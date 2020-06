Echte Porsches 911 van 40 cm

Zien deze 911’s er niet geweldig echt uit?

Ik werd op deze geweldige Porsches 911 gewezen door mijn vriend en Porsche petrolhead Robert (van 64). Hij zag een filmpje op Instagram van twee driftende 911’s die er wel heel erg echt uitzagen. Nu is het delen en downloaden op Instagram niet zo makkelijk, en zomaar downloaden is natuurlijk ook niet toegestaan, maar dat wilden we eigenlijk wel. Dus nam ik contact op met de persoon achter dit Instagram account.

En die persoon bleek Stephan Ehrhart te zijn. Hij woont in het mooie zuiden van Frankrijk, dicht bij Monaco in Menton. Stephan blijkt werkelijk een super toffe gast te zijn. Binnen de kortste keren kreeg ik het filmpje en extra foto’s. En gelukkig ook de toestemming dat wij van 64 deze op Vierenzestig mogen gebruiken en plaatsen.

Stephan vertelt dat hij de modellen zelf bouwt en opbouwt en ze daarna nog verder modificeert. En hij gaat daar in ver, …. heel ver. Het interieur wordt door hem zelf gemaakt en op alle details wordt gelet. Zoals bijvoorbeeld de details van de helm van de “rijder/pilot” . Maar ook het dashboard en interieur.

Hij gaat nog veel verder met de details. Stephan werkt met sound modules en licht effecten, en creëert zelfs uitlaat backfires als de auto vertraagt/”terug schakelt”.

Maar daar houd het niet mee op, Hij neemt de tijd om deze Porsches zo Porsche waardig en realistisch te laten rijden. Steekt veel tijd in de afstelling van de auto. Zoals de juiste rijhoogte en stand van de wielen. Zeg maar gerust dat de Porsches van Stephan net als een echt Porsche zijn uitgelijnd zoals dat hoort. Want zegt Stephan; ze moeten er niet alleen uitzien als echt Porsches maar ook rijden als een echte Porsche en zelf de “attitude” moet kloppen.

En nadat in elke auto ongeveer 200 uur aan passie precisie en aandacht is gestoken, denk ik dat het Stephan zeker gelukt is een echte Porsche neer te zetten.

Stephan vertelde; “Door ze ook als een echte Porsche te rijden krijgen ze steeds meer de uitstraling en patina van echte klassieke race rally Porsches.”

Wij van Vierenzestig Porsche Lifestyle Blog gaan zeker verder contact houden met Stephan Erhardt en zijn heel benieuwd naar zijn volgende Porsche.

