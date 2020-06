De nieuwe Porsche Cayenne GTS; V8 motor is terug

De nieuwe Porsche Cayenne GTS en GTS coupé zijn voorzien van een 4,0 liter biturbo V8 motor. Naast de soepele, mooie loop van een V8, levert dit natuurlijk ook topprestaties op. Wat te denken van een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconden (met Sport Chrono Pakket) en een topsnelheid van 270 km/u? Dit is te danken aan de V8 motor die 338kW/460 pk levert en een koppel heeft van 620 Nm. Natuurlijk laat ook de buitenkant er geen twijfel over bestaan dat we hier te maken hebben met een sportieve GTS. Daar komen we verderop op terug.

V8 motor en nieuw sportuitlaatsysteem

Met de 4,0-liter V8 die Porsche ook gebruikt voor het topmodel van de Cayenne zijn de nieuwe GTS-modellen krachtiger en tegelijk efficiënter dan ooit, wat onder andere het resultaat is van de optimaal functionerende 8-traps Tiptronic S automaat, adaptieve uitschakeling van de cilinders, directe brandstofinspuiting met centraal geplaatste injectoren en een uitgekiend warmtemanagement. De sportiefste Cayenne-modellen verbruiken 14,1 tot 13,3 liter brandstof per 100 kilometer volgens de WLTP-norm. Het sportuitlaatsysteem speelt bij de Cayenne GTS en Cayenne GTS Coupé een belangrijke rol in de GTS-beleving door de unieke sound van de V8 extra kracht bij te zetten. Een nieuwe ontwikkeling is het hoogfrequente sportuitlaatsysteem met twee centraal geplaatste ovalen uitlaatpijpen, dat exclusief voor de Cayenne GTS Coupé en in de toekomst ook voor de Cayenne Turbo Coupé wordt aangeboden – altijd in combinatie met het optionele lichtgewicht sportpakket.

20 millimeter verlaagd en sportieve demperregeling

De ophanging van de nieuwe Cayenne GTS-modellen zorgt voor een neutrale, perfect uitgebalanceerde wegligging. De standaard stalen vering inclusief de actieve dempers van het Porsche Active Suspension Management (PASM) brengt de carrosserie twintig millimeter dichter bij het asfalt. Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) behoort tot de standaarduitrusting. In combinatie met de standaard 21 inch RS Spyder Design wielen en de royaal bemeten remschijven (390×38 millimeter voor, 358×28 millimeter achter) met rode remklauwen zorgen deze specificaties voor een puur sportwagengevoel. Voor nog meer stopkracht zijn PSCB (Porsche Surface Coated Brake) of PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) optioneel leverbaar. Andere opties zijn de driekamer-luchtvering met een tien millimeter verlaagd onderstel, achterasbesturing en actieve rolstabilisatie Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).

SportDesign Pakket en typische GTS-accenten

Het standaard SportDesign Pakket in combinatie met talrijke zwarte accenten zorgt naar goede traditie bij een GTS weer voor een kenmerkende uitstraling. De 21 inch RS Spyder Design wielen zijn gespoten in zijdeglans zwart. De led-koplampen van het Porsche Dynamic Light System (PDLS) en de led-achterlichtstrip zijn donker getint. De voorste luchtinlaten, de raamlijsten, de uitlaatpijpen van het sportuitlaatsysteem en de opschriften op de achterzijde zijn ook zwart.

Een andere goede traditie bij een GTS is het gebruik van alcantara in het interieur. Dat materiaal is terug te vinden op de hemelbekleding, op de middenbanen van de stoelen en op de armleuningen van de middenconsole en de portieren. Samen met het donker geborstelde aluminium onderstreept het de sportief-elegante GTS-signatuur. De standaard sportstoelen met 8-voudige verstelling behoren exclusief tot het GTS-pakket en bieden optimale zijdelingse steun. Op de voorportieren, dorpellijsten, toerenteller en hoofdsteunen zijn de drie veelzeggende letters ‘GTS’ terug te vinden. De GTS-versies kunnen verder gepersonaliseerd worden met onder meer het GTS-interieurpakket met extra kleuraccenten, zoals bijvoorbeeld sierstiksels in karmijnrood of krijt.

Prijzen

Je kunt de nieuwe Cayenne GTS-versies vanaf vandaag bestellen bij je Porsche Centrum. De consumentenadviesprijzen bedragen € 178.900 voor de Cayenne GTS en € 183.800 voor de Cayenne GTS Coupé. De levering bij de Nederlandse Porsche Centra start in juli 2020.

Rijtest

Volgende maand kunnen we je vertellen hoe de nieuwe Cayenne GTS rijdt. Pon Porsche Import heeft er dan een voor ons klaarstaan.

Bron en foto’s Porsche Newsroom