Porsche AR Visualizer (AR app)

Bekijk en beleef nu je persoonlijk geconfigureerde droom- Porsche altijd en overal. En bekijk hoe jouw droom-Porsche er bij jouw voor de deur uit zou zien.

Deze app van Porsche genaamd de Porsche AR Visualizer app is echt heel erg leuk. En eerlijk gezegd kunnen we er nu een mega lang verhaal aan wijden, maar ik denk je moet echt zelf eens proberen. Een fotorealistische Porsche aanpassen naar jouw eigen smaak. Stel zelf een Porsche samen om deze bij jezelf voor de deur te zetten, of op elke andere locatie die jij zelf kan kiezen.

Via bevoorbeeld je Iphone of Ipad geeft deze app je de mogelijkheid om een Porsche-model en al zijn technische details in 3D te bekijken in een omgeving die jij zelf kan kiezen. Maar helaas het werkt niet op elke smartphone. Bij Apple werkt de app alleen op de nieuwste modellen IPhones en iPads. Waarschijnlijk is dat ook zo op de smartphones en tablets van andere merken.

Deze Porsche AR Visualizer app kan je downloaden in de Apple iTunes App store en Google Play store. Dus werkt deze erg gave app op zowel iOS als Android toestellen. Er zijn diverse modellen Porsches in de app beschikbaar. Ik ga er vanuit dat dit er steeds meer zullen worden.