USB-stick bij Porsche Pon gestolen.

Ja, echt gestolen. Deze USB-stick met NAW gegevens van een groep klanten is daadwerkelijk gestolen. De diefstal komt niet helemaal duidelijk uit de berichtgeving in de media naar voren.

In de eerste instantie dacht ik zelf ook, ja ja het zal wel, “gestolen”. Maar na contact met Pon Porsche klantenservice bleek dat er uit een van hun kantoren in Leusden uit een beveiligde ruimte niet alleen de USB-stick ontvreemd is, maar de hele kluis waarin deze was opgeborgen is door onbekende meegenomen.

Daar het zich handelt om een serieus misdrijf waarbij van Porsche eigenaren NAW-gegevens in de verkeerde handen zijn gekomen, zijn wij van 64 van mening dat het belangrijk genoeg is dat wij er aandacht aanbesteden, ondanks dat Pon Porsche Import de betroffen klanten zelf al via de mail en een brief persoonlijk heeft geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat Porsche Pon Import direct aangifte heeft gedaan en het gemeld heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij betreuren het voorval ten zeertse.

De gestolen gegevens en data op de USB-stick gaan over de periode van 2009 tot en met 2017. Mocht je vermoeden dat het ook jou betreft, dan raad ik je aan om contact op te nemen met de klantenservice van Pon Porsche Import. Want het zou kunnen dat zij jou niet hebben kunnen bereiken. Bijvoorbeeld als je bent verhuisd en/of het e-mailadres wat bij Pon Porsche Import bekend is, niet meer actief is.

Wij adviseren je om extra alert te zijn op e-mailspam of mogelijke pogingen tot phishing. En mocht je hier mee te maken krijgen adviseren wij hier niet op in te gaan, geen links aan te klikken of gegevens te verstrekken. Wij adviseren (ook bij twijfel) direct contact op te nemen met 0800 -0918911 of klantcontact@porsche.nl.