De officiële Nederlandse marktintroductie van de nieuwe Porsche 911 Turbo S is vandaag

Vandaag staat de nieuwe 911 Turbo S, het topmodel van de 992-serie, te schitteren bij de acht Porsche Centra in Nederland. Ter ere hiervan is een fraaie fotoreportage gemaakt van de nieuweling met twee van zijn illustere voorgangers; het origineel; de 930 Turbo en de laatste luchtgekoelde uitvoering, de 993 Turbo.

De nieuwe 911 Turbo S is best wel een ingetogen auto, maar deze kleur staat haar geweldig. Racinggeel. Ook in het interieur komt de kleur geel terug. Het fotomodel is ook nog eens uitgerust met wat aansprekende opties: bijvoorbeeld 20/21 inch Exclusive Design velgen, exterieurdetails in zwart hoogglans zoals de sierlijsten rond de zijruiten en de modelaanduiding achterop – en het Burmester High-End Surround Sound System.

Genoeg gepraat. Laat de mooie foto’s maar spreken en/of haast je naar de showroom van je Porsche Centrum. Veel plezier!

Fotografie: Christian Kalse via Porsche Newsroom.