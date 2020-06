Reëel en virtueel Porsche-racesucces in 24-uursraces

Dit weekeinde waren er twee 24-uursraces. Een echte, met echte auto’s op een echt circuit, en een virtuele, maar wel de digitale versie van een absolute klassieker in de lange-afstandsracerij. In beide wedstrijden was er groot succes voor Porsche.

Allereerst maar de fysieke race, want hoe leuk, realistisch en boeiend het simracen ook is, voor de echte liefhebbers gaat er toch niets boven de aanblik, het geluid en de geur van raceauto’s op een circuit met asfalt, uitloopstroken, vangrails en tribunes.

Aan het Nederlandse bureau Creventic, gevestigd in het Noord-Limburgse Gennep en ondermeer bekend van de jaarlijkse 24-uursrace in Dubai, komt de eer toe, de eerste grote race in Europa na de uitbraak van de corona-pandemie te hebben gerealiseerd. De kleine, maar zeer slagvaardige organisatie ontstond ooit uit het initiatief van twee hobbycoureurs, Ivo Breukers en Gerrie Willems, en staat erom bekend, meer in oplossingen dan in problemen te denken. Zo werden vanuit het kantoor op de eerste verdieping boven een winkelpand in een rustig Limburgs dorpje de afgelopen 15 jaar al races gerealiseerd in Dubai, de VS en vele landen in Europa.

Start van de eerste internationale race na het virus met zes Porsches in het veld (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Opluchting en plezier zichtbaar

Ditmaal was het prachtige Autodromo Internacional do Algarve in Portimão de plaats van handeling. Het aantal deelnemers hield met 15 auto’s niet over, maar bij degenen die er waren, waren de opluchting en het plezier dat er na maanden gedwongen pauze eindelijk weer eens geracet kon worden, zichtbaar aanwezig. En gezien de restricties die nog in diverse landen golden en gelden, was het al niet eens zo slecht dat er 15 auto’s met een volledige bezetting van start konden gaan.

Het Belgische Mühlner Motorsport was zowel in de 911-Cup-klasse, hier met Jeroen Bleekemolen, als in de Cayman-klasse actief (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Met twee 911 GT3 R’s van het Duitse Herberth Motorsport in de GT3-klasse, elk één 911 GT3 Cup van de beide Belgische teams Mühlner Motorsport en Speed Lover en elk één Cayman GT4 CS van Veloso Motorsport uit Portugal en opnieuw Mühlner Motorsport stonden er in totaal zes Porsches aan de start van de Hankook 24H PORTIMAO. De rest van het veld bestond uit een Mercedes in GT3, een Aston Martin en een Mercedes in GT4 en een zestal toerwagens in de TCR-klasse.

Weg vrij voor Herberth Motorsport

De enige Porsche-concurrent in de GT3-klasse, de Mercedes-AMG GT3 van het Duitse team HTP Motorsport, verdween al in het derde uur in het decor en was zodanig beschadigd, dat de auto ter plekke niet meer kon worden gerepareerd. Daarmee was de weg vrij voor Herberth Motorsport, dat twee jaar geleden in Portimão de eerste racedeelname met de toen nieuwe 911 GT3 R voor zijn rekening nam.

De Herberth-Porsche van Jürgen Häring, Taki Konstantinou, Marco Seefried, Michael Joos en Tim Müller won de vierde editie van de Hankook 24H Portimao (Foto: Creventic/Petr Fryba)

In de beginfase van de race was het de auto met het startnummer 91 met de op papier snellere bezetting van de broers Alfred en Robert Renauer, Ralf Bohn en Daniel Allemann die het veld aanvoerde en na acht uur al een voorsprong van drie ronden had. Een versnellingsbakwissel op de late avond kostte echter flink tijd en zo kwam de andere Herberth-Porsche met Jürgen Häring, Taki Konstantinou, Marco Seefried, Michael Joos en Tim Müller aan de leiding. Dit kwintet reed vervolgens de overwinning naar huis. De 911 met Allemann, Bohn en de Renauers maakte na de reparatie snel weer terrein goed, reed de snelste raceronde en sloot de wedstrijd als tweede af.

Mühlner Motorsport won zowel de 991-Cup-klasse, mede dankzij Jeroen Bleekemolen (midden) als de Cayman-klasse met Axel Sartingen (rechts) als een van de rijders (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Twee klassezeges voor Mühlner Motorsport

In de 991-Cup-klasse was de Mühlner Motorsport-Porsche met Jeroen Bleekemolen, de Belg Tom Cloet, de Portugees Carlos Vieira en de Duitser Moritz Kranz oppermachtig. Het team vertrok dankzij een snelle kwalificatieronde van Bleekemolen vanaf de pole-position in de klasse en voerde vrijwel de gehele race het veld in de Cup-klasse aan, waarmee de zege een feit was. De Speed Lover-Porsche had te maken met de nodige technische problemen, maar werd toch nog tweede in de klasse. Ook in de Cayman-klasse ging de winst naar Mühlner Motorsport met een Cayman uit de bouwreeks 982, bestuurd door de Duitsers Axel Sartingen, Daniel Schwerfeld, Thorsten Jung en Moritz Kranz en de Luxemburger Danuel Bohr. De Cayman (981) van het Portugese Veloso Motorsport eindigde op geruime afstand als tweede in de klasse.

Virtuele 24 Uur van Le Mans

Vier officiële virtuele 911 RSR’s voor de digitale 24 Uur van Le Mans (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Eigenlijk had afgelopen weekeinde ook de 88e editie van de 24 Uur van Le Mans verreden moeten worden, maar vanwege de corona-pandemie werd die verschoven naar september. Als alternatief bedacht de organiserende Automobile Club de l’Ouest een virtuele variant, waarvoor zich 50 teams inschreven: 30 in de prototype-klasse, 20 bij de GT’s. Voorwaarde was dat elk team minstens twee echte coureurs moest laten deelnemen.

De detaillering is fascinerend, inclusief het reuzenrad en het Porsche Experience Centre Le Mans (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

In de GT-klasse was Porsche goed vertegenwoordigd met maar liefst acht virtuele 911 RSR’s. Vier daarvan kwamen er voor rekening van het officiële, door de fabriek ondersteunde, Porsche Esports team, waarbij ook tal van fabrieksrijders in actie kwamen, namelijk André Lotterer, Neel Jani, Jaxon Evans, Matt Campbell, Nick Tandy, Ayhancan Güven, Patric Pilet en Simona de Silvestro. Met Mack Bakkum maakte ook een Nederlandse simracer deel uit van het Porsche-fabrieksteam. Privé-Porsches waren er van het team Project 1 met twee inschrijvingen alsmede Dempsey-Proton Racing en Gulf Racing met elk één 911. Ook hierbij was er sprake van Nederlandse inbreng: Vierenzestig.nl-medewerker Loek Hartog, tevens juniorrijder in de Porsche Carrera Cup Benelux, en simracer Kevin van Dooren kwamen in actie voor Dempsey-Proton Racing.

De uiteindelijk winnende fabrieks-Porsche met het nummer 93 voor de Dempsey-Proton-Porsche met Loek Hartog en Kevin van Dooren in het donker (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Vier Porsches op de eerste vier startplaatsen

In de kwalificatie behaalden de fabrieks-Porsches met de startnummers 93 dankzij Josh Rogers en 91 dankzij Mitchell de Jong – een Amerikaan met Nederlandse wortels – de plaatsen één en twee in de startopstelling. Daarachter volgde de Dempsey-Proton-Porsche, met Kevin van Dooren in de simulator, en de nummer 92-fabrieks-Porsche met Jeremy Bouteloup.

Ook in de race was de digitale Porsche met het startnummer 93 met fabriekscoureur Nick Tandy, Porsche-Junior Ayhancan Güven en de beide simracers Josh Rogers en Tommy Østgaard een klasse apart. Het kwartet kende een probleemloze wedstrijd en won uiteindelijk met een totaal van 339 ronden, één meer dan de Aston Martin die als tweede in de klasse eindigde. Uniek: na zijn overwinning met de Porsche 919 Hybrid in 2015 werd Nick Tandy nu de eerste coureur die zowel de fysieke als de virtuele 24 Uur van Le Mans gewonnen heeft. “Vandaag exact vijf jaar geleden stond ik als overall-winnaar in Le Mans op de hoogste trede van het podium. En nu de overwinning in de virtuele race, het kan bijna niet beter”, aldus Tandy. “Dit succes doet goed na een tijd die voor ons allemaal, fans en rijders, heel zwaar was.”

De Porsche van Nick Tandy, Ayhancan Güven, Josh Rogers en Tommy Østgaard behaalde de overwinning (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Hartog en Van Dooren beste Nederlanders

Loek Hartog en Kevin van Dooren eindigden samen met hun Italiaanse teamgenoten Riccardo Pera en Michael Francesconi in de Dempsey-Proton-Porsche op de vijfde plaats en waren daarmee de best geklasseerde Nederlanders in de GTE-klasse. “Een supergaaf evenement, geweldig dat ik hiervan deel heb mogen uitmaken”, zegt Hartog. “Ik kende een paar mensen bij het team en kreeg de gelegenheid om bij hen te laten zien wat ik kon, zodat ze me uiteindelijk in hun selectie voor de race opnamen. Dat was op zich al mooi, zeker als je ziet wie er allemaal aan dit evenement deelnamen!”

Dat Hartog vervolgens in de beginfase van de race de leiding in de GTE-klasse nam en daarmee al die grote namen, inclusief F1-coureurs Charles Leclerc en Antonio Giovinazzi en alle grote sterren uit het FIA WEC, ook nog eens achter zich wist te houden, maakte het alleen maar mooier. Onze landgenoot gaf duidelijk zijn visitekaartje af in dit illustere gezelschap. Helaas had het team daarna wat pech: “We hadden net een pitstop gemaakt toen de race werd onderbroken vanwege een serverprobleem. Toen reden we op de zesde plaats, maar zaten direct achter de leider in de klasse, terwijl de auto’s op de plaatsen twee tot en met vijf daarvoor zaten en wel de hele ronde door konden rijden. Daarmee verloren we veel tijd. Anders waren we zeker op de tweede plaats geëindigd. Maar goed, de ervaring was geweldig en daar kijk ik met zeer veel plezier op terug. Ik denk dat ik in de aanloop naar deze race wel zo’n tachtig uur in de simulator gezeten heb, maar dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Wat mij betreft was dit een prachtige afsluiting van de coronatijd, maar ik kan nu nauwelijks wachten om weer eens echt op een circuit te racen”, zegt Hartog. Eind deze maand staan de eerste tests gepland, in augustus gaat eindelijk het seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux van start.

De Dempsey-Proton-Porsche met onder anderen Loek Hartog en Kevin van Dooren eindigde op de vijfde plaats (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)



Ook Larry ten Voorde, normaliter actief in de Porsche Mobil 1 Supercup en de Porsche Carrera Cup Deutschland, kwam dit weekeinde virtueel in Le Mans in actie. Dat hij ook deze discipline beheerst, toonde hij al eerder aan door de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition op zijn naam te schrijven. Ditmaal reed Ten Voorde samen met oud-F1-coureur Giedo van der Garde en de beide Duitse simracers Alex Siebel en Dennis Jordan met de digitale Oreca 07 LMP2 in de prototype-klasse. Het kwartet eindigde in de race op de achtste plaats.

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap en Creventic/Petr Fryba