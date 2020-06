Dauwtrappen op Zondag

De DauwtrappeRS

Ik werd uitgenodigd om namens Vierenzestig mee te rijden met een rit van de DauwtrappeRS, een selecte club enthousiaste rijders die voornamelijk bestaat uit eigenaren van een Porsche. Albert Mensinga is de man die in november 2018 de eerste DauwtrappeRS rit organiseerde: DRS01.

Hij was toentertijd hoofdredacteur van RS Porsche Magazine en vond dat bij een magazine voor fans van Porsche ook een liefhebbersrit hoort. Lente 2019 stopte hij bij RS maar met de ritten ging hij door. Inmiddels zijn er dus 6 ritten gereden en 07 en 08 staan al in de steigers.

In zijn database zitten zo’n honderd mensen welke alleen op uitnodiging van de leden mee mogen. Die leden zijn echte liefhebbers zoals verzamelaars, racers, R Gruppers en bekenden uit de scene.

Het doel van de rit is vooral veel plezier hebben en lekker sturen. Een “kwajongens rit”, zoals Albert het noemt.

De rit eindigt normaliter rond lunchtijd bij een garage, workshop of evenement, maar aangezien we nu te maken hebben met Corona werd het ditmaal een rit met maximaal dertig deelnemers. Ik mocht mee met de zesde editie (DRS06) en was heel erg benieuwd wat me te wachten stond!

Foto: Casper Heij

Een groot voordeel van het vroege tijdstip was de rust op de wegen

Op zondagmorgen 5:30 uur ging mijn wekker: oei dat was wel erg vroeg. Met frisse tegenzin broodjes gesmeerd en alles klaargemaakt voor een dagje weg.

Met een klein groepje deelnemers, die ik van Instagram ken, verzamelden wij in Bodegraven om gezamenlijk naar het startpunt te rijden.

Het was leuk om de mensen in het echt te ontmoeten en hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Onderweg genoot ik al van de verschillende modellen Porsche, van een 912 tot een verlaagde 964.

Een groot voordeel van het vroege tijdstip was de rust op de wegen. Dit is ook een doel van Albert: lege wegen zodat er gereden kan worden zonder fietsers te hinderen.

Foto: John Wijsman

Foto: John Wijsman

Zoals het wel vaker gaat raakte al snel wat mensen de weg kwijt

Na ongeveer anderhalf uur rijden kwamen we aan bij het startpunt in Nijverdal.

Bij aankomst stonden er al een aantal prachtige auto’s te wachten. De meeste waren Porsches maar ook andere automerken zijn welkom. Zo stonden er een Alpine Renault en twee Alfa Romeo’s.

Na een kennismaking op anderhalve meter afstand en het bewonderen van al die prachtige exemplaren was het tijd om te starten.

Iedereen had vooraf van Albert een uitgestippelde route ontvangen maar zoals het wel vaker gaat raakte al snel wat mensen de weg kwijt, waaronder ik. Al gauw zat ik echter weer op het goede spoor en genoot ik van de rust op de weg en de mooie natuur op de route.

Druppelsgewijs sloten steeds meer auto’s zich weer aan bij de stoet. Na een korte pauze om de benen te strekken, een boterham naar binnen te werken en gezellig wat te kletsen, ging de rit verder.

Foto: Casper Heij

Foto: John Wijsman

Foto: John Wijsman

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Wat een mooi plaatje van een rits prachtige auto’s en enthousiaste bestuurders

Dit keer mocht ik voorop rijden, een eer maar toch ook een beetje spannend!

Nog nooit heb ik er zo van genoten om in mijn achteruitkijkspiegel te kijken.

Wat een mooi plaatje van een rits prachtige auto’s en enthousiaste bestuurders in vaak schitterende boslandschappen.

Het vervolg van de route was ook weer lekker afwisselend en voorzien van de nodige binnenwegen die uitnodigden tot stevig stuurwerk. Af en toe moest er even op elkaar gewacht worden door verkeerslichten of fietsers maar door het vroege tijdstip viel dit reuze mee.

Op deze manier kwamen we bijna met zijn allen tegelijk aan op de eindbestemming in Utrecht. Een van de deelnemers had voor koffie, thee, cola en koeken gezorgd. Vooraf had iedereen een klein bedrag overgemaakt. Op de ruime parking was er tijd om wat foto’s te maken en na te praten over de rit.

Aan al het goede komt een eind!

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Men heeft respect voor elkaar ongeacht welke auto je rijdt, er wordt geen onderscheid gemaakt

Al vaker had ik mee gedaan met diversen autoritten, maar nog nooit heb ik me zo welkom gevoeld als bij de DauwtrappeRS.

Men heeft respect voor elkaar ongeacht welke auto je rijdt, er wordt geen onderscheid gemaakt. Er hangt een gemoedelijke, ontspannen sfeer en iedereen deelt dezelfde liefde en passie voor autorijden.

Wat mij betreft was dit wel de eerste maar zeker niet de laatste DauwtrappeRS-rit!

Wil je ook meerijden met de DauwtrappeRS? Kijk dan op Instagram: #dauwtrappers en reageer in de comments. Wij van 64 zijn er in ieder geval weer bij. Tot kijk!

Video door Marcel van Klaveren

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Foto: Casper Heij

Met dank aan: Albert Mensinga, John Wijsman en Casper Heij en alle deelnemers.