wanneer er een oceaanreus de Haven van Antwerpen wil aandoen.

Je bent er bijna, vervolg de weg en ervaar het contrast van de polders waar je door rijdt en de havenindustrie die je in de verte ziet.

We rijden door de polders naar het dorp waar Adrie van der Poel nog woont en Mathieu zijn jeugd doorbracht. Hij woont nu in het sjieke ’s Gravenwezel, maar komt nog steeds naar Putte om samen met z’n vader te trainen in polders en bossen waar je nu rijdt!.

Eens in België, nadert het einde van de rit. Als afsluiter kan je nog een pitstop maken in Taverne/Bistro De Neus. Voldoende parkeergelegenheid en kort bij de autosnelweg richting Antwerpen en Bergen op Zoom.

Vierenzestig.nl hoopt dat jullie een aangename rit gehad hebben en hoopt jullie terug te zien op één van de volgende ritten.

Geef zeker jullie bevindingen door, zodat we daar in de toekomst rekening mee kunnen houden!

Foto’s Pieter Lijs en 64Porsche mediabank (Frans Blok)