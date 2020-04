De 992 – nieuwe, nooit eerder geleverde opties en een handgeschakelde 7- versnellingsbak

Voor het nieuwe modeljaar pakt Porsche weer goed uit. De 911 Carrera S en 4S modellen zijn nu te bestellen met een handgeschakelde versnellingsbak en er zijn nieuwe opties beschikbaar voor de 911 Carrera die voorheen niet eerder beschikbaar waren.

Zelf schakelen

De handgeschakelde versnellingsbak. Voor sommigen is het een must en voor anderen is het te veel werk tijdens het rijden. Goed nieuws voor beide partijen: voor de Carrera S en Carrera 4S modellen is, naast de achttraps PDK transmissie, de handgeschakelde 7-versnellingsbak beschikbaar. De laatste zonder extra bijkomende kosten. De handgeschakelde Carrera S en 4S modellen zijn voorzien van een dubbel massa vliegwiel en een zelf instellende koppeling met dubbele schijf.

Sport Chrono

Voor de purist zal er een grote kans zijn dat er gekozen wordt voor de handbak aangezien deze gecombineerd is met het Sport Chrono pakket.

Het Sport Chrono pakket voegt namelijk verschillende functies toe voor sportgerichte rijders zoals onder andere de chronograaf op het dashboard, die gebruikt kan worden als stopwatch voor het leggen van rondetijden, dynamische motorsteunen en de PSM Sport modus, de modusschakelaar op het stuur met de verschillende rijstanden zoals de normale modus, de Sport modus, de Sport Plus modus, de individuele modus en de Wet modus.

Ook is er voor de Carrera S en 4S modellen met handbak de rev-match functie die de toeren per minuut van de motor en de versnellingsbak gelijk houdt tijdens het terugschakelen, zodat de balans van de auto neutraal blijft.

Inbegrepen is ook Porsche Torque Vectoring (PTV), dat met mechanisch geregeld achteras-sperdifferentieel en variabele koppelverdeling op de achterwielen de rijdynamiek en rijstabiliteit verbetert. PTV verbetert het stuurgedrag en -precisie door gericht af te remmen van het linker- of rechterwiel.

Altijd al willen weten hoe warm de banden zijn tijdens het rijden? Met de bandentemperatuur kan er aan de hand van bepaalde kleuren gezien worden hoe warm de banden zijn.

Nieuwe opties

Met de komst van het nieuwe modeljaar komen er ook nieuwe opties bij op de optielijst van de 911 Carrera die voorheen niet beschikbaar waren.

Porsche InnoDrive is een systeem dat de bestuurder ondersteunt tijdens het rijden, door de adaptieve cruise control uit te breiden met innovatieve aanvullende functies zoals, de rijsnelheid tot drie kilometer afstand voorspellen en rekening houden met bochten en hellingen op de route.

Met de Smartlift functie kan de neus van het voertuig worden gelift op verschillende locaties waar vaak gereden wordt. Met een druk op de knop onthoudt het voertuig de locatie en zal de neus automatisch omhoog worden gezet als het voertuig deze locatie nadert.

911 Turbo accenten

Het 930 lederpakket dat met de 911 Turbo S is geïntroduceerd is tevens ook beschikbaar als optie voor de 911 Carrera modellen. Dit lederpakket bevat verschillende accenten van de allereerste 911 Turbo, ook wel bekend als de 930.

911 (930) Turbo

Zonder 930 lederpakket

Met 930 lederpakket

Voor de coupe varianten van de 911 is er nu ook de optie beschikbaar voor lichtgewicht en geluidsisolerende beglazing. Deze beglazing bestaat uit lichtgewicht veiligheidsglas en wordt gebruikt in de voorruit, achterruit en de portierruiten. Met deze lichtgewicht beglazing wordt ruim vier kilogram gewicht bespaard.

Kleur

Voor degenen die van sfeerverlichting houden, kan er het “Ambient Light Design Package” gekozen worden. De sfeerverlichting kan gedimd worden en er is keuze uit zeven kleuren. Voor het exterieur is er een nieuwe kleur bijgekomen genaamd Python Green.