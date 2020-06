Een zinvolle upgrade voor je Porsche Boxster, Porsche 911 996 en 997.

Een upgrade die zinvol en niet duur is, en eigenlijk iedereen zelf kan doen.

Een van zaken die echt heel belangrijk zijn aan onze auto’s, en zeker op een Porsche, zijn de remmen. We hebben ze allemaal wel eens echt nodig gehad. Op onze remmen komen enorme krachten te staan en door wrijving van de remblokken op de remschijven ontstaat er warmte. Zeg maar gerust hitte. En soms heel erg veel hitte. Het wordt soms zelfs zo heet dat de remschijven roodgloeiend worden. En geloof mij, niet alleen op het circuit gebeurt dat. Sommigen van ons hebben het beslist al mee gemaakt. En ook dat de remmen tijdens een sportieve rit minder goed hun werk deden.

Foto Stefano v Veen

Foto Stefano v Veen

Foto Paul Ammerlaan

Foto Paul Ammerlaan

Foto Paul Ammerlaan

Vaak is dat een indicatie dat de remmen veel te heet worden, en soms zelf de remvloeistof te heet wordt. Ik heb al gezien dat remvloeistof aan het koken was. Daarom is koeling van de remmen vreselijk belangrijk. Niemand wil tijdens het rijden op een bochtige weg of tijdens de afdaling van (bijvoorbeeld) het drielandenpunt zonder goed werkende remmen komen te zitten (Wim). Of zelfs helemaal zonder … Dat laatste kan echt je dag verknallen.

Om remmen extra te koelen heeft Porsche extra Air ducts of op zijn Duits Luftleitblech of Luftführung Bremsenkühlung gemonteerd. Op zijn plat Nederlands luchtgeleide platen of spoilers . De standaard luchtgeleide platen doen hun werk. Maar de koeling kan veel beter. Zoals je ziet hebben beide geleiders van de 996 en Boxster geen vinnen of geleide kanalen. Het zijn eenvoudige platte vlakke platen waarlangs veel van de koelende werking van de luchtstroom verloren gaat. Eenvoudig omdat deze luchtstroom niet bij de remmen komen, maar verloren gaat door een verkeerde of minder goed gekanaliseerde luchtstroom.

996 turbo oud

996 turbo oud

Boxster 986 oud

Boxster 986 oud

Daar is een goede oplossing voor. En ook nog eens prijsgunstig. En wel door ze te vervangen door luchtgeleiders van de Porsche 997 GT3 of GT2. Ja je leest het goed 997. De eerste kosten zo rond de 30 euro en de laatste waren dik over de 100 euro. Dus ben ik gegaan voor de 997 GT3 variant. Alleen waren ze toen ik ze wilde bestellen niet verkrijgbaar/leverbaar. Dus het internet op en OEM laten komen uit de UK, waar ze ook nog goedkoper waren. I.v.m. de verzendkosten heb ik een paar extra besteld voor vrienden van mij, waardoor ze nog steeds goedkoop waren. En ik meteen ook de Boxster kon doen samen met de eigenaar Wim.

Porsche 997 GT3 lucht geleiders

De bestelnummers van de GT3 luchtgeleiders zij voor links en rechts 997-341-483-92 en 997-341-484-92. Nu hebben de oplettenden onder jullie natuurlijk gezien dat er UK opstaat. Klopt helemaal, maar dat maakt niet uit, er is geen verschil tussen het UK en EU artikel.

De montage. Wat heb je nodig? Om eerlijk te zijn; je moet wel achter de remschijven zien te komen. Dus of je krikt je auto op en verwijderd het wiel, of zet de auto op een brug. Dat laatste heb ik gedaan. Wim van der Ven van ABC Helmond heeft er meerdere staan dus dat scheelt weer een hoop extra werk en maakt het een stuk makkelijker.

ABC Helmond

Wat heb je verder nodig? Een platte schroevendraaier, twee langere tiewraps en een kniptang. Ja dat is alles. Het loshalen is relatief eenvoudig. Twee clips los klikken. Ik heb er wat foto’s van gemaakt. De clips zitten aan de achterzijde van de luchtgeleide platen. De luchtgeleiderplaten zitten vast op je draagarmen.

sorry voor de slechte kwaliteit van het filmpje 😉



Eenvoudig de twee clips los klikken en van de draagarmen verwijderen. Tip, kijk wel even hoe zo er omheen zitten dat scheelt weer met de nieuwe er op zetten. De nieuwe gaan er goed op, je moet wel de clips waarmee de geleideplaten vast worden gezet goed boven en onder over de draagarm passen en er op letten dat de diverse geleidepunten juist zitten.

Boven de oude lucht 996 Turbo geleider onder de 997 GT3 luchtgeleider

Nadat je met wat gefriemel de pallen op je juiste plaats hebt zitten, kan je de beide clips vast drukken. Om vervolgens eerst een tiewrap door het eerste gat van de geleideplaat te schuiven, dan door het gaatje in de draagarm, en vervolgens weer door het gat van de geleideplaat en dan de tiewrap te sluiten en aan te trekken.

Klaar met de upgrade

En zo “makkelijk” is het vervangen van de luchtgeleideplaten op een 996.

Duidelijk zijn de geleide vinnen te zien

Bij de Boxster van Wim was het nog iets makkelijker, omdat daar net iets meer ruimte bleek te zijn. En natuurlijk wist ik nu waar we op moesten letten. Ik ben er van overtuigd dat bij de Boxster het koelings effect nog veel groter zal zijn dan 20%.

Boxster 986

Boxster 986

Boxster 986

Boxster 986

Boxster 986

Met dank aan ABC Helmond, ABC Uitlaten Helmond / ABC Helmond Car Cleaning & Car Detailing

