Porsche-coureur Larry ten Voorde neemt ook deel aan de virtuele 24 uur van Le Mans

U kent hem zeker wel, De sympathieke en jonge Porsche-coureur Larry ten Voorde die rijdt voor het Nederlandse team van GP Elite. Over Larry hebben wij al vaker bericht op 64, en wij blijven dat ook doen in de toekomst. Larry rijdt onder andere mee in de Porsche Mobil 1 Supercup, waar hij al grote successen behaalde.

Larry won laatst nog de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. Larry vertelde ons toen “Er zijn dagen waarop ik wel zes, zeven uur in de simulator zit. En soms nog wel langer”. Nou deze dagen zijn er weer voor Larry….

Larry ten Voorde op kop in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

Want Larry rijdt mee in de De 24 Hours of Le Mans Virtual. Deze telt 50 inschrijvingen en twee klassen, 30 LMP2’s en 20 GTE’s. In deze virtuele 24 uur van Le Mans rijdt Larry niet mee in een Porsche of in een Porsche team. Maar voor het team TDS racing Edge E sport. TDS racing Edge E sport E zijn technische partners van Racing Team Nederland en rijden in de De livery Oreca 07 met start nr 46

Foto TDS – Edge Esports

Foto TDS – Edge Esports

Foto TDS – Edge Esports

Foto TDS – Edge Esports

Foto TDS – Edge Esports

Giedo van der Garde belde Larry op met de vraag of hij interesse had om mee te rijden in de virtuele 24 uur van Le Mans. Natuurlijk was het antwoord van Larry ja. Tenslotte is het ook niet niks als Giedo je belt met zo’n uitnodiging. Dit hield wel meteen in dat Larry wel allerlei instelling op zijn race simulator thuis moest veranderen (iets met R factor) om fatsoenlijk te kunnen trainen. Niet alleen is de livery Oreca 07 een hele andere auto dan de Porsche, maar ook nog eens een hele andere raceklasse dan de GT’s klasse. Dus er komen voor Larry de komende tijd nog heel wat uurtjes training bij kijken. Het is trouwens voor Larry’s zijn eerste 24 uur van Le Mans.

Naast Giedo van der Garde en Larry ten Voorde als de twee verplichte “professional drivers” heeft TDS als de twee verplichte sim coureurs de Duitsers Alex Siebel en Dennis Jordan weten toe te voegen aan hun team. Alex en Dennis hebben beiden al hun sporen verdiend in de digitale racewereld.

Wij van Vierenzestig wensen TDS racing Edge E sport, en de coureurs Giedo, Larry, Dennis en Alex heel veel succes. Ook bedanken wij Racing Team Nederland.

24 Hours of Le Mans Virtual, is op 13-14 juni. En het wordt online live uitgezonden. De 24 uur van Le Mans begint zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via de kanalen van Motorsport.tv.

Met dank aan TDS – Edge Esports voor de foto’s van livery Oreca 07 met start nr 46 in de kleuren waarmee het team deelneemt aan de virtuele 24H Le Mans